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IQ-teszt

A legtöbben elrontják ezt a gyümölcsös matematikai feladványt - Te megoldod 11 másodperc alatt?

IQ-teszt matematika gyümölcs
Life.hu
2026.07.23.
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Első pillantásra egyszerűnek tűnik ez matekpélda, ám van benne egy apró csavar, amelyet a legtöbben nem vesznek észre. Tíz emberből csak egy ad helyes választ első próbálkozásra.

Ebben az IQ-tesztben almák, banánok és kókuszok szerepelnek. A négy sor mindegyikéből következtethetünk valamire, maga a feladat pedig az utolsó művelet eredményének kiszámítása. Erre mindössze 11 másodperc áll rendelkezésre. Érdemes felülről lefelé haladni, egyenként meghatározni a gyümölcsök értékét, és azt is alaposan megfigyelni, hány darab szerepel belőlük az egyes képeken. Állítsd be az időzítőt, és indulhat a feladvány!

IQ-teszt: egyszerűnek tűnik a matekpélda, de van benne egy csavar
IQ-teszt: egyszerűnek tűnik a matekpélda, de van benne egy csavar
Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

Az első sorban a három alma összege 30, egy alma értéke tehát 10.

A második sorban egy alma és két banánfürt összege 26. 10 + banánfürt + banánfürt = 26. Egy banánfürt értéke 8. Mivel a fürt két banánból áll, egyetlen banán értéke 4.

A harmadik sorban: banánfürt − kókusz = 2. 8 − kókusz = 2. A kókusz értéke tehát 6.

Az utolsó sorban azonban már nem két darabból álló banánfürt van, hanem egyetlen banán látható. Ez a csapda, amit sokan nem vesznek észre. Kókusz + alma + egy banán = 6 + 10 + 4. A végeredmény tehát 20.

A matematikai fejtörők nemcsak szórakoztatóak, hanem a logikus gondolkodást, a memóriát és a minták felismerését is fejlesztik. Megoldásukhoz nincs szükség különleges matematikai tudásra: elég hozzájuk a józan paraszti ész.

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