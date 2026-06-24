A legrosszabb ételek, amiket kánikulában fogyaszthatsz: ezt edd helyettük

A pusztító hőség mindenkit megvisel, amellett, hogy a szív- és érrendszerünket megterheli, az emésztésünkre is hatással van. Éppen ezért fontos, hogy átgondoljuk, mi kerüljön a tányérunkra a legnagyobb kánikulák közepette. Itt van a kerülendő ételek listája.

A kerülendő ételek közé tartoznak a nehezebben emészthető húsok.

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A hőség minden ember szervezetét megterheli, emiatt érdemes odafigyelni, mit fogyasztunk napközben.

Számtalan olyan étel van, amelyeket nem javasolt kánikula idején fogyasztani.

Egy könnyebb étkezéssel sokkal jobbat teszel a szervezetednek.

Kerülendő ételek kánikula idején

A túlzottan meleg időjárás nagyobb hatással van az emésztésünkre, mint azt gondoltuk volna: ilyenkor a vérerek kitágulnak, és több vér áramlik a bőr felé, hogy a test leadhassa a hőt. Emiatt az emésztőszervek kevesebb vért kaphatnak, így lassabbá válhat az emésztés, illetve a gyomorürülés sem abban a tempóban folyik, mint egy tavaszi napon. Pontosan ezért hajlamosabbak vagyunk ilyenkor hamarabb teltségérzetet érezni, de sokan puffadnak vagy nehéznek érzik a gyomrukat. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy ilyenkor több folyadékot vesztünk az izzadás miatt, ez pedig negatív hatással van a bélműködésünkre.

Annak érdekében, hogy a nyári melegben is stabil maradjon a közérzetünk, érdemes az étkezésre jobban odafigyelni, ugyanis vannak olyan ételek, amelyek nyáron még extrémebben megterhelik a szervezetünket.

Zsíros, nehéz ételek: a magas zsírtartalmú finomságokat eleve lassabban emészti meg a szervezetünk, a kánikulában ez még nehezebben megy a testünknek. Így nem biztos, hogy a pörkölt, a rántott hús, a kacsasült, a szalonna vagy a disznótarja a legjobb választás. Extrán csípős ételek: bár hűti a testet, de aki nincs hozzászokva a pikánsabb ízvilághoz, neki inkább nem ajánljuk. Mivel a csípős fogások fokozzák az izzadást, csak még több folyadékot veszít a testünk, ami nem jó a bélrendszerünknek. Ráadásul a kiszáradás veszélye is megnő. Így ha mégis egy mexikói kaja lesz az ebéd, mindenképp érdemes több vizet fogyasztanunk mellé. Sós rágcsálnivalók: a sós feldolgozott élelmiszerek, például a chips, a nátriumbevitel növelésével súlyosbíthatják a kiszáradást, különösen akkor, ha nem iszunk elegendő folyadékot. Nagyon cukros édességek és üdítők: a sütemények vagy a több gombóc fagyi gyors vércukor-ingadozást okozhat, emellett szintén megterhelik a szervezetünket és lassítják az emésztést. Az üdítők pedig nem hidratálnak úgy, mint a víz, érdemes inkább az utóbbit választanunk a jeges kóla helyett. Alkohol: mivel fokozza a folyadékvesztést, így negatív hatással lehet a szervezetünk hőszabályozására. Már egy kevés sörtől is rosszul lehetünk a tűző napon.

Mit válasszunk a kerülendő ételek helyett?

A könnyedebb fogásoknak sokkal jobban örül a testünk a nyári nagy melegekben. Ide kattintva elolvashatod, melyek a legtökéletesebb választások a zöldségek és gyümölcsök közül. A testünk jobban tolerálja még ezeken kívül a grillezett halat és a csirkehúst. Az is nagy segítség, ha naponta többször eszünk inkább, de kisebb adagokat.