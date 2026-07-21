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Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova 3 gyereke ritka közös fotón: már ilyen nagyok

sztárcsemeték Anna Kurnyikova Enrique Iglesias gyermek
Váradi Melinda
2026.07.21.
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Rendkívül ritkán engednek bepillantást a magánéletükbe, ezért minden új családi fotó igazi szenzáció a rajongók számára. Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova ezúttal három gyerekükről osztott meg egy tündéri közös képet.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova hosszú évek óta a világ egyik legzárkózottabb sztárpárja. Bár kapcsolatuk már több mint két évtizede tart, tudatosan óvják gyerekeiket a nyilvánosságtól, így csak elvétve mutatnak róluk fotókat a közösségi médiában. Éppen ezért különösen nagy örömet okozott a rajongóknak az a friss felvétel, amelyen mindhárom kicsi együtt mosolyog a kamerába.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova
Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova három gyerekükről osztott meg közös képet.
Forrás: SMG via ZUMA Press Wire
  • Ritka családi pillanatot osztottak meg a rajongókkal.
  • Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova gyerekei óriásit nőttek.
  • A kicsik a spanyol labdarúgó-válogatott mezében álltak a kamera elé.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova gyerekei közös fotón

A felvételen a 7 éves ikrek, Nicholas és Lucy, valamint húguk, Mary látható együtt. A három testvér felszabadultan mosolyog, és szemmel láthatóan remekül érzik magukat. A rajongók pillanatok alatt elárasztották a bejegyzést kedves hozzászólásokkal, sokan pedig azt is megjegyezték, hogy a gyerekek híres szüleik vonásait örökölték.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova mindig is ügyeltek arra, hogy gyermekeik a lehető legnyugodtabb környezetben nőjenek fel. Bár időnként megosztanak egy-egy családi pillanatot, a kicsik mindennapjait következetesen távol tartják a reflektorfénytől. A rajongók figyelmét azonban nemcsak az összeillő szettek ragadták meg, hanem az is, hogy milyen sokat nőttek a gyerekek.

Az énekes és az egykori teniszbajnok 2001-ben ismerkedtek meg Enrique Iglesias Escape című dalának videóklipforgatásán. Azóta kapcsolatuk kiállta az idő próbáját, és bár hivatalosan sosem erősítették meg, hogy összeházasodtak volna, családjukat a nyilvánosságtól távol építették fel.

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