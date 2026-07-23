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napfogyatkozás

27 éve nem volt ilyen − Ritka égi jelenség lesz látható Magyaroszág felett

napfogyatkozás európa nap hold
Klusovszki Kíra
2026.07.23.
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Érdemes lesz augusztusban az eget kémlelni. Különleges jelenségnek, napfogyatkozásnak lehetünk tanúi.

Ritka természeti eseménynek lehetünk szemtanúi augusztusban, a Hold ugyanis szinte teljesen eltakarhatja a napot egy részleges napfogyatkozás alatt. Ez az este ráadásul egy másik kozmikus meglepetést is tartogat, így az égbolt szerelmeseinek különösen érdemes felvésniük ezt a dátumot a naptárukba. 

A napfogyatkozás során a Hold szinte teljesen kitakarhatja a Nap fényét.
A napfogyatkozás során a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, így teljesen vagy részben kitakarja előlünk a fényt. 
Forrás: Shutterstock

Magyarországon is látható lesz a napfogyatkozás

Európa teljes területén az égre szegeződhetnek majd a tekintetek, ugyanis 1999 óta nem tapasztalt teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető a térségben. Míg Grönland, Izland, vagy éppen Spanyolország egyes részein ez a jelenség teljességében látszik, és akár percekre is teljesen elsötétíthet egyes településeket, addig Magyarországon a Hold a Napnak nem az egészét, de a jelentős részét kitakarja majd, ráadásul naplemente előtt, amikor úgy tűnhet, mintha egy parázsló sarló ereszkedne le az égen.

Az ország nyugati részein lesz a legszembetűnőbb a jelenség, a Balaton térségében és a nyugati határnál a Nap közel 80 százalékát is elfedheti a Hold, addig Budapesten és az ország közepén, mintegy 60–65 százalékos kitakarásra lehet számítani. 

Ekkor érdemes felkészülni rá 

Ahhoz, hogy semmiképp se maradjunk le a napfogyatkozás leglátványosabb pillanatairól, érdemes szabaddá tenni az augusztus 12-i esténket. A részleges napfogyatkozás ugyanis a késő délutáni, kora esti órákban zajlik majd: előreláthatóan 19:22 körül kezdődik, és egészen a 20 óra utáni naplementéig követhetjük nyomon a jelenséget. A legjobb élményért érdemes a városoktól távol, fényszennyezéstől mentes helyet választani, ahol egy speciális napfogyatkozás-megfigyelő szemüveg segítségével biztonságosan szemlélődhetünk.

Az este azonban ezzel még korántsem ér véget, ugyanis az éjszaka folyamán tetőzik a Perseidák meteorraj is, vagyis ekkor lesz az év egyik leglátványosabb csillaghullása, ami ráadásul szabad szemmel is látható lesz .

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