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Személyiségteszt − Milyen nyaralási forma való neked? Válaszolj a kérdésekre és csekkold!

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Utaznál, de még nem tudod, hogyan? Mindenhez van kedved, de igazán semmihez sem. Nézzük, mi a te álomnyaralásod!

Van, aki csak az ötcsillagos szállodákban tud igazán kikapcsolni, másnak egy sátor és egy csillagos égbolt is tökéletes. Sokan csak egy kulturált apartmanra vágynak, míg akadnak olyanok is, akik szerint a nyaralás a szabadság szinonimája, amit csak tönkretesz holmi időhöz kötött vacsora és a többi ember közelsége. Válaszolj az alábbi kérdésekre, és derítsd ki, melyik nyaralási forma illik leginkább a személyiségedhez!

Személyiségteszt − Milyen nyaralási forma való neked?
Személyiségteszt − Milyen nyaralási forma való neked? 
Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt, amelyből kiderül, milyen nyaralási stílust élvezel igazán

Lehet, hogy te fel nem fogod, hogy valaki TÉNYLEG komolyan gondolja, hogy sátorban alszik a nyaralása alatt és a kemping mosdójában tisztálodik? Más pedig azt nem érti, hogy miért ad ki valaki egy vagyont a szállásért, amikor oda körülbelül csak aludni jár. Sokan pedig csak egyszerűen egy korrekt apartmanra vágynak, ahova visszavonulhatnak este. Te melyik csoportba tartozol? 

1. Milyen érzés fog el, amikor közeleg a szabadságod?

A) Már hónapokkal előtte tervezgetem, alig várom, hogy kényeztessem magam.
B) Jó lesz egy kis pihenés, de nem csinálok belőle nagy ügyet.
C) Rágondolok, hogy mennyi szervezéssel és pakolással jár és el is megy túle a kedvem. 

2. Melyik szállás csábít leginkább?

A) Egy luxushotel saját medencével és wellnesszel.
B) Egy tiszta, kényelmes apartman vagy panzió pont jó.
C) Egy sátor vagy lakóautó: így érzem magam igazán szabadnak. 

3. Mit csinálnál egy tökéletes nyaralós napon?

A) Koktélt kortyolgatnék a medence mellett, masszázsra mennék, este étteremben vacsoráznék.
B) Felfedezném a környéket, sétálnék, beülnék egy nem túl flancos, de a helyiek által ajánlott étterembe.
C) Egész nap a természetben túráznék, este tüzet raknék és szalonnát sütnék.

4. Mennyire játszanak közre a választásodban az anyagiak? 

A) Ha különleges élményt kapok, nem sajnálom rá a pénzt.
B) Fontos az ár-érték arány.
C) Minél olcsóbb, annál jobb.

5. Ha valami nem a tervek szerint alakul, hogyan reagálsz?

A) Kiakadok.
B) Megoldom, nem idegeskedem.
C) Legyintek, ez is a kaland része.

6. Mit nem tudnál nélkülözni?

A) Légkondicionálást, kényelmes ágyat és kiváló kiszolgálást.
B) Tisztaságot, nyugalmat és egy kényelmes zuhanyzót.
C) A természet közelségét.

7. Ha a barátaid hirtelen kirándulást szerveznek, te...

A) Megkérdezem, milyen lesz a szállás, és ha nem tűnik bizalomgerjesztőnek, nem megyek velük
B) Szinte biztosan velük tartok.
C) Attól függ, mennyi energiát kell beletenni.

8. Melyik mondat illik rád leginkább?

A) Az élet túl rövid ahhoz, hogy kényelmetlenségeket vállaljak be, pláne egy nyaraláson.
B) A lényeg a kikapcsolódás, nem a csillogás.
C) Az a fontos, hogy a természetben lehessek. 

Értékelés

Ha az A-t választottad legtöbbször: Neked igazi luxus kell

Számodra a nyaralás egyet jelent a kényeztetéssel. Szereted, ha minden a kényelmedet szolgálja: puha ágynemű, finom ételek, wellness, medence és figyelmes kiszolgálás. Nem azért utazol, hogy spórolj, hanem hogy feltöltődj, ezért hajlandó vagy többet is áldozni az élményekre. A tökéletes nyaralás után úgy érzed, mintha teljesen újjászülettél volna.

Ha főként B válaszokat jelöltél meg: Semmi extrára nem vágysz, de az tiszta legyen 

Te a kiegyensúlyozott utazók közé tartozol. Nem ragaszkodsz a luxushoz, de fontos számodra a tisztaság, a rendezettség és a kényelem. Inkább a látnivalókra, az élményekre és a közösen eltöltött időre költesz, mint a csillogásra. A legjobb nyaralás számodra az, ahol minden egyszerűen működik.

Ha a legtöbb válaszod C: neked a természetjárás és a sátrazás a kikapcsolódás

Neked aztán nincs szükséged ötcsillagos szállodára ahhoz, hogy jól érezd magad. Sokkal többet jelent egy hegytetőn elfogyasztott reggeli, egy tóparti naplemente vagy egy tábortűz mellett töltött este. Kalandvágyó vagy, tudsz alkalmazkodni, és nem ijedsz meg a kényelmetlenségtől sem. 

Ha nagyon vegyes válaszaid voltak: Neked mindegy, minden formában képes vagy örömet talákni

Azok közé tartozol, akik bárhol képesek jól érezni magukat. Lehet luxushotel, apartman vagy akár egy egyszerű vendégház, netán sátor – számodra a társaság és a hangulat sokkal fontosabb, mint a környezet. Könnyen alkalmazkodsz, ezért veled szinte lehetetlen rossz nyaralást szervezni.

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