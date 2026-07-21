Befejeződött a vizsgálat: nem történt csalás az áprilisi közepi telitalálatos sorsolásokon

Jogszerűen zajlottak az áprilisi, 16. játékhéten tartott sorsolások – állapította meg a vizsgálat. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által végzett ellenőrzés eredménye egyértelműen kimondja: „a lottósorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen történt”, a hatóság közleményében megerősítette: „A feltárt eltérés a vizsgált sorsolások eredményeire nem volt hatással, azokat nem befolyásolta”.

Nem történt csalás a lottósorsoláson.

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Mindez megerősíti azt a tényt, hogy a vizsgált sorsolásokon nem történt csalás, a nyereménykifizetések – a négy különböző nyertes számára - rendben megtörténtek.

Az, hogy mégis bírságot szabott ki az SZTFH abból adódott, hogy a hatóság és a Szerencsejáték Zrt. eltérően értelmezi a játéktervek technikai jellegű, az online zárásra vonatkozó rendelkezését.