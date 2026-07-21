Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova 3 gyereke ritka közös fotón: már ilyen nagyok

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova hosszú évek óta a világ egyik legzárkózottabb sztárpárja. Bár kapcsolatuk már több mint két évtizede tart, tudatosan óvják gyerekeiket a nyilvánosságtól, így csak elvétve mutatnak róluk fotókat a közösségi médiában. Éppen ezért különösen nagy örömet okozott a rajongóknak az a friss felvétel, amelyen mindhárom kicsi együtt mosolyog a kamerába.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova három gyerekükről osztott meg közös képet.

Forrás: SMG via ZUMA Press Wire

Ritka családi pillanatot osztottak meg a rajongókkal.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova gyerekei óriásit nőttek.

A kicsik a spanyol labdarúgó-válogatott mezében álltak a kamera elé.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova gyerekei közös fotón

A felvételen a 7 éves ikrek, Nicholas és Lucy, valamint húguk, Mary látható együtt. A három testvér felszabadultan mosolyog, és szemmel láthatóan remekül érzik magukat. A rajongók pillanatok alatt elárasztották a bejegyzést kedves hozzászólásokkal, sokan pedig azt is megjegyezték, hogy a gyerekek híres szüleik vonásait örökölték.

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova mindig is ügyeltek arra, hogy gyermekeik a lehető legnyugodtabb környezetben nőjenek fel. Bár időnként megosztanak egy-egy családi pillanatot, a kicsik mindennapjait következetesen távol tartják a reflektorfénytől. A rajongók figyelmét azonban nemcsak az összeillő szettek ragadták meg, hanem az is, hogy milyen sokat nőttek a gyerekek.

Az énekes és az egykori teniszbajnok 2001-ben ismerkedtek meg Enrique Iglesias Escape című dalának videóklipforgatásán. Azóta kapcsolatuk kiállta az idő próbáját, és bár hivatalosan sosem erősítették meg, hogy összeházasodtak volna, családjukat a nyilvánosságtól távol építették fel.

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