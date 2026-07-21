Így kell megnyerni egy szakítást: Shakira már több foci-vb-n szerepelt, mint Gerard Piqué

A 2026-os foci-vb a spanyolok győzelmével zárult, a félidőben pedig egy nagyszabású halftime show-val szórakoztatták a nézőket. Rengeteg sztár adott elő a műsorban, köztük Shakira, aki mára a foci-vb-k koronázatlan királynőjévé vált. Ezzel az előadással pedig sikerült borsot törnie csalfa volt férje, Gerard Piqué orra alá.

Shakira és Gerard Piqué még 2019-ben.

Forrás: BURAK AKBULUT / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Shakira a foci-vb-k királynője: legyőzte volt férjét, Gerard Piqué-t is

Shakira legutóbbi fellépése miatt már így is a fél világ Gerard Piqué-n nevet, aki nem túl nagy örömmel nézte volt felesége produkcióját a 2026-os foci-vb halftime show-jában. A félidei műsor ugyan nem aratott osztatlan sikert a rajongók körében, egy dolog biztos: Shakira már többször lépett „pályára" a foci vb-n, mint csalfa volt férje, ez pedig kéjes örömöt okoz az énekesnő rajongóinak.

Köztudott, hogy Shakira és Piqué házassága nagyon csúnyán ért véget, az egykori focista ugyanis megcsalta a kolumbiai énekesnőt, ráadásul egy lekvár buktatta le. Ezek után a volt sportoló renoméja sokat esett, az énekesnő ezzel szemben a csúcson jár, és már hazai pályán is legyőzte férjét.

Shakira 2026-os foci-vb-s fellépésével együtt összesen négyszer szerepelt a futballvilág legfontosabb eseményén.

2006: Németország (Hips Don't Lie),

2010: Dél-Afrika (Waka Waka),

2014: Brazília (La La La),

2026: Egyesült Államok (Dai Dai).

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