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„Egy oroszlán nem törődik a birkák véleményével” – A nagy Trónok harca-idézetek kvíz

IMDb -
George R. R. Martin kvíz trónok harca
Life.hu
2026.07.21.
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Mitől lett örökzöld a Trónok harca? A felejthetetlen dialógusoktól és szállóigéktől! Összeállítottunk egy kvízt, amiben ki kell találni, melyik karakter mondta a Trónok harca-idézeteket.

Ha meg kellene nevezni a Tűz és jég dala-könyvek fő védjegyét, akkor a rétegelt, izgalmas karakterek, valamint a pörgős dialógusok dobogós helyet érnének el. A megannyi intelligens dialógus egy-egy mondta az idők során szállóigévé vált, felfedve az adott szereplő gondolkodását. Annak érdekében, hogy megtudd, mennyire ismered George R. R. Martin sárkányokkal és intrikákkal átszőtt világát, összeállítottunk egy kvízt a legismertebb Trónok harca-idézetekből! 

Trónok harca-idézetek nagy kvíze
Mennyire ismered a Trónok harca-idézeteket? Most kiderül!
Forrás: IMDb

Trónok harca idézetek

  • George R. R. Martin képregényrajzoló és forgatókönyvíró is, ezért olyan erősek a dialógusai.
  • A Trónok harca-idézetek híven tükrözik a rétegelt karakterek jellemrajzát.

A Trónok harca ikonikus párbeszédei

Amellett, hogy napjaink egyik legjelentősebb fantasy írója, George R. R. Martin képregény-, illetve forgatókönyvíróként is tevékenykedik. Ez lehet az oka annak, hogy olyan remekbe szabott dialógusokat ad karakterei szájába. Nem egy Trónok harca-idézetet máig emlegetnek, ilyen például az, amelyiket Tywin Lannister mondott idősebb fiának Jaime-nek.

Mivel azonban az „Egy oroszlán nem törődik a birkák véleményével” szállóigét nem okozna nagy kihívást felismerni, kvízünkben nem szorítottunk neki helyet. Aggodalomra semmi ok, hisz a fantasysorozat ettől függetlenül is számos híres mondatot tartogat. A feladat pofonegyszerű: ki kell találni melyik Trónok harca-karakter mondta az idézetet. Legyünk résen, mert kettő csak a regényekben szerepel!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 "A trónon ülni ezerszer nehezebb, mint megszerezni azt."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 “A szeretet a becsület mételye, a kötelességtudat halála.”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 "A világ története nem más, mint nagy beszélgetések előkelő szobákban."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 "Ha kitépeted egy ember nyelvét nem bizonyítod a hazugságát. Csupán azt üzened a világnak, hogy félsz attól, amit mondani akar."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 “Aki fél a vereségtől, már vereséget is szenvedett.”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 "Egy napon vezető akarsz lenni? Akkor tanuld meg, hogyan kell követni!"
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 “Ha a hatalmasok játszmáját játszod, győzöl vagy meghalsz. Nincs középút.”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 „A bőröm porcelánná, elefántcsonttá, majd acéllá változott.”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 “Inkább legyenek becsületes ellenfeleim, mintsem becsvágyóak, és nyugodtabban fogok aludni éjszakánként.”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 "Ismerd az erődet, használd bölcsen, és egy ember tízezerrel is felér."

Ki mondta a filmes idézetet?

Kevés mű tartalmaz annyi felejthetetlen gondolatot, mint a sárkányos sorozat. A Trónok harca-idézetek magyarul némi módosításra szorultak hogy ugyanazt a szemantikai jelentést hordozzák, mint angolul.

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