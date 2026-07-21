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Nyilvánosságra került Katalin hercegné végrendelete: kiszivárogtak a részletek

123rf.com -
királyi család hercegné hagyaték
Klusovszki Kíra
2026.07.21.
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Jelentős, több száz millió forintnak megfelelő vagyont hagyott hátra halála után a néhai kenti hercegné. A most nyilvánosságra került, évtizedekig titkolt végrendeletéből ráadásul pontosan látszik, hogyan osztotta el a fennmaradó vagyonát a királyi család tagjai között.

Nyilvánosságra került a néhai Katalin kenti hercegné hivatalos végrendelete, ami megdöbbentő részleteket tár fel a királyi családtagok pontos vagyonáról. Mutatjuk mekkora összeget hagyott maga után a hagyatéki iratok szerint. 

A kenti hercegné temetése katolikus szertartás keretei között zajlott, szinte pontosan 3 évvel a végrendelet megírása után.
A hercegné temetése a királyi családban megszokott rendszertől teljesen eltérő módon, katolikus szertartás keretei között valósult meg, szinte napra pontosan három évvel azután, hogy megírta a végrendeletét. 
Forrás: Northfoto  
  • Nyilvánosságra került a néhai Katalin hercegné hivatalos végrendelete és vagyonnyilatkozata.
  • A dokumentumok szerint királyi család tagjai mellett a számára legfontosabb jótékonysági szervezetnek is jelentős összeget adományozott. 
  • Mutatjuk, pontosan hogyan néz ki a több száz milliós vagyonának teljes felosztása!

Nem csupán családjára terjed ki Katalin hercegné végrendelete

Bár a királyi család tagjainak végrendeleteit és hagyatéki iratait hagyományosan nem hozzák nyilvánosságra, Katalin kenti hercegné esetében ez úgy tűnik, egészen másként alakult. Mivel a hercegné már 2002-ben visszavonult hivatalos királyi feladataitól, a hagyatéki dokumentumok elképzelhetően ezért váltak most nyilvánosan is hozzáférhetővé a világ számára.

A dokumentumot még 2022. október 5-én készítették el, amelyet a hercegné egyszerűen „Katharine Kent” néven írt alá.

Hitelességét személyi asszisztense és foglalkozási terapeutája tanúsította, amiben Katalin hercegné nemcsak arról rendelkezett részletesen, hogy vagyona és személyes tulajdonai kikhez kerüljenek, hanem azt is pontosan meghatározta, kinek kell gondoskodnia az általa meghatározott hagyatékok és értéktárgyak szétosztásáról. Ezzel a feladattal férjét, Edward kenti herceget bízta meg, aki 64 éven át volt hű társa a királyi kötelezettségekben. Végrendeletében férjéről, három gyerekéről és kilenc keresztgyerekéről is gondoskodott, ráadásul jelentős összegeket hagyott családtagjaira, emellett jótékonysági célokra is adományozott, így hagyatéka nemcsak a monarchia tagjaira terjed ki, hanem a néhai hercegné számára fontos ügyeket is szolgálja. 

File photo dated 29/04/11 of the Duke and Duchess of Kent leaving Westminster Abbey after the wedding of the Duke and Duchess of Cambridge. The Duchess of Kent, who was married to the late Queen's cousin the Duke of Kent, has died at the age of 92, Buckingham Palace has announced. Issue date: Friday September 5, 2025.
Katalin kenti hercegné és Eduárd kenti herceg.
Forrás: PA Wire

A pénzügyei mellett ingóságairól is rendelkezett

A néhai hercegné jelentős örökséget hagyott maga után, a hivatalos hagyatéki dokumentumok szerint ugyanis vagyonának nettó értéke 1 433 206 font, vagyis több mint 608 millió forintnak felel meg. 

Ennek bár legnagyobb része a családjához került, Katalin a számára különösen fontos ügyekről sem feledkezett meg: végrendeletében ugyanis 10 000 fontot, vagyis mintegy 4,5 millió forintot hagyott a 2004-ben általa társalapított és szívügyének tekintett jótékonysági szervezetének. 

Személyes vagyontárgyait, köztük ékszereit, bútorait és egyéb háztartási tárgyait férjére, a kenti hercegre hagyta, aki emellett ráadásul a Worsley Settlement családi vagyonkezelő alapból származó jövedelemre is élete végéig jogosult marad. Az anyagiak mellett a hercegné ingatlanvagyonáról is részletesen rendelkezett: a nyugat-londoni Edwardes Square-en található tulajdonrészét unokájára, Edward Edmund Maximilian George Windsorra, Downpatrick bárójára hagyta.

Nagylelkűségét tovább fokozza, hogy közeli hozzátartozói mellett mind a kilenc keresztgyerekét is belefoglalta a végrendeletébe, akik fejenként 5-5 ezer fontban, azaz 200 ezer forintba részesültek.

A hercegné azonban gyerekeieről sem feledkezett meg, a vagyonából fennmaradó összeget egyenlően osztotta el, és egy pénzügyi alapba fektette, amelynek mindhárman a kedvezményezettei lettek. 

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