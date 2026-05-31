Koreai Ozempic recept a lapos pocakért – A TikTok új diétás őrülete tényleg működik?

fogyás diéta Ozempic
Egy főtt tojás, pár csepp olaj és már kész is? A TikTok új diétás Ozempic recept őrülete meglepően egyszerűnek tűnik. Mutatjuk, hogy hogyan készítsd el!

Szerinted a TikTok már nem tud újat mutatni? Ó, hagyjuk már! Most egy olyan koreai Ozempic recept vált trendivé a platformon, amit még egy óvodás is el tud készíteni. Íme a recept, amivel még a bikini-szezonra formába rendülhetsz!

Koreai Ozempic recept, hogy még a nyár előtt formába lendülj!
A TikTok új kedvence: ez a 4 hozzávalós koreai Ozempic recept hódít a lapos hasért

  • A TikTokon trend lett egy szuper egyszerű koreai Ozempic recept.
  • A recept mindössze főtt tojásból és egy kis olajból áll. 
  • Rövid távon beleférhet a diétába, de hosszú ideig követni nem ajánlott.

Szóval a recept tényleg nem bonyolult. Egy főtt tojás, egy kevés szezámolaj (ízlés szerint), pár csepp olívaolaj – ami akár el is hagyható – plusz egy csipet só. Ennyi. Nincs órákig tartó meal prep, különleges hozzávaló vagy háromoldalas bevásárlólista. A TikTok-videók szerint ez az egyszerű kombináció eltelíthet, és a fehérje és zsír beviteledet is tartalmazza.

@tamsskyn Korean Ozempic recipe #koreanfood #kbeauty #skincare #recipesoftiktok #longevity ♬ original sound - Tammy Weatherhead

Na de miért is hatásos? 

A tojás magas fehérjetartalma segíthet abban, hogy tovább érezd magad jóllakottnak, a zsiradékok pedig lassíthatják az éhségérzet visszatérését. Vagyis kevésbé akarsz tíz perc múlva rányitni a hűtőre, hogy „mi újság?”.

De azért nem árt óvatosnak lenni

Mint minden diéta, jó-jó, de azért hosszú távon nem igazán egészséges. Egyetlen ételre vagy extrém leegyszerűsített menüre alapozni az étkezést nem adja meg a szervezetnek az összes szükséges tápanyagot. Rövid ideig – például pár napos „resetként” – egyeseknek működhet, de heteken át követni már nem ajánlott.

Elszomorító, de a lapos pocak sajnos továbbra sem egy varázsrecepten múlik, bármennyire is szeretné ezt a TikTok elhitetni velünk. De ha egy gyors, fehérjedús snackre vágysz, ez a koreai trend akár még helyet is kaphat az étrendedben. Csak ne nevezd hosszú távú életmódnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
