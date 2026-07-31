Ha klímázol, akkor nem a hideg levegő a legnagyobb veszély: erre figyelmeztetnek a szakemberek

Akik allergiával, asztmával vagy más légúti betegséggel élnek, a helytelen klímahasználattal csak rontanak a már meglévő kellemetlen, sőt kínzó tüneteiken. Azonban kánikulában sokszor nincs más vagy jobb lehetőség, mint bekapcsolni a légkondicionálót. Nincs is ezzel semmi baj, ha tudod, hogy használd jól. Ám ha te is azok közé tartozol, akik csak bekapcsolják a légkondit, és csak élvezik, ahogy ontja magából a hideg levegőt, akkor figyelj, mert eláruljuk, hogyan tedd ezt úgy, hogy ne árts vele magadnak.
Légkondicionáló kánikulában: így használd!
- Mi okozza a kellemetlen tüneteket?
- Kell-e tisztítani a szűrőket és mikor?
- Mekkora az ideális hőmérséklet-különbség?
- Hogyan használd jól?
A hideg, száraz levegő is irritálhat
A légkondicionáló működése során csökkenhet a levegő páratartalma, ami kiszáríthatja az orr és a torok nyálkahártyáját. Emiatt egyesek torokkaparásról, száraz köhögésről vagy orrdugulásról számolhatnak be.
Asztmásoknál a túl hideg levegő akár a tünetek rosszabbodását is előidézheti, ezért nem ajánlott túl alacsony hőmérsékletre állítani a készüléket.
A szűrők tisztítása sem maradhat el
A szakemberek szerint a légkondicionáló rendszeres karbantartása legalább olyan fontos, mint maga a használata. Ha a szűrőkben por, pollen vagy penész halmozódik fel, ezek a levegőbe kerülve irritálhatják a légutakat, és fokozhatják az allergiás tüneteket.
Éppen ezért ajánlott a szűrőket rendszeresen tisztítani vagy cserélni, különösen az intenzív nyári használat előtt és közben.
A túl nagy hőmérséklet-különbség sem ideális
Sokan 20–21 Celsius-fokra állítják a klímát, miközben odakint 35 fok is lehet. Az orvosok szerint azonban a túl nagy különbség megterheli a szervezetet, és kellemetlen tüneteket – például fejfájást, izomfeszülést vagy torokirritációt – is okozhat.
Általában elegendő, ha a benti hőmérséklet 6–8 fokkal alacsonyabb a kintinél.
Így használhatod a klímát kíméletesebben
Néhány egyszerű szabállyal csökkenthető a kellemetlen panaszok kialakulásának esélye.
- Ne irányítsd közvetlenül magadra a hideg levegőt.
- Tisztítsd vagy cseréld rendszeresen a szűrőket.
- Ügyelj arra, hogy ne legyen túl nagy a kinti és benti hőmérséklet közötti különbség.
- Ha a levegő nagyon száraz, gondoskodj a megfelelő párásításról.
- Időnként természetes szellőztetéssel is frissítsd fel a helyiség levegőjét.
Nem a légkondicionáló az ellenség
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a légkondicionáló megfelelő használat mellett biztonságos, sőt a nagy nyári hőségben kifejezetten fontos lehet, különösen idősek, kisgyermekek és krónikus betegek számára.
Ha azonban a klíma használata mellett rendszeresen jelentkezik köhögés, torokfájás, szemirritáció vagy más tartós panasz, érdemes ellenőrizni a készülék állapotát, és szükség esetén orvoshoz fordulni.