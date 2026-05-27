Ha nem bírod, hogy ragad és nehezen szárad a naptej, ezeket próbáld ki: a legjobb fényvédő spray-k

Ha a nyári hőségben már attól is rosszul vagy, hogy a naptej rátapad a bőrödre, nem vagy egyedül. A klasszikus, testes fényvédők sokszor ragacsos érzetet hagynak maguk után, lassan szívódnak be, és úgy érezheted magad tőlük, mintha minden rád tapadna miattuk – a ruhától kezdve a sminken át egészen a porig. Pedig a fényvédelemről a kánikulában sem szabad lemondani – főleg akkor nem, amikor az UV-sugárzás nyáron extrém erős. Ezért is érdemes körülnézni a fényvédő spray-k között.

A fényvédő spray könnyed, kényelmes változata a naptejnek.

Sokan azért nem szeretik a naptejeket, mert ragacsosak és nehezen száradnak.

A fényvédelem nyáron kötelező, a bőröd egészségének és szépségének megőrzése miatt.

Ha te sem kedveled a hagyományos textúrákat, szuper alternatívát jelentenek a fényvédő spray-k.

Árakkal mutatunk néhány erős, hatásos és könnyed terméket.

Az elmúlt években berobbantak a könnyű, szinte láthatatlan fényvédő spray-k, amelyek pár másodperc alatt felvihetők, gyorsan száradnak és sokkal komfortosabb, könnyedebb érzetet adnak a bőrön. Nem véletlen, hogy a beautyrajongók és a bőrgyógyászok is egyre többet beszélnek róluk: a modern formulák már nem az olajos, fullasztó naptejek világát idézik, hanem inkább egy frissítő testpermetet.

Könnyed, de erős fényvédő spray-k nyárra, árakkal

Egy könnyű spray különösen jó választás lehet azoknak, akik utálják a ragacsos érzetet, sokat sportolnak vagy jobban izzadnak, gyorsan szeretnék újrakenni a fényvédőt, smink fölé keresnek SPF-et, vagy egyszerűen csak nem hajlandóak fél órát várni, hogy végre megszáradjon a naptej. Persze egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket választod. A szakértők szerint a jó fényvédő spray egyik legfontosabb tulajdonsága a gyors száradás, a zsírmentes finish, az egyenletes fedés és persze a biztonságos, erős védelem. Összegyűjtöttük azokat az 50 faktoros termékeket, amelyekben nem fogsz csalódni.

1. BIODERMA Photoderm Brume Invisible SPF50+ (150 ml) 11 390 Ft, Notino 2. Eucerin Sun Oil Control Dry Touch Színtelen Napozó aerosol spray SPF50+, 10470ft, Patika24 3. Douglas Collection Sun Protection SPF50 Body Mist (200 ml) 6590ft, Douglas 4. SUNDANCE Szenzitív napvédő spray FF 50, magas fényvédelemmel (150 ml) 3199ft, DM 5. Uriage Bariésun Dry Mist SPF 50+ (200 ml) 6748, Notino

Forrás: 123RF, Notino, Patika24, Douglas, DM, Notino

Természetesen a rengeteg előny mellett vannak hátrányai is a sprayváltozatoknak. Például az, hogy kevésbé látod, hova került elegendő belőlük, így ha valahol kimaradt egy-egy terület, az könnyen leéghet. Ráadásul sokan túl keveset fújnak az ilyen termékekből, így azok szintén nem nyújtanak megfelelő védelmet. Ezért, ha ilyet használsz, mindenképpen ügyelj arra, hogy alaposan befedd vele az egész testedet, és ne spórolj vele, fő a biztonság! És azt se feledd, hogy a fényvédőt a maximális védelem érdekében ajánlott 2-3 óránként újra felvinni a bőrre.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

