Kovács Ágnes a daganatos betegségéről vallott: olimpikonunkat kétszer is megoperálták

„Az élet úgy hozta, hogy időközben lett egy második születésnapom is” – írta Kovács Ágnes a közösségi oldalán egy hosszú posztban. Felidézte, hogy a kisebbik fia még másfél éves sem volt, amikor szembesítették a diagnózissal: élete legnagyobb versenytársa a follikuláris pajzsmirigyrák, most ezt kell legyőznie, az aranyérem pedig nem más, mint az élet.

Kovács Ágnes legyőzte a rákot

Forrás: Facebook / Kovács Ágnes hivatalos oldala

Kovács Ágnes betegsége: kétszer is megműtötték

„Ennek a típusú ráknak esélye van a vérben történő további terjedésre a szervezetben, jelen esetben a legveszélyeztetettebb terület a csontok és a tüdő volt. Miután megkaptam a sokkoló diagnózist, 4-5 napig nem igazán tudtam aludni, és az egész világ szürke lett számomra. Nem tudtam, mi fog történni velem, nem tudtam, milyen a túlélési esélyem, nem ismertem egyáltalán a rákos betegségek protokollszabályait, fogalmam sem volt arról, hogy hogyan történik ennek a betegségnek a kezelése. Egy dolgot azonban gyorsan felmértem, hogy most nagyon erősnek kell lennem, mert az elkövetkezendő időszakban sok feladat áll majd előttem. (...) Két műtétem volt, és két alkalommal vettem részt izotópos kezelésen, ami egy célzott sugárterápiás beavatkozás. Az izotópos kezelés ötnapos izolált kórházi elhelyezéssel történik: egy kis szobában el voltam zárva a kezelés időtartama alatt a teljes külvilágtól, ami mentálisan és bizonyos esetekben fizikailag is megterhelő volt számomra. Ezután a kezelés után a sugárzás miatt tilos kiskorú gyermek közelében tartózkodni, ami még fájdalmasabbá tette a helyzetet, mert így 2 hétig távol kellett lennem a családomtól. 2025-ben, a második izotópkezelésem alatt betoltak egy MR-gépbe. Ennek a vizsgálatnak a célja, hogy kiszűrjék, átterjedt-e a betegség máshová a szervezetemben. Mondanom sem kell, életem leghosszabb 20 perce volt, amíg bent feküdtem a gépben, csak számoltam a másodperceket. A 20. perc után végre kitoltak a gépből, és jött a hír: nincs áttét! Ez volt az a pillanat, amikor elkezdtek visszajönni a színek, azt éreztem, körülragyog a nap, és újra rám mosolyog az élet. Miután visszamentem a kórterembe, hosszú percekig a lelkem mélyéről csak zokogtam. Itt már biztosan tudtam: meg fogok gyógyulni! Tudtam, hogy a teljes mentális és fizikális felépülésemhez még hosszú hónapok kellenek, de ott és akkor, amit éreztem, az maga az újjászületés volt" - írta az úszónő.