2026. máj. 27., szerda

Minden utast érint: új átvilágítási rendszert vezetnek be Ferihegyen

2026.05.27.
Átalakított biztonsági ellenőrzőponttal gyorsítaná az utasok áthaladását a Budapest Airport a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A fejlesztés célja, hogy egyszerűbbé és gördülékenyebbé váljon az ellenőrzés, emellett pedig a terminál működése is hatékonyabb legyen.

Az Airport Industry News beszámolója szerint a repülőtéren új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A változtatás egy nagyobb működési fejlesztés része, amelyet a francia Vinci Airports irányításával valósítottak meg. A vállalat világszerte több polgári repülőtér fejlesztésében és üzemeltetésében vesz részt, a budapesti repülőtérben pedig 20 százalékos tulajdonrésze van.

Változik a biztonsági ellenőrzés a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
Ez változik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A fejlesztés során újragondolták a biztonsági ellenőrzőpont elrendezését is. Az utasok egy külön előkészítő területet kapnak, ahol még az átvilágítás előtt rendezhetik a poggyászukat és a szükséges holmikat. Ez csökkentheti a torlódást, és gyorsabbá teheti a folyamatot. Az új technológia hatékonyabb tálcakezelést tesz lehetővé, növeli az ellenőrzőpont áteresztőképességét, és a beszámoló szerint az utasfeldolgozás ideje akár egy perc alá csökkenhet. A nagyobb fokú automatizálás a reptéri dolgozóknak is könnyebbséget jelenthet, mivel kevesebb poggyászt kell kézzel mozgatniuk - írja az Airport Industry News.

A Vinci Airports a fejlesztést az edinburghi és a londoni Gatwick repülőtér szakembereivel közösen végezte el. A cél egy olyan biztonsági ellenőrzési szabvány kialakítása, amelyet a vállalat több repülőtéren is egységesen alkalmazhat.

A változás minden utast érinthet, aki a Liszt Ferenc repülőtéren indulás előtt áthalad a biztonsági ellenőrzésen. A fejlesztéstől elsősorban rövidebb várakozási időt, gyorsabb poggyászkezelést és kiszámíthatóbb áthaladást várnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
