Vinícius Júnior szinte felismerhetetlen, megműttette arcát a Real Madrid csatára - Fotó

A Real Madrid brazil sztárja, Vinícius Júnior és influenszer kedvese, Virginia Fonseca egyaránt állműtéten estek át. Egy brazil portál információi szerint a beavatkozásokat Dr. Alessandro Alarcao végezte, aki hírességek ellátására specializálódott.

Vinícius Júnior az új állával és régen

Forrás: Instagram / Life.hu

Úgy tudni, a klinika aznap más pácienseket nem fogadott, így az orvosi csapat kizárólag Vinícius Júniorra és Virginia Fonsecára összpontosíthatott. A személyzetnek előre kidolgozott biztonsági terv szerint kellett eljárnia, hogy a műtétekről se fényképek, se egyéb részletek ne szivároghassanak ki.

Vinícius Júnior plasztikai beavatkozáson esett át

Vinícius Júnior és barátnője - Mindketten megműttették az állukat

Forrás: Instagram

Vinícius Jr. a közelmúltban még a brazil válogatottal szerepelt a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A Real Madrid játékosával felálló csapat már a nyolcaddöntőben kiesett a tornáról. A futballista öt mérkőzésen négy gólt szerzett, és egy gólpasszt is adott.

Ezeket olvastad már?