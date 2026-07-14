Sötét titok derült ki a Jurassic Park elhunyt sztárjáról: Sam Neill örökbe adta egy gyerekét

Rengetegen gyászolják a Jurassic Park sztárját, Sam Neillt, aki a családja körében halt meg 78 évesen. Bár a sztár korábban rákbetegségben szenvedett, halála néhány hónappal azután következett be, hogy bejelentették, a színész rákmentes. „Olyan méltósággal távozott, amely az egész életében jellemezte" – többek között ez állt a halálhírét bejelentő közleményben. Távozása után természetesen életének mérföldkövei is előtérbe kerültek, valamint olyan részletek, amik eddig nem kaptak sok figyelmet. Így vált központi témává az is, hogy Sam Neill örökbe adta egy gyerekét, amiről ő maga is nyilatkozott.

Sam Neill, a Jurassic Park néhai sztárja.

Forrás: on Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Sam Neill örökbe adta egy gyerekét

A Jurassic Park elhunyt sztárjának két komoly kapcsolata volt, az első Lisa Harrow színésznővel, akitől 1983-ban született egy fia, Tim. A pár 1989-ig volt együtt. Sam Neill következő kapcsolata Noriko Watanabe japán sminkmesterrel volt, akitől 1991-ben született meg a lánya, Elena, a színész pedig örökbe fogadta a nő előző kapcsolatából született lányát, Maikót is. A pár 2017-ben szakított egymással.

Sam Neillnek a három gyereke mellett született még egy fia is, ám róla nagyon ritkán esik szó. Andrew-t ugyanis nem ő nevelte, a gyereket örökbe adta. „Az első fiamat, Andrew-t, még nagyon kicsi korában örökbe adták. Én is elég fiatal voltam akkor – alig húszéves” – nyilatkozott egyszer a történtekről a színész. Akkoriban ugyanis úgy gondolta, nem lenne képes felnevelni egy gyereket. „25 évig nem láttam őt, aztán elkezdtük keresni egymást” – árulta el Sam Neill, aki végül 1994-ben találkozott újra Andrew-val. „Alkalmasabb vagy, mint gondolnád. Ha adhatnék egy tanácsot a 20 éves önmagamnak, pont ezt mondanám neki” – mondta még a sztár fitalkori döntésére refelktálva, és azt is hozzátette, találkozásuk nem volt túlságosan szentimentális. „Senki sem zokog senki karjaiban; ez sokkal felnőttesebb…"

Sam Neill – aki a halála előtti utolsó fotóján még mosolygott – nem beszélt többet örökbe adott fiáról, Andrew-ról, így arról sincs hír, hogy 25 év után mennyire sikerült egymás élete részévé válniuk.