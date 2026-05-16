Kiderült az igazság: ezért gyűlölte George Clooney éveken át Brad Pittet

Hatalmas múltbéli titokra derült fény nemrég egy podcast-beszélgetésben. Geena Davisnek köszönhetően megtudhattuk, hogy George Clooney miért utálta valójában Brad Pittet, mielőtt kibékültek és világi cimborákká nem váltak. A színésznő ugyanis arról beszélt az interjúja közben, hogy a két sármos színész közti rivalizálásban neki is szerepe volt.

George Clooney és Brad Pitt barátsága rivalizálással kezdődött

George Clooney úgy érezte, hogy a színésztársa megfosztotta őt az egyik legfontosabb filmszerepétől

Geena Davis nemrég arról beszélt, hogy a két filmsztár rivalizálása 1991-ben kezdődött, amikor a mozikba került a színésznő főszereplésével készült Thelma és Louise című kasszasiker. A film férfi főszerepére ugyanis esélyes volt mind a két sztár, ám végül Brad Pitt lett a befutó. A film pedig akkora népszerűségre tett szert, hogy pillanatok alatt A-listás sztár lett a fiatal és jóképű színészből. Ezt azonban George Clooney nehezen emésztette meg.

„Egyszer, amikor repülőgépen utaztam, George Clooney mellett kaptam helyet. Az utazásunk során arról beszélt nekem, hogy ki nem állhatja Brad Pittet. Amikor megkérdeztem, hogy miért, így felelt: Utálom, hogy ő kapta meg a szerepemet a Thelma és Louise-ban. Nagyon szerettem volna eljátszani J. D. szerepét" – árulta el a színésznő. Geena Davis arról is beszámolt az interjú során, hogy szerinte Brad Pitt volt a tökéletes választás a szerepre és ezt Clooney is elfogadta később. Sőt, a híresség bevallotta azt is, hogy nagyon különleges és emlékezetes élmény marad neki örökre, hogy a 90-es években megcsókolhatta a fiatal Brad Pittet.

