Khloé Kardashian elképesztő barbár dolgot tett a macskáival, miután megkarmolták

Mielőtt macskatartásra adnánk a fejünket, nem árt kicsit elmélyedni a természetükben. Khloé Kardashian nem így tett, aminek sajnos két csodás állat látta a kárát. Egy podcastban mesélte el, hogy miután megkarmolták, másnak a a tanácsára egy drasztikus és végleges sebészi eljárást végeztetett el a két macskán.
Ezért nem lennénk macskák Khloé Kardashian házában
- A nyolcéves lányának vette ajándékba a két macskát.
- Ezelőtt sosem tartott cicát, így azt sem tudta, mire számíthat.
- Egy karmolás után döntött a sorsukról.
- A nevelés helyett egy brutális, ma már állatkínzásnak minősülő eljárás mellett döntött.
- A celeb ugyan megbánta tettét, de a felelősséget másra hárítja.
A 41 éves Khloé Kardashian nyolcéves kislányát, True-t szerette volna meglepni két elbűvölő, gyerekbarát macska formájában. A celeb bevallotta, hogy fogalma sem volt arról, mivel is jár a macskatartás. Ez nagy hiba volt, de a döntésének mégsem a méregdrága bútorok, hanem Grey Kitty és Baby Kitty látták a kárát. A kétgyermekes celebanya ugyanis eltávolíttatta a karmaikat. Ez a gyakorlatban amputációt jelent.
Nagyon-nagyon szörnyen érzem magam, hogy ebbe az irányba indultam el. Úgy érzem, emiatt megnyomorodtak a macskáim, ami az én hibám
− idézi az Unilad Khloé Kardashiant, aki azt is hozzátette, nem magától találta ki ezt, tanácsolták neki. Azt persze elismerte, hogy nem igazán nézett utána, mit is okozhat ezzel a macskáinak. Bár már nem karmolnak, Khloé nem meri őket kiengedni a kertbe, mert tudja, hogy nem tudnák magukat megvédeni.
Valóban állatkínzás a karmok eltávolítása?
A macskakarmolást véglegesen megakadályozó eljárás során a mancsokon található utolsó lábujjcsontok kerülnek amputálásra. Ez olyan, mintha neked levágnák egy szikével az utolsó ujjperceidet. A műtét után a macska legkisebb gondja az lesz, hogy többé nem fog tudni karmolni. Komoly szövődményekre is számítani lehet: mancsfájdalom, hátfájás, fertőzés, a szövetek elhalása vagy sántaság. Ez az amputáció ráadásul megváltoztatja a macska talajérzékelését is, amitől bizonytalanabbá, ügyetlenebbé válhat, ez pedig stresszt és depressziót is kiválhat a háziállatból.
A PETA is megszólalt az üggyel kapcsolatban. Bár már több országban, és az USA több tagállamában is tilos ilyen műtétet végezni, a szervezet fokozottan kéri a macskatulajdonosokat, hogy ne kövessék a celeb példáját. „Khloé Kardashian legalább most már tudja, hogy a macskák lábujjainak ízületi amputációja élethosszig tartó szenvedést és fájdalmat okoz nekik, és megfosztja őket a természetes nyújtózkodási, mászási és önvédelmi képességüktől” – mondta Daphna Nachminovitch, a PETA kegyetlenségvizsgálatokért felelős alelnöke.
