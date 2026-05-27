Kylie Jenner exe budapesti buliban lép fel a hétvégén - Itt koncertezik a rapper

A Bajnokok Ligája-döntő hétvégéje idén nem csak a futballról szólhat. A szervezők bejelentése szerint Travis Scott Budapestre érkezik, és a világhírű rapper a mérkőzés után egy zártkörű VIP afterpartin is fel fog tűnni Csepelen, a Barba Negrában méghozzá két magyar előadóval együtt.

Travis Scott Budapesten lép fel a hétvégén.

Travis Scott a BL-döntő hétvégéjén Budapestre érkezik.

Egy exkluzív afterpartin léphet fel a Barba Negrában.

Futballsztárok és hazai előadók is jelen lesznek.

Sajtóértesülések szerint a The Killers bandán kívül − akik a Puskás Arénában fogják szórakoztatni a közönséget − Travis Scott is fellép a PSG vs Arsenal szombati focimeccse után, méghozzá a csepeli Babra Negra nevezetű klubban. Egyébként a híres rapper neve nemcsak a ruhamárkája és kollabjai miatt lehet ismerős, hanem azért is, mert az egyik legnagyobb reality sztár, Kylie Jenner párja és baby daddyje volt − két gyermekük is született, akikről Kyle nem is olyan rég beszélt egy podcastban, amiben az apuka neve is felmerült.

A nagy buliról annyit tudni, hogy igazán exkluzív lesz, focisták is jelen lesznek, méghozzá két nagy hazai név − Beton.Hofi és Pogány Induló − is fel fog lépni az amerikai rapper mellett. Hogy hogyan lehet bejutni erre partyra arról még nincs pontos infó, de a szervezők minden nyilatkozatban kiemelték, hogy „privát” lesz a buli.

