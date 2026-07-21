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darázscsípés

Ez a szín mágnesként vonzza a darazsakat – Ne viseld, ha el akarod kerülni a csípéseket

Shutterstock - Anton Dios
darázscsípés árnyalat rovar szín
Váradi Melinda
2026.07.21.
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A darazsak nyáron könnyen elronthatják a szabadtéri programokat, de kevesen tudják, hogy a ruhánk is befolyásolhatja, mennyire keltjük fel az érdeklődésüket. Egy bizonyos szín különösen vonzó lehet számukra.

A legtöbben az édes illatú parfümöket, a gyümölcsöket és gyümölcsleveket vagy a grillezett ételeket okolják, ha darazsak kezdenek körözni körülöttük. Pedig nemcsak az illatok, hanem a ruházat színe is szerepet játszhat abban, mennyire leszünk vonzó célpontok számukra. A szakértők szerint van egy szín, amelyet a darazsak különösen könnyen észrevesznek.

Darazsak, darázs
Vannak árnyalatok, amik egyenesen vonzzák a darazsakat.
Forrás: Shutterstock
  • Ha szeretnéd elkerülni a darazsakat, érdemes óvatosan bánni ezekkel a ruhákkal. 
  • Van egy árnyalat, ami könnyebben felkeltheti a figyelmüket.
  • Tudd meg, mi ez!

Ez a szín vonzza a darazsakat

Ha szeretnéd elkerülni a darazsakat, illetve a csípéseket, érdemes kerülni nyáron a sárga ruhákat. A szakértők szerint ez az élénk árnyalat a virágok színére emlékeztetheti a rovarokat, ezért könnyebben felkeltheti a figyelmüket. Hasonló hatása lehet néhány élénk narancssárga, a virágmintás vagy a kék szetteknek is. 

Ha szabadtéri programra készülsz, praktikusabb lehet világos, semleges árnyalatokat viselni. A fehér, a bézs vagy a világosszürke kevésbé feltűnő a darazsak számára, így kisebb eséllyel vonzzák oda őket, de meglepő módon a pirosra sem szállnak túl gyakran. Emellett a bő szabású ruhák is segíthetnek, hiszen ha egy rovar mégis rád száll, kisebb az esélye annak, hogy beszorul a ruha és a bőr közé.

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