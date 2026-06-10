Egyetlen adag fogyasztó injekció után pokollá vált az élete – Az Agymenők sztárjának brutális vallomása

A közösségi médiától Hollywoodig rengetegen beszélnek a GLP–1 gyógyszerekről, amelyek sokaknak a fogyás és az egészségesebb életmód új korszakát jelentik. Csakhogy ezek a készítmények nem mindenkinél működnek ugyanúgy: az Agymenők sztárja, Mayim Bialik a poklok poklát élte át egyetlen adagtól.

Mayim Bialik és a GLP-1 finoman szólva nem lettek jó barátok.

Forrás: Northfoto

A GLP–1-alapú gyógyszerek az elmúlt évek legnagyobb egészségügyi és fogyókúrás szenzációivá váltak.

A készítményt Mayim Bialik is kipróbálta, igaz, nem fogyási céllal.

Brutális mellékhatásokat tapasztalt, gyakorlatilag rémálommá vált az élete.

Mayim Bialik és a GLP-1-rémálom

Bialik egy esszében – amelyet a The Free Press oldalán publikált – részletesen beszámolt arról, amit egyetlen adag GLP-1 kapcsán tapasztalt. Azt ugyan nem említette, hogy pontosan melyik szert használta, de a lényeg, hogy rémálomnak nevezte.

„Azért kezdtem el egy fogyókúrás gyógyszert szedni, mert egy orvos szerint segíthet enyhíteni olyan tüneteket, amelyekkel gyakorlatilag egész felnőtt életemben küzdöttem.”

Bialikot 23 éves korában diagnosztizálták Graves-kórral, amely egy autoimmun betegség. Élete több mint felét a tünetek kezelésével töltötte. Néhány hónappal ezelőtt három különböző orvos is azt javasolta neki, hogy próbálja ki a GLP–1 gyógyszereket, mert ezek csökkenthetik az autoimmun betegségek mögött álló szisztémás gyulladást.

A színésznő őszintén remélte, hogy ez lesz a „csodaszer”, de sajnos egyáltalán nem így történt.

Milliók használják világszerte a GLP-1 készítményeket.

Forrás: Shutterstock

„Azt mondani, hogy rosszul reagáltam rá, enyhe kifejezés lenne”

„Egyetlen injekciót kaptam a lehető legalacsonyabb dózisú szintetikus GLP–1 készítményből, és azt mondani, hogy kellemetlenül reagáltam rá, enyhe kifejezés” – írta, majd részletesen felsorolta a tüneteit. Ilyen volt többek között a kontrollálhatatlan hasmenés, a kénszagú böfögés, ami annyira erős volt, hogy a színésznő félt kinyitni a száját, nehogy mások megérezzék. A zavaró mellékhatások ezzel még korántsem értek véget.

Tüsszögési rohamokkal küzdöttem minden alkalommal, amikor enni vagy inni próbáltam, emellett szinte egész nap puffadtam, és olyan egész testre kiterjedő végtagfájdalmaim voltak, mintha influenzás lennék. Még egy-két korty vizet sem tudtam magamban tartani anélkül, hogy ne kellett volna rohannom a mosdóba újabb heves hasmenés miatt. És őszinte leszek: több mint három alkalommal nem értem oda időben.

Olyan mértékben kiszáradt, hogy infúzióra kötötték

Az 51 éves Mayim Bialik elárulta azt is, hogy az első két napban körülbelül egy csésze rizst és egy fél banánt tudott csak megenni. Levest is próbált fogyasztani, de az szinte azonnal távozott a szervezetéből, ráadásul az elektrolitpótló italokat sem tudta bent tartani.

Minden olyan erővel távozott a szervezetemből, hogy teljesen legyengültem és kimerültem.

Folyamatos kapcsolatban állt a kezelőorvosával, és amikor már egyetlen korty vizet sem tudott megtartani, anékül, hogy ne rohant volna a mellékhelyiségbe, egy nővér házhoz ment, hogy infúziós folyadékpótlást adjon neki.