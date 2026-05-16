Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 16., szombat Botond, Mózes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
rivalizálás

Kiderült az igazság: ezért gyűlölte George Clooney éveken át Brad Pittet

rivalizálás Brad Pitt George Clooney barátság
Komáromi Bence
2026.05.16.
Bár manapság már Hollywood egyik legismertebb sztárbarátsága az övék, korábban hűvös volt köztük a viszony. Az Ocean's Eleven főszereplői ugyanis sokáig rivalizáltak egymással.

Hatalmas múltbéli titokra derült fény nemrég egy podcast-beszélgetésben. Geena Davisnek köszönhetően megtudhattuk, hogy George Clooney miért utálta valójában Brad Pittet, mielőtt kibékültek és világi cimborákká nem váltak. A színésznő ugyanis arról beszélt az interjúja közben, hogy a két sármos színész közti rivalizálásban neki is szerepe volt.

George Clooney és Brad Pitt barátsága rivalizálással kezdődött
George Clooney és Brad Pitt barátsága rivalizálással kezdődött
Forrás: Shutterstock

George Clooney úgy érezte, hogy a színésztársa megfosztotta őt az egyik legfontosabb filmszerepétől

Geena Davis nemrég arról beszélt, hogy a két filmsztár rivalizálása 1991-ben kezdődött, amikor a mozikba került a színésznő főszereplésével készült Thelma és Louise című kasszasiker. A film férfi főszerepére ugyanis esélyes volt mind a két sztár, ám végül Brad Pitt lett a befutó. A film pedig akkora népszerűségre tett szert, hogy pillanatok alatt A-listás sztár lett a fiatal és jóképű színészből. Ezt azonban George Clooney nehezen emésztette meg.

„Egyszer, amikor repülőgépen utaztam, George Clooney mellett kaptam helyet. Az utazásunk során arról beszélt nekem, hogy ki nem állhatja Brad Pittet. Amikor megkérdeztem, hogy miért, így felelt: Utálom, hogy ő kapta meg a szerepemet a Thelma és Louise-ban. Nagyon szerettem volna eljátszani J. D. szerepét"árulta el a színésznő. Geena Davis arról is beszámolt az interjú során, hogy szerinte Brad Pitt volt a tökéletes választás a szerepre és ezt Clooney is elfogadta később. Sőt, a híresség bevallotta azt is, hogy nagyon különleges és emlékezetes élmény marad neki örökre, hogy a 90-es években megcsókolhatta a fiatal Brad Pittet.

A teljes beszélgetést itt tudjátok megtekinteni:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Senki sem hiszi el, hogy 70 éves! Geena Davis 20 évet is letagadhat - Fotó

A 80-as évek díváján nem fog az idő! Geena Davis 70 évesen is friss, energikus és fiatalos, tele tervekkel.

Brad Pitt döntött: nem lesz több közös filmje George Clooney-val — Meglepő okból nem hajlandó a közös munkára

Brad Pitt tehetséges színészekkel dolgozott együtt Hollywoodban töltött évtizedei alatt, de van egy híres arc, akivel nem szívesen osztozna újra a filmvásznon. A sztár egy új interjúban azt mondta, megesküdött, hogy soha többé nem dolgozik együtt George Clooneyval. Azt is elárulta, miért.

62 éves lett az ezerarcú szépfiú – Brad Pitt legjobb filmjei

Ma ünnepli születésnapját az egyik legnagyobb hollywoodi szívtipró, akit katonaként, vámpírként és nyomozóként is ugyanúgy imádunk. Ünnepelj velünk Brad Pitt legjobb filmjeivel!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu