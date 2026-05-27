Egész Európa a magyar Depeche Mode-produkciót akarja

A 101 Hang alig egy év alatt jutott el oda, hogy egyszerre váljon országos koncertmozgalommá és nemzetközi érdeklődést kiváltó magyar produkcióvá. A projekt mögött nincs állami vagy nagyvállalati háttér: egy kis magyar csapat építette fel önerőből, saját vízió és alkotói koncepció mentén.

A 101 Hang produkciója iránt folyamatosan nő a nemzetközi érdeklődés

„Fontos számunkra, hogy a vidéki rajongók se maradjanak le az élményről, ezért minden megyeszékhelyről indítunk buszokat a Budapesti koncertre. Miközben ezt szervezzük, már egy nemzetközi turné is formálódik: A berlini Uber Aréna után nyáron Franciaországban egy extrém, hegyvidéki helyszínen, 2000 méter magasságban építjük fel a színpadot, Olaszországban pedig közvetlenül a tengerparton lépünk fel” – mondta Petke Balázs, a projekt megálmodója és rendezője.

A produkció iránt folyamatosan nő a nemzetközi érdeklődés: Amszterdamból, Milánóból és Isztambulból is érkeztek megkeresések, miközben kanadai partnerekkel is zajlanak egyeztetések. A fejlődési ütem a hazai könnyűzenei piacon is ritkaságszámba megy.

A 101 Hang nem klasszikus tribute-produkció. Nem hasonmás-show és nem frontember-imitáció, hanem a Depeche Mode dalainak újraértelmezése a magyar férfikarral, szimfonikus zenészekkel, karmesterrel és teljes élő hangszereléssel. A projekt célja nem a másolás, hanem egy saját karakterű, érzelmileg erőteljes koncertélmény létrehozása, amelyet a Depeche Mode dobosa, Christian Eigner is elismert.

A produkció egyik meghatározó eleme a magyar férfikar, amely a tavalyi koncert egyik legnagyobb közönségkedvence lett. A kórus nem háttérelemként működik, hanem a produkció karakteres hangja: emberi erővel és intenzitással formálja át a Depeche Mode sötét elektronikus világát.

A koncert új női előadókkal is bővül: Marik Laura, Nagy Adri és Hegedűs Bori is csatlakoznak a produkcióhoz, olyan előadók mellett, mint Pásztor Anna, Papp Szabi, Fehér Lili, Arany Timi és Lányi Lala. A színpadon különböző generációk és zenei karakterek találkoznak.