Koreai Ozempic recept a lapos pocakért – A TikTok új diétás őrülete tényleg működik?

Szerinted a TikTok már nem tud újat mutatni? Ó, hagyjuk már! Most egy olyan koreai Ozempic recept vált trendivé a platformon, amit még egy óvodás is el tud készíteni. Íme a recept, amivel még a bikini-szezonra formába rendülhetsz!

Koreai Ozempic recept, hogy még a nyár előtt formába lendülj!

A recept mindössze főtt tojásból és egy kis olajból áll.

Rövid távon beleférhet a diétába, de hosszú ideig követni nem ajánlott.

Szóval a recept tényleg nem bonyolult. Egy főtt tojás, egy kevés szezámolaj (ízlés szerint), pár csepp olívaolaj – ami akár el is hagyható – plusz egy csipet só. Ennyi. Nincs órákig tartó meal prep, különleges hozzávaló vagy háromoldalas bevásárlólista. A TikTok-videók szerint ez az egyszerű kombináció eltelíthet, és a fehérje és zsír beviteledet is tartalmazza.

Na de miért is hatásos?

A tojás magas fehérjetartalma segíthet abban, hogy tovább érezd magad jóllakottnak, a zsiradékok pedig lassíthatják az éhségérzet visszatérését. Vagyis kevésbé akarsz tíz perc múlva rányitni a hűtőre, hogy „mi újság?”.

De azért nem árt óvatosnak lenni

Mint minden diéta, jó-jó, de azért hosszú távon nem igazán egészséges. Egyetlen ételre vagy extrém leegyszerűsített menüre alapozni az étkezést nem adja meg a szervezetnek az összes szükséges tápanyagot. Rövid ideig – például pár napos „resetként” – egyeseknek működhet, de heteken át követni már nem ajánlott.

Elszomorító, de a lapos pocak sajnos továbbra sem egy varázsrecepten múlik, bármennyire is szeretné ezt a TikTok elhitetni velünk. De ha egy gyors, fehérjedús snackre vágysz, ez a koreai trend akár még helyet is kaphat az étrendedben. Csak ne nevezd hosszú távú életmódnak.

