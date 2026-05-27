Minden utast érint: új átvilágítási rendszert vezetnek be Ferihegyen

Az Airport Industry News beszámolója szerint a repülőtéren új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A változtatás egy nagyobb működési fejlesztés része, amelyet a francia Vinci Airports irányításával valósítottak meg. A vállalat világszerte több polgári repülőtér fejlesztésében és üzemeltetésében vesz részt, a budapesti repülőtérben pedig 20 százalékos tulajdonrésze van.

Változik a biztonsági ellenőrzés a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Forrás: Getty Images

A fejlesztés során újragondolták a biztonsági ellenőrzőpont elrendezését is. Az utasok egy külön előkészítő területet kapnak, ahol még az átvilágítás előtt rendezhetik a poggyászukat és a szükséges holmikat. Ez csökkentheti a torlódást, és gyorsabbá teheti a folyamatot. Az új technológia hatékonyabb tálcakezelést tesz lehetővé, növeli az ellenőrzőpont áteresztőképességét, és a beszámoló szerint az utasfeldolgozás ideje akár egy perc alá csökkenhet. A nagyobb fokú automatizálás a reptéri dolgozóknak is könnyebbséget jelenthet, mivel kevesebb poggyászt kell kézzel mozgatniuk - írja az Airport Industry News.

A Vinci Airports a fejlesztést az edinburghi és a londoni Gatwick repülőtér szakembereivel közösen végezte el. A cél egy olyan biztonsági ellenőrzési szabvány kialakítása, amelyet a vállalat több repülőtéren is egységesen alkalmazhat.

A változás minden utast érinthet, aki a Liszt Ferenc repülőtéren indulás előtt áthalad a biztonsági ellenőrzésen. A fejlesztéstől elsősorban rövidebb várakozási időt, gyorsabb poggyászkezelést és kiszámíthatóbb áthaladást várnak.

