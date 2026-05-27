A nyár legfinomabb pillanatai: idén is különleges grillválasztékkal készül a Lidl

A grillezés népszerűségét a tavalyi adatok is jól mutatják: az üzletekben közel 1500 tonna friss grillhús és mintegy 700 tonna grillkészítmény fogyott, ami egyértelműen jelzi, hogy a kerti sütögetés továbbra is a hazai nyári gasztronómiai kultúra meghatározó része.

Az üzletlánc idén is arra törekszik, hogy minden adott legyen a tökéletes szabadtéri sütögetéshez. A kínálatban a pácolt húsok és grillspecialitások mellett a grillezéshez szükséges eszközök és kiegészítők is helyet kapnak. A praktikus gömbgrillektől a masszív grillrácsokig számos termék segíti, hogy a nyári összejövetelek valódi közösségi élménnyé váljanak – legyen szó családi ebédről vagy késő estig tartó baráti grillpartiról.

Új ízekkel indul a grillszezon

Az idei szezon kínálatában mintegy 60-féle grillhús és húskészítmény kapott helyet. A klasszikus pácolt csirke- és sertéshúsok mellett kolbászok, hamburgerhúsok, grill hot dogok, roládok, valamint különféle tengeri specialitások is elérhetők. A fokhagymás és chilis garnélák különösen azoknak nyújtanak izgalmas alternatívát, akik a nyári sütögetések során szívesen kísérleteznek intenzívebb, karakteresebb ízekkel.

A korábban is kedvelt, bevált termékek idén is visszatérnek, ugyanakkor a szezon az újdonságokra nyitott vásárlók számára is tartogat meglepetéseket. A pácolt húsok esetében idén a hagyományos ízek mellett a távol-keleti ihletésű fűszerezések kerülnek előtérbe: megjelennek a tom yum, a hoisin, a teriyaki és a citromfüves marinádok, emellett karibi és trópusi, egzotikus ízvilágú újdonságok is gazdagítják a kínálatot.

A grillkolbászok között szintén több különlegesség kap helyet: az ajváros és narancsos-chilis változatok mellett tom yum és teriyaki ízesítésű újdonságok is érkeznek, hogy még változatosabbá tegyék a nyári sütögetéseket.

A húsmentes fogások kedvelői sem maradnak választék nélkül: a grillsajtok kiváló kiegészítői lehetnek a nyári grillmenünek, akár köretként, akár önálló fogásként kerülnek az asztalra.

Újdonság: Grillpéntek

A nyári grillpartik idén nemcsak hangulatosabbak, hanem kedvezőbbek is lehetnek. A Lidl Magyarország új kezdeményezésének köszönhetően május 29-től egész nyáron minden pénteken 15 százalék kedvezmény jár az állandó kínálat teljes árú grillhúsaira.