Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 21., kedd Dániel, Daniella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Vinícius Júnior szinte felismerhetetlen, megműttette arcát a Real Madrid csatára - Fotó

Világsztár Vinícius Júnior plasztika
Life.hu
2026.07.21.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Vinícius Júnior és párja, Virginia Fonseca ugyanazon a napon feküdt kés alá egy goiási klinikán. A beavatkozások idejére az intézményt teljesen lezárták, az alkalmazottaknak pedig szigorú biztonsági előírásokat kellett követniük, hogy semmilyen információ vagy felvétel ne kerülhessen nyilvánosságra.

A Real Madrid brazil sztárja, Vinícius Júnior és influenszer kedvese, Virginia Fonseca egyaránt állműtéten estek át. Egy brazil portál információi szerint a beavatkozásokat Dr. Alessandro Alarcao végezte, aki hírességek ellátására specializálódott.

Vinícius Júnior az új állával és régen
Vinícius Júnior az új állával és régen
Forrás: Instagram / Life.hu

Úgy tudni, a klinika aznap más pácienseket nem fogadott, így az orvosi csapat kizárólag Vinícius Júniorra és Virginia Fonsecára összpontosíthatott. A személyzetnek előre kidolgozott biztonsági terv szerint kellett eljárnia, hogy a műtétekről se fényképek, se egyéb részletek ne szivároghassanak ki.

Vinícius Júnior plasztikai beavatkozáson esett át

Vinícius Júnior és barátnője - Mindketten megműttették az állukat
Vinícius Júnior és barátnője - Mindketten megműttették az állukat
Forrás: Instagram

Vinícius Jr. a közelmúltban még a brazil válogatottal szerepelt a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A Real Madrid játékosával felálló csapat már a nyolcaddöntőben kiesett a tornáról. A futballista öt mérkőzésen négy gólt szerzett, és egy gólpasszt is adott.

Ezeket olvastad már? 

„Hihetetlenül elszomorít " – Vilmos herceg gyászol, nagyon fontos személy távozott az élők sorából

A következő uralkodó Instagram-oldalán tette közzé bánatát. Vilmos herceg így búcsúzott egy számára nagyon fontos személytől, aki tehetségével és szenvedélyével nagyon sokakat inspirált.

Robbie Williams állítja, nem drog esett ki a szájából a vb-döntő utáni interjú alatt - De akkor mi?

Robbie Williams tisztázta, mi volt az a fehér, apró valami, amely a labdarúgó-világbajnokság döntőjén adott élő interjú közben a mikrofonjára esett. Az 52 éves brit énekes tagadja, hogy kokaint fogyasztott volna.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova 3 gyereke ritka közös fotón: már ilyen nagyok

Rendkívül ritkán engednek bepillantást a magánéletükbe, ezért minden új családi fotó igazi szenzáció a rajongók számára. Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova ezúttal három gyerekükről osztott meg egy tündéri közös képet.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu