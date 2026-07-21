Robbie Williams állítja, nem drog esett ki a szájából a vb-döntő utáni interjú alatt - De akkor mi?

A vb-döntőn adott interjút Robbie Williams. Az interneten vírusként terjedő videón jól látszik, amint egy apró fehér darabka az énekes szájából a mikrofonra esik. Robbie-t azonban ez nem zökkentette ki, folytatta a beszélgetést. Természetesen mindenki azt találgatta, mi lehetett ez - sokan pedig biztosra vették, hogy valamiféle kábítószert fogyasztott, annak a maradéka.

Robbie Williams ezt nem hagyta szó nélkül, a közösségi oldalán reagált a feltételezésekre.

„Szeretnék bocsánatot kérni azért a tárgyért, amely a mikrofonra esett. Mélységesen szakszerűtlen volt" – mondta. Ezután hozzátette, örül, hogy sokan agódak érte, de semmi baj, maradt még nála néhány. Erre nevetve kinyújtotta a nyelvét, amelyen két mentolos cukorka látszott.

Robbie Williams drogfüggő volt

A Take That egykori tagja korábban nyíltan beszélt alkoholproblémáiról és kábítószer-függőségéről. Többször is járt rehabilitációs intézetben, legutóbb 2007-ben kezelték vényköteles gyógyszerektől való függősége miatt.

„Nagyon-nagyon sötét helyekre jutottam el" – írta 2017-ben megjelent Reveal című könyvében. – A függőség elveszi az embertől azt a képességet, hogy törődjön magával. Ezért halnak bele olyan sokan.

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