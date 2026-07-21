„Hihetetlenül elszomorít " – Vilmos herceg gyászol, nagyon fontos személy távozott az élők sorából

Legendás személy távozott az élők sorából, akiről Vilmos herceg Instagram-oldalán emlékezett meg. Az Egyesült Királyság következő uralkodója Kevin Keegant gyászolja, aki kétszeres aranylabdás angol válogatott labdarúgó, csatár és edző volt.

Vilmos herceg Instagram-oldalán emlékezett meg az angol legendáról, Kevin Keeganről.

Forrás: Getty Images Europe

Vilmos herceg gyászol: megható sorokkal emlékezett meg Kevin Keeganről

Vilmos herceg a feleségével, Katalin hercegnével közös Instagram-oldalán emlékezett meg az angol legendáról, Kevin Keeganről, aki az angol labdarúgás egyik legsikeresebb játékosa volt, pályafutása során a Scunthorpe United, a Liverpool, a Hamburg, a Southampton és a Newcastle csapatában is megfordult. Később a Newcastle, a Fulham, az angol válogatott és a Manchester City edzője volt.

Kevin Keegan júniusban jelentette be, hogy negyedik stádiumú rákban szenved, miután a családja januárban csak annyit közölt, a legenda betegséggel küzd. A nyilatkozatuk szerint az „utolsó pillanatait felesége és lányai körében töltötte”.

A köztudottan focirajongó Vilmos herceg a következő szavakkal búcsúzott.

„Hihetetlenül elszomorít a hír, hogy Kevin Keegan elhunyt. Igazán kiemelkedő futballista és edző volt, aki tehetségével, szenvedélyével és a játék iránti szeretetével generációkat inspirált. Mindenekelőtt azonban kedves és nagylelkű emberként fogunk rá emlékezni. Gondolataink családjával és mindazokkal vannak, akik ismerték őt" – olvasható Katalin hercegné és Vilmos herceg Instagram-sztorijában.

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