„Egy oroszlán nem törődik a birkák véleményével” – A nagy Trónok harca-idézetek kvíz

Ha meg kellene nevezni a Tűz és jég dala-könyvek fő védjegyét, akkor a rétegelt, izgalmas karakterek, valamint a pörgős dialógusok dobogós helyet érnének el. A megannyi intelligens dialógus egy-egy mondta az idők során szállóigévé vált, felfedve az adott szereplő gondolkodását. Annak érdekében, hogy megtudd, mennyire ismered George R. R. Martin sárkányokkal és intrikákkal átszőtt világát, összeállítottunk egy kvízt a legismertebb Trónok harca-idézetekből!

Mennyire ismered a Trónok harca-idézeteket? Most kiderül!

Forrás: IMDb

Trónok harca idézetek George R. R. Martin képregényrajzoló és forgatókönyvíró is, ezért olyan erősek a dialógusai.

A Trónok harca-idézetek híven tükrözik a rétegelt karakterek jellemrajzát.

A Trónok harca ikonikus párbeszédei

Amellett, hogy napjaink egyik legjelentősebb fantasy írója, George R. R. Martin képregény-, illetve forgatókönyvíróként is tevékenykedik. Ez lehet az oka annak, hogy olyan remekbe szabott dialógusokat ad karakterei szájába. Nem egy Trónok harca-idézetet máig emlegetnek, ilyen például az, amelyiket Tywin Lannister mondott idősebb fiának Jaime-nek.

Mivel azonban az „Egy oroszlán nem törődik a birkák véleményével” szállóigét nem okozna nagy kihívást felismerni, kvízünkben nem szorítottunk neki helyet. Aggodalomra semmi ok, hisz a fantasysorozat ettől függetlenül is számos híres mondatot tartogat. A feladat pofonegyszerű: ki kell találni melyik Trónok harca-karakter mondta az idézetet. Legyünk résen, mert kettő csak a regényekben szerepel!