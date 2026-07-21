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Befejeződött a vizsgálat: nem történt csalás az áprilisi közepi telitalálatos sorsolásokon

nyeremény Szerencsejáték Zrt lottó
Life.hu
2026.07.21.
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Kizárta az idegenkezűséget az áprilisi négy számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolásait illetően a Szerencsejáték Zrt. belső vizsgálata és ezt erősítette meg a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) is. A sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, azok eredményét nem befolyásolta semmi – áll az SZTFH jelentésében.

Jogszerűen zajlottak az áprilisi, 16. játékhéten tartott sorsolások – állapította meg a vizsgálat. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által végzett ellenőrzés eredménye egyértelműen kimondja: „a lottósorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen történt”, a hatóság közleményében megerősítette: „A feltárt eltérés a vizsgált sorsolások eredményeire nem volt hatással, azokat nem befolyásolta”.

Nem történt csalás a lottósorsoláson.
Nem történt csalás a lottósorsoláson.
Forrás: 123rf.com

Mindez megerősíti azt a tényt, hogy a vizsgált sorsolásokon nem történt csalás, a nyereménykifizetések – a négy különböző nyertes számára - rendben megtörténtek.

Az, hogy mégis bírságot szabott ki az SZTFH abból adódott, hogy a hatóság és a Szerencsejáték Zrt. eltérően értelmezi a játéktervek technikai jellegű, az online zárásra vonatkozó rendelkezését. 

A nemzeti lottótársaság kezdeményezi a játékterv ezen rendelkezésének a hatósággal közösen történő tisztázását.

 

 

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