Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 21., kedd Dániel, Daniella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
világbajnokság

Így kell megnyerni egy szakítást: Shakira már több foci-vb-n szerepelt, mint Gerard Piqué

Leo Barrilari / Odyssey Images via AFP -
világbajnokság foci-vb 2026 Shakira Gerard Piqué
Nagy Anna
2026.07.21.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Először volt halftime show a foci-vb-n, de az énekesnő bizony már nem először szerepel a futballvilág legfontosabb eseményén. Shakira többször lépett már "pályára" a világbajnokságon, mint csalfa volt férje, Gerard Piqué.

A 2026-os foci-vb a spanyolok győzelmével zárult, a félidőben pedig egy nagyszabású halftime show-val szórakoztatták a nézőket. Rengeteg sztár adott elő a műsorban, köztük Shakira, aki mára a foci-vb-k koronázatlan királynőjévé vált. Ezzel az előadással pedig sikerült borsot törnie csalfa volt férje, Gerard Piqué orra alá.

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 24: Barcelona's football player Gerard Pique and Colombian singer Shakira attend the final ceremony of 2019 Davis Cup final at La Caja Magica on November 24, 2019 in Madrid, Spain. Burak Akbulut / Anadolu Agency (Photo by BURAK AKBULUT / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Shakira és Gerard Piqué még 2019-ben.
Forrás: BURAK AKBULUT / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Shakira a foci-vb-k királynője: legyőzte volt férjét, Gerard Piqué-t is

Shakira legutóbbi fellépése miatt már így is a fél világ Gerard Piqué-n nevet, aki nem túl nagy örömmel nézte volt felesége produkcióját a 2026-os foci-vb halftime show-jában. A félidei műsor ugyan nem aratott osztatlan sikert a rajongók körében, egy dolog biztos: Shakira már többször lépett „pályára" a foci vb-n, mint csalfa volt férje, ez pedig kéjes örömöt okoz az énekesnő rajongóinak.

Köztudott, hogy Shakira és Piqué házassága nagyon csúnyán ért véget, az egykori focista ugyanis megcsalta a kolumbiai énekesnőt, ráadásul egy lekvár buktatta le. Ezek után a volt sportoló renoméja sokat esett, az énekesnő ezzel szemben a csúcson jár, és már hazai pályán is legyőzte férjét.

Shakira 2026-os foci-vb-s fellépésével együtt összesen négyszer szerepelt a futballvilág legfontosabb eseményén.

  • 2006: Németország (Hips Don't Lie),
  • 2010: Dél-Afrika (Waka Waka),
  • 2014: Brazília (La La La),
  • 2026: Egyesült Államok (Dai Dai).

Kattintsa a képre, hogy megnézd Shakira fellépéseit a foci világbajnokságokon.

A kolumbiai énekesnő, Shakira fellép a színpadon a Franciaország és Olaszország közötti labdarúgó-világbajnokság döntőjét megelőző ünnepségen 2006. július 9-én a berlini Olimpiai Stadionban.
A kolumbiai énekesnő, Shakira (középen) fellép a 2010. július 11-én a johannesburgi elővárosban, Sowetóban található Soccer City stadionban megrendezett 2010-es labdarúgó-világbajnokság döntőjének – Hollandia–Spanyolország – előtti záróünnepségen.
Shakira fellép a 2014. évi FIFA labdarúgó-világbajnokság döntőjét megelőző záróünnepségen, amelyen Németország és Argentína mérkőzött meg 2014. július 13-án a brazíliai Rio de Janeiro-i Maracana Stadionban.
Shakira a 2026-os FIFA férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjének félidejében lépett fel a Spanyolország és Argentína közötti mérkőzésen, amelyre 2026. július 19-én került sor az East Rutherfordban található New York New Jersey Stadionban.
1 / 4
A kolumbiai énekesnő, Shakira fellép a színpadon a Franciaország és Olaszország közötti labdarúgó-világbajnokság döntőjét megelőző ünnepségen 2006. július 9-én a berlini Olimpiai Stadionban.
TORSTEN SILZ / ddp images via AFP

 

Gerard Pigué azonban csak háromszor játszhatott a spanyol válogatott színeiben.

  • 2015-ben Dél-Afrikában,
  • 2014-ben Brazíliában,
  • 2018-ban Oroszországban.

Íme, Shakira legutóbbi dala a foci-vb-n:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ennyit kerestek a csapatok a 2026-os foci-vb-n: még a csoportkör kiesői is milliárdokat kaptak

Csaknem hat hét, több mint száz mérkőzés és háromszáz gól után véget ért a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A torna egyetlen csapat sem maradt pénzdíj nélkül, még azok is több milliárddal gazdagodtak, akik már a csoportkörben kiestek.

Amit a kamerák nem mutattak: tömegverekedés tört ki a vb-döntő után, az argentin játékosok ököllel estek a spanyoloknak

Botrányba fulladt a vb-döntő: az Argentína–Spanyolország mérkőzés lefújása után az argentin játékosok nem tudták fékezni az indulataikat. Leandro Paredes nekirontott Gavinak, Nahuel Molina pedig a felvételek alapján megütötte a győzelmet ünneplő spanyol csapat egyik cserejátékosát.

Világsztárok a foci-vb döntőjén: így élvezték a spanyol-argentin meccset - GALÉRIA

A sportvilág egyik legnagyobb eseményére a film, a zene, a divat és a sport legismertebb alakjai is kíváncsiak voltak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu