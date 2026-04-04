Rubint Réka pontot tett a találgatások végére: „ez sajnos egy rosszindulatú daganat"

A fitneszladyről mindössze pár nappal ezelőtt derült ki, hogy 4 éven keresztül szívszorító titkokat kellett őrizgetnie. A mindig energikus és vidám Rubint Réka ugyanis a kamerák mögött élete legnagyobb harcát vívta. Szombat este a TV2 Napló című műsorában megtörte a hosszú ideje tartó csendet és kendőzetlen őszinteséggel beszélt a 4 éve tartó súlyos betegségéről és arról, hogy milyen kihívásokkal kellet szembenéznie nap mint nap.
Rubint Réka rákdiagnózisa
- A csütörtökön megjelent előzetesből megtudhattuk, hogy Rubint Réka rákos megbetegedéssel küzd.
- A rövid felvétel egy pontján úgy döntött, hogy leveszi a parókáját és nem titkolja tovább, hogy súlyos betegséggel kell együtt élnie.
- A vallomása sokkolta az országot, az emberek pedig napok óta csak találgattak, hogy milyen diagnózist kapott a fitneszedző.
- Szombat este adásba került az interjú, amelynek részletei még a sokat látott műsorvezetőt, Gönczi Gábort is megrázták.
Rubint Réka vallomása: „Az altatásból arra ébredtem, hogy ez sajnos egy rosszindulatú daganat"
Rubint Réka a Napló adásában Gönczi Gáborral beszélgetett és a szívszorító interjú egyik pontján úgy döntött, hogy lerántja a leplet arról, amiről korábban még soha sem beszélt: a rákdiagnózisáról és a betegség elleni küzdelméről.
„Mikor kapsz egy időpontot az onkológiára, egyszerűen nem lehet elmesélni azt az érzést" – kezdte remegő hangon a fitneszedző. Rékáról korábban több olyan pletyka is elterjedt, melyek szerint titokban parókát hord, azonban az emberek még csak nem is sejtették, hogy miért. Most azonban ő maga ment elébe a találgatásoknak és mindenegyes részletet megosztott arról, hogy mi történt vele a színfalak mögött. Saját bevallása szerint azért, mert mostanra érezte magát elég erősnek ahhoz, hogy beszélni tudjon a vele történtekről.
„Azt mondta a doktor úr, hogy ezen a mellkas CT-n valami nem oké. Szerdán visszamentem egy kontrasztadagos mellkas CT-re és akkor azt mondta, hogy ez valószínűleg egy daganat. Azt mondtam, hogy ez nem lehet. Nem lehet, hogy egy horrorfilmnek megint én vagyok a főszereplője. Ha nem köhögtem volna, nem megyek el CT-re. Ha nem megyek el CT-re, nem veszik észre, hogy a légcső mögött van egy elég méretes elváltozás, ami a nyirokban van. Minden azt indokolta, hogy ebből a háromszorosára megnövekedett elváltozásból szövettant kell venni. Erre most sor került" - idézte fel elcsukló hangon Réka. A nagybeteg családanya ekkor még nem számított rá, hogy mekkora a baj. Nemsokkal később vért vettek tőle, azonban a vérképe tökéletes volt, ezért kedden este még edzést tartott. Másnap bement az onkológiára, ahol csütörtökön megműtötték.
„Az altatásból arra ébredtem, hogy ez sajnos egy rosszindulatú daganat. Sosem felejtem el, amikor megkaptam az eredményeimet, egyből küldtem egy orvos barátunknak. Mondta, hogy Réka nagyon nagy a baj... ez egy olyan daganat típus, amire a világ legnagyobb orvosai is azt fogják mondani, hogy kemoterápia és sugár egyszerre. Akkor éreztem, hogy az optimizmusom elhagyott. Iszonyú igazságtalannak éreztem ezt akkor..." – tette hozzá összetörten.
Rubint Réka betegsége egy nagyon ritka daganattípus
A műsorban megszólalt Réka orvosa, Dr. Fábián Károly is, aki szerint ez egy speciális tumor, ami az egyik legritkább daganattípus.
"Ez egy nagyon speciális tumor, az egyik legritkább daganat. Rékának sajnos a rosszabb fajtája van... Semmiképpen se higyjük, hogy Rékának a sporttól és az Update termékektől lehet ilyen betegsége. Nem! Ez sajnos nem válogat!" – nyilatkozta a szakorvos.
Hamarosan kiderült, hogy a daganattípus "kistestvérét" kapta el Réka, amely gyógyszeres kemoterápiával kezelhető. Ekkor 2022 ősze volt. A gyógyszeres kezelésektől fél év alatt az elváltozás a felére csökkent, ekkor megkezdődhetett a sugárkezelés. A családanya ekkor mutatta meg igazán, hogy milyen erős, ugyanis a kezelések után továbbra is edzéseket tartott és táborának résztvevői mégcsak nem is sejtették, hogy mi zajlik a háttérben.
„Megkaptam a sugarat. Ez 30 másodperc. Mentem minden reggel. Annyit azért el kell mondanom, hogy 20 sugár után a nyelőcsövem olyan állapotba került, hogy a vizet azt hittem, hogyha lenyelem, bepisilek a fájdalomtól. Ugyanis teljesen szétégett ott minden" - tette hozzá a fitneszlady. Réka ezután még 13 sugárkezelést kapott, miközben a poklok poklán ment keresztül, egy alkalommal pedig még azért is meg kellett küzdenie, hogy ne lyukadjon ki a nyelőcsöve.
Ha kíváncsi az interjú további részleteire, akkor olvasd el a Bors cikkét a témában.
A Rubint Rékáról szóló korábbi cikkeinket pedig itt tudod elolvasni: