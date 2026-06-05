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tusolás

Lehet, eddig te is rosszul zuhanyoztál: kiderült, mikor a legideálisabb a fürdés

Shutterstock - Studio Romantic
tusolás tisztálkodás egészség napi rutin
Tóth Hédi
2026.06.05.
A reggeli vagy esti zuhany jobb? A szakértők szerint a mikor zuhanyozzunk kérdésre meglepően egyértelmű a válasz.
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A zuhanyzás mindennapi rutin, mégis sokakat foglalkoztat, hogy mikor érdemes beiktatni. A mikor zuhanyozzunk kérdésre most szakértők adnak választ, és úgy tűnik, az esti tisztálkodás több előnnyel járhat, mint azt a legtöbben gondolnák.

Mikor zuhanyozzunk? A szakértők szerint az esti tisztálkodás a nyerő.
Mikor zuhanyozzunk? A szakértők szerint az esti tisztálkodás a nyerő.
Forrás: Shutterstock
  • Az esti zuhany segíthet tisztán tartani a bőrt és az ágyneműt.
  • Csökkentheti az allergének és a kellemetlen testszag kialakulását.
  • A kutatások szerint gyorsíthatja az elalvást és javíthatja az alvást.

Mikor zuhanyozzunk? Az esti rutin meglepő előnyei a bőr és az alvás szempontjából

Örök vita, amely szinte mindenki életében felmerülő nagy kérdés: reggel vagy este érdemes zuhanyozni? Vannak, akik elképzelhetetlennek tartják a napindítást egy frissítő zuhany nélkül, mások pedig csak akkor érzik jól magukat, ha lefekvés előtt mossák le magukról a nap porát. Most azonban szakértők és kutatások is állást foglaltak a kérdésben, és az eredmény minden bizonnyal sokakat meglephet.

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy a zuhanyzás időpontja pusztán ízlés kérdése, a szakemberek szerint az esti tisztálkodás több szempontból is előnyösebb lehet.

Egy hosszú munkanap után a meleg víz segíthet ellazítani a megfáradt izmokat, csökkentheti a feszültséget, és még a kellemetlen lábgörcsök kialakulásának esélyét is mérsékelheti.
Az esti zuhany a bőrnek és a hajnak is kedvezhet. A nap során ugyanis rengeteg szennyeződés, por, baktérium és egyéb irritáló anyag tapad meg rajtunk, amelyek könnyen a párnahuzatra és az ágyneműre kerülhetnek. Ha ezekkel együtt bújunk ágyba, az növelheti a pattanások és más bőrproblémák kialakulásának kockázatát is. A lefekvés előtti zuhanyzás viszont segít abban, hogy a bőr éjszaka zavartalanul regenerálódjon.

Különösen jó hír ez azoknak, akik allergiával küzdenek. A hajban és a ruházaton megtapadó pollen könnyen bekerülhet az ágyba, ami egész éjszakás tüsszögést és orrdugulást okozhat. Egy gyors esti zuhany azonban jelentősen csökkentheti az allergének mennyiségét a hálószobában.

Sokan azt gondolják, hogy a reggeli zuhany a legjobb fegyver a kellemetlen testszag ellen, a szakértők szerint azonban az esti tisztálkodás hatékonyabb lehet. 

Ha lefekvés előtt megszabadulunk az izzadságtól és a baktériumoktól, kisebb eséllyel alakulnak ki azok a folyamatok, amelyek a kellemetlen szagokért felelősek. Ráadásul a hűvösebb vízzel történő zuhanyzás az éjszakai izzadást is mérsékelheti, ami különösen a változókor idején jelenthet nagy segítséget.
És még mindig nincs vége az előnyöknek. 

A Harvard Egyetem kutatói arra jutottak, hogy a lefekvés előtti zuhany akár az elalvást is felgyorsíthatja. A vizsgálatok szerint azok, akik este fürdenek vagy zuhanyoznak, átlagosan hamarabb merülnek álomba, és pihentetőbb alvásról számolnak be.
A jelenség hátterében a test természetes hőszabályozása áll. A szervezet lefekvés előtt fokozatosan lehűl, a meleg zuhany pedig átmenetileg megemeli a testhőmérsékletet. Az ezt követő gyors lehűlés olyan jelzést küld az agynak, amely elősegíti az elalvást. A szakértők szerint a legjobb eredmény érdekében érdemes a zuhanyt nagyjából másfél órával lefekvés előtt beiktatni.

Úgy tűnik tehát, hogy a tudomány az esti zuhanyzás mellett tette le a voksát. Ha eddig a reggeli tisztálkodás híve voltál, nem kell azonnal változtatnod a szokásaidon, de az biztos, hogy az esti tusolás jóval több előnnyel járhat, mint azt a legtöbben gondolnák.

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