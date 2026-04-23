Thriller a vásznon: a Michael Jackson-film tele van ikonikus pillanatokkal, de súlyosan hiányzik belőle a tartalom

Kevés olyan előadó létezett a modern poptörténelemben, aki akkora hatással volt a zenére, a táncra és a popkultúrára, mint Michael Jackson. A „pop királya” nemcsak slágereket gyártott, hanem újradefiniálta a zenei videók, a koncertshow-k és a popelőadók szerepét is. Nem meglepő tehát, hogy életéről újra és újra filmek, dokuk és színpadi produkciók születnek. A Michael című új életrajzi film is ezt a legendát próbálja megragadni – méghozzá látványosan, érzelmesen és erősen a zenére koncentrálva, és egy nagy adag hiányérzettel fűszerezve.

A történet a hatvanas évek közepén kezdődik az indianai Gary városában, ahol a Jackson család szerény körülmények között él. Itt indul a Jackson 5 sikertörténete, amely rövid idő alatt a Motown egyik legnagyobb szenzációjává válik. A film végigköveti a család útját a detroiti stúdióktól egészen a kaliforniai Encino elegáns negyedéig, ahol a Jackson család a híres Hayvenhurst birtokon veti meg a lábát.

A cselekmény azonban nem teljes életút

A film Michael Jackson karrierjének korai és legfényesebb időszakára koncentrál. A történet az 1988-as Bad világturnénál zárul, amikor Jackson már globális szupersztárként uralja a popvilágot. Az alkotók tehát inkább a felemelkedést és a művészi áttörést mutatják meg, mint a későbbi évek bonyolultabb fejezeteit.

A zene viszi a hátán a filmet

A film legerősebb pillanatai egyértelműen a zenei jelenetek. Amikor a történet a stúdiókba vagy a színpadra költözik, a film szinte felrobban az energiától. Látjuk a legendás Thriller videó forgatását, a Beat It koreográfiájának próbáit, valamint a Motown 25. évfordulós műsorát, ahol Michael Jackson először mutatta be a világnak a moonwalkot.

Ezek a jelenetek adják a film igazi szívverését. A koncertfelvételek és a színpadi produkciók látványosak, és egy pillanatra visszarepítik a nézőt abba a korszakba, amikor Michael Jackson tényleg uralta a popkultúrát.