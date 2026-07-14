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Megvan, melyik lehet a nyár legforróbb napja: nyakunkon a kánikula

előrejelzés kánikula időjárás
Life.hu
2026.07.14.
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A következő hetekben ismét nehezen viselhető hőség érkezhet Magyarországra. A négyhetes előrejelzés szerint a fülledt időjárás komoly terhelést jelenthet, július végén pedig akár 43 fokos maximumok is előfordulhatnak. Már látszik, melyik lehet a nyár legforróbb napja.

Az előttünk állló pár hétben ismét nagyon meleg lehet hazánkban. Az AstroMET négyhetes előrejelzése szerint már közel van a nyár legforróbb napja. A tényleges hőmérsékleti értékek nem is adják vissza, mennyire megterhelő lesz ez az időszak: a fülledt levegő jelentősen ronthatja a hőérzetet. Különösen július 18–19., valamint július 26. lehet kritikus ebből a szempontból. Zivatarok is jöhetnek, de nem mindenhol hoznak enyhülést.

Már látszik, melyik lehet a nyár legforróbb napja: közelít a kánikula
Már látszik, melyik lehet a nyár legforróbb napja: közelít a kánikula
Forrás: Shutterstock

Már nincs messze a nyár legforróbb napja

A júliusi hőhullám várhatóan július 19. és 21. között tetőzik. Július 20-án már megérkezhetnek az első zivatarok, de 21-én még kitart a hőség. Ekkor már országos szinten is számítani lehet jelentősebb csapadékra. A lehűlés azonban nem tart sokáig. Az előrejelzés szerint mindössze egy-két napos, átmeneti felfrissülés jöhet, majd szinte azonnal megérkezhet a következő komoly hőhullám, ami szintén nem lesz hosszú, viszont annál erősebb. Július 25. környékén a maximumok akár a 43 fokot is elérhetik, így ez lehet a nyár legmelegebb, legforróbb időszaka.

Július 29. körül érkezhet a valódi felfrissülés

A következő négy hét leghűvösebb napja július 29. körül lehet. Ekkor végre érezhetően enyhülhet a hőség. Aztán augusztus eleje ismét nyárias időt hozhat, de ekkor nem kell extrém forrósággal számolni: a maximumok 35 fok alatt maradhatnak. Augusztus 7. körül viszont megint melegebb napok jönnek.

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