Az örök életet hajszoló milliárdos, Bryan Johnson súlyos beteg, gyógyítani sem lehet

Bryan Johnson az X-en számolt be a diagnózisról: „Autoimmun betegségem van. A gyomrom felfalja magát” – írta. Hozzátette, az autoimmun gyomorhurut (gasztritisz) az emberek mindössze 2-5 százalékát érinti, bár szerinte előfordulhat, hogy sokan úgy élnek vele, hogy nem is tudnak róla. Johnsonnál korábban, 21 éves korában pajzsmirigy-alulműködést is megállapítottak, ezt már kezelteti.

Bryan Johnson a világ legtöbbet vizsgált embere

Forrás: Instagram

Bryan Johnson az örök életet hajszolja

A milliárdos gyakran nevezi magát a világ legtöbbet vizsgált emberének. Néhány éve eladta sikeres cégét, utána pedig arra építette fel az életét, hogy a lehető legszigorúbb orvosi kontroll, személyre szabott kezelések, étrend és életmód mellett megpróbálja megállítani vagy legalábbis lassítani az öregedést. Programjába egymillió dollárért mások is beszállhatnak.

Johnson most azt írta, hogy az autoimmun gyomorhurut szerinte a korábbi életmódjával függhet össze, azt azonban nem tudja pontosan, mikor alakult ki nála. Az orvosaitól azt mondták, hogy a gyomra saját magát támadta meg. Ez tápanyaghiányhoz, vérszegénységhez vezethet, valamint bizonyos daganatos betegségek kialakulásának kockázata is magasabb. A diagnózis után több korábbi, addig megmagyarázatlan tünet is értelmet nyert. Régóta alacsony volt a vasszintje, és ezen az életmódváltás sem segített. Hiába szedett étrend-kiegészítőket, a szervezete nem tudta megfelelően megtartani a bevitt vasat.

Az orvosai felvetették, hogy polip vagy daganat állhat a vashiány mögött, ezért vastagbéltükrözésen is átesett. Ott azonban mindent rendben találtak. Ezután a gyomortükrözés következett, végül pedig összeállt a kép: vashiány, pajzsmirigy-alulműködés és autoimmun gyomorhurut állhat a háttérben. Johnson azt írta, orvosi csapatával most azon dolgozik, hogy megpróbáljanak gyógymódot találni a betegségre. Szerinte a mai világban már nem kellene léteznie olyan kórnak, amit nem lehet meggyógyítani.

Posztját ezzel az üzenettel zárta: „Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, vigyázzatok a bolygóra és az állatokra. Vigyázzatok úgy az életre, mintha az lenne a valaha volt legértékesebb ajándék.”