Rubint Réka pontot tett a találgatások végére: „ez sajnos egy rosszindulatú daganat"

A fitneszladyről mindössze pár nappal ezelőtt derült ki, hogy 4 éven keresztül szívszorító titkokat kellett őrizgetnie. A mindig energikus és vidám Rubint Réka ugyanis a kamerák mögött élete legnagyobb harcát vívta. Szombat este a TV2 Napló című műsorában megtörte a hosszú ideje tartó csendet és kendőzetlen őszinteséggel beszélt a 4 éve tartó súlyos betegségéről és arról, hogy milyen kihívásokkal kellet szembenéznie nap mint nap.

Rubint Réka könnyek közt beszélt a betegségéről és arról, hogy milyen érzések kavarogtak benne, amikor megkapta a lesújtó diagnózisát

Forrás: TV2

Rubint Réka rákdiagnózisa A csütörtökön megjelent előzetesből megtudhattuk, hogy Rubint Réka rákos megbetegedéssel küzd.

A rövid felvétel egy pontján úgy döntött, hogy leveszi a parókáját és nem titkolja tovább, hogy súlyos betegséggel kell együtt élnie.

A vallomása sokkolta az országot, az emberek pedig napok óta csak találgattak, hogy milyen diagnózist kapott a fitneszedző.

Szombat este adásba került az interjú, amelynek részletei még a sokat látott műsorvezetőt, Gönczi Gábort is megrázták.

Rubint Réka vallomása: „Az altatásból arra ébredtem, hogy ez sajnos egy rosszindulatú daganat"

Rubint Réka a Napló adásában Gönczi Gáborral beszélgetett és a szívszorító interjú egyik pontján úgy döntött, hogy lerántja a leplet arról, amiről korábban még soha sem beszélt: a rákdiagnózisáról és a betegség elleni küzdelméről.

„Mikor kapsz egy időpontot az onkológiára, egyszerűen nem lehet elmesélni azt az érzést" – kezdte remegő hangon a fitneszedző. Rékáról korábban több olyan pletyka is elterjedt, melyek szerint titokban parókát hord, azonban az emberek még csak nem is sejtették, hogy miért. Most azonban ő maga ment elébe a találgatásoknak és mindenegyes részletet megosztott arról, hogy mi történt vele a színfalak mögött. Saját bevallása szerint azért, mert mostanra érezte magát elég erősnek ahhoz, hogy beszélni tudjon a vele történtekről.

„Azt mondta a doktor úr, hogy ezen a mellkas CT-n valami nem oké. Szerdán visszamentem egy kontrasztadagos mellkas CT-re és akkor azt mondta, hogy ez valószínűleg egy daganat. Azt mondtam, hogy ez nem lehet. Nem lehet, hogy egy horrorfilmnek megint én vagyok a főszereplője. Ha nem köhögtem volna, nem megyek el CT-re. Ha nem megyek el CT-re, nem veszik észre, hogy a légcső mögött van egy elég méretes elváltozás, ami a nyirokban van. Minden azt indokolta, hogy ebből a háromszorosára megnövekedett elváltozásból szövettant kell venni. Erre most sor került" - idézte fel elcsukló hangon Réka. A nagybeteg családanya ekkor még nem számított rá, hogy mekkora a baj. Nemsokkal később vért vettek tőle, azonban a vérképe tökéletes volt, ezért kedden este még edzést tartott. Másnap bement az onkológiára, ahol csütörtökön megműtötték.