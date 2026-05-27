Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 27., szerda Hella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
koncert

Egész Európa a magyar Depeche Mode-produkciót akarja

koncert Depeche Mode programajánló
Life.hu
2026.05.27.
Egészen extrém helyszínen, Franciaország egyik 2000 méteres hegycsúcsán is fellép a kizárólag magyar zenészekből, énekesekből, férfikarból és szimfonikus előadókból álló 101 Hang. A produkció – amelyben többek között Pásztor Anna, Lotfi Begi, Papp Szabi és Lányi Lala is közreműködik – Németország mellett már Olaszországba és Franciaországba is meghívást kapott, így a budapesti koncert az európai turné nyitóállomásává válik.

A 101 Hang alig egy év alatt jutott el oda, hogy egyszerre váljon országos koncertmozgalommá és nemzetközi érdeklődést kiváltó magyar produkcióvá. A projekt mögött nincs állami vagy nagyvállalati háttér: egy kis magyar csapat építette fel önerőből, saját vízió és alkotói koncepció mentén.

A 101 Hang produkciója iránt folyamatosan nő a nemzetközi érdeklődés

„Fontos számunkra, hogy a vidéki rajongók se maradjanak le az élményről, ezért minden megyeszékhelyről indítunk buszokat a Budapesti koncertre. Miközben ezt szervezzük, már egy nemzetközi turné is formálódik: A berlini Uber Aréna után nyáron Franciaországban egy extrém, hegyvidéki helyszínen, 2000 méter magasságban építjük fel a színpadot, Olaszországban pedig közvetlenül a tengerparton lépünk fel” – mondta Petke Balázs, a projekt megálmodója és rendezője.

A produkció iránt folyamatosan nő a nemzetközi érdeklődés: Amszterdamból, Milánóból és Isztambulból is érkeztek megkeresések, miközben kanadai partnerekkel is zajlanak egyeztetések. A fejlődési ütem a hazai könnyűzenei piacon is ritkaságszámba megy.

A 101 Hang nem klasszikus tribute-produkció. Nem hasonmás-show és nem frontember-imitáció, hanem a Depeche Mode dalainak újraértelmezése a magyar férfikarral, szimfonikus zenészekkel, karmesterrel és teljes élő hangszereléssel. A projekt célja nem a másolás, hanem egy saját karakterű, érzelmileg erőteljes koncertélmény létrehozása, amelyet a Depeche Mode dobosa, Christian Eigner is elismert.

A produkció egyik meghatározó eleme a magyar férfikar, amely a tavalyi koncert egyik legnagyobb közönségkedvence lett. A kórus nem háttérelemként működik, hanem a produkció karakteres hangja: emberi erővel és intenzitással formálja át a Depeche Mode sötét elektronikus világát.

A koncert új női előadókkal is bővül: Marik Laura, Nagy Adri és Hegedűs Bori is csatlakoznak a produkcióhoz, olyan előadók mellett, mint Pásztor Anna, Papp Szabi, Fehér Lili, Arany Timi és Lányi Lala. A színpadon különböző generációk és zenei karakterek találkoznak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu