Tragikus hír: 17 évesen stroke-ot kapott, és elhunyt a népszerű énekesnő

A fellépése előtte érte a tragédia az énekesnőt. Andreea Micu csak 17 éves volt, a sztrók utáni kómából viszont már nem tudták felébreszteni.

A népszerű román énekesnő, Andreea Micu május 9-én kapott agyvérzést a saját fellépése előtt. A 17 éves lányt az orvosok nem tudták megmenteni. Mutatjuk a részleteket.

  • A 17 éves román népdalénekes egy fellépése előtt kapott sztrókot.
  • Bár egyből kapott orvosi segítséget, a lányt nem tudták felébreszteni a kómából.
  • Egyre több az agyvérzés a fiatalok körében.

Andreea Micu a bisocai román fesztiválon lépett volna fel a néptáncegyüttesével, mikor hirtelen elviselhetetlen fejfájásra kezdett panaszkodni. Össze-vissza beszélt, majd elájult. A 17 éves lányt egyből a bukaresti kórházba szállították, ahol orvosi segítséget kapott. Bár senki nem gondolta volt, hogy ilyen fiatalon ez megtörténhet, mégis kiderült, hogy Andreea sztrókot kapott.

A lányt átszállították egy speciális intézetbe, ahol két hétig kómában feküdt, majd május 23-án elhunyt. A váratlan agyvérzés ugyanis olyan súlyos volt, hogy az orvosok nem tudták megmenteni a fiatal tehetséget.

Agyvérzés fiatal korban

Bár az agyvérzés elsősorban az idősebbek körében szokott előfordulni, mostanában egyre több az olyan eset, amikor a sztrók fiatalon támad, vagyis az 55 év alattiakat is érinti az agyvérzés veszélye. Andreea egy ismert román zenész, Cristian Micu unokája volt, rendszeresen lépett fel nagyapja oldalán koncerteken és tévéműsorokban egyaránt. A nagyapa szerint a lánynak „annyi álma volt, annyi barátja” – mindez egyik pillanatról a másikra szakadt meg.

