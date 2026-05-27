Khloé Kardashian elképesztő barbár dolgot tett a macskáival, miután megkarmolták

Mielőtt macskatartásra adnánk a fejünket, nem árt kicsit elmélyedni a természetükben. Khloé Kardashian nem így tett, aminek sajnos két csodás állat látta a kárát. Egy podcastban mesélte el, hogy miután megkarmolták, másnak a a tanácsára egy drasztikus és végleges sebészi eljárást végeztetett el a két macskán.

Khloé Kardashian macskatartásból megbukott, és ezt ő is tudja,

Forrás: Getty/Disney

Ezért nem lennénk macskák Khloé Kardashian házában A nyolcéves lányának vette ajándékba a két macskát.

Ezelőtt sosem tartott cicát, így azt sem tudta, mire számíthat.

Egy karmolás után döntött a sorsukról.

A nevelés helyett egy brutális, ma már állatkínzásnak minősülő eljárás mellett döntött.

A celeb ugyan megbánta tettét, de a felelősséget másra hárítja.

A 41 éves Khloé Kardashian nyolcéves kislányát, True-t szerette volna meglepni két elbűvölő, gyerekbarát macska formájában. A celeb bevallotta, hogy fogalma sem volt arról, mivel is jár a macskatartás. Ez nagy hiba volt, de a döntésének mégsem a méregdrága bútorok, hanem Grey Kitty és Baby Kitty látták a kárát. A kétgyermekes celebanya ugyanis eltávolíttatta a karmaikat. Ez a gyakorlatban amputációt jelent.

Nagyon-nagyon szörnyen érzem magam, hogy ebbe az irányba indultam el. Úgy érzem, emiatt megnyomorodtak a macskáim, ami az én hibám

− idézi az Unilad Khloé Kardashiant, aki azt is hozzátette, nem magától találta ki ezt, tanácsolták neki. Azt persze elismerte, hogy nem igazán nézett utána, mit is okozhat ezzel a macskáinak. Bár már nem karmolnak, Khloé nem meri őket kiengedni a kertbe, mert tudja, hogy nem tudnák magukat megvédeni.

Valóban állatkínzás a karmok eltávolítása?

A macskakarmolást véglegesen megakadályozó eljárás során a mancsokon található utolsó lábujjcsontok kerülnek amputálásra. Ez olyan, mintha neked levágnák egy szikével az utolsó ujjperceidet. A műtét után a macska legkisebb gondja az lesz, hogy többé nem fog tudni karmolni. Komoly szövődményekre is számítani lehet: mancsfájdalom, hátfájás, fertőzés, a szövetek elhalása vagy sántaság. Ez az amputáció ráadásul megváltoztatja a macska talajérzékelését is, amitől bizonytalanabbá, ügyetlenebbé válhat, ez pedig stresszt és depressziót is kiválhat a háziállatból.