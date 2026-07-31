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hideg levegő

Ha klímázol, akkor nem a hideg levegő a legnagyobb veszély: erre figyelmeztetnek a szakemberek

hideg levegő kánikula légkondicionáló
Simon Péter
2026.07.31.
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A nyári hőségben sokak számára szinte elképzelhetetlen az élet klíma nélkül. Bár a légkondicionáló valóban segít elviselhetőbbé tenni a forró napokat, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nem megfelelő használat mellett kellemetlen tüneteket is okozhat, illetve felerősítheti a már meglévő panaszokat.

Akik allergiával, asztmával vagy más légúti betegséggel élnek, a helytelen klímahasználattal csak rontanak a már meglévő kellemetlen, sőt kínzó tüneteiken. Azonban kánikulában sokszor nincs más vagy jobb lehetőség, mint bekapcsolni a légkondicionálót. Nincs is ezzel semmi baj, ha tudod, hogy használd jól. Ám ha te is azok közé tartozol, akik csak bekapcsolják a légkondit, és csak élvezik, ahogy ontja magából a hideg levegőt, akkor figyelj, mert eláruljuk,  hogyan tedd ezt úgy, hogy ne árts vele magadnak.

légkondicionáló
A légkondicionáló hasznos találmány, ha tudod úgy használni, hogy ne, ártasz vele magadnak.
Forrás: 123rf

Légkondicionáló kánikulában: így használd!

  • Mi okozza a kellemetlen tüneteket?
  • Kell-e tisztítani a szűrőket és mikor?
  • Mekkora az ideális hőmérséklet-különbség?
  • Hogyan használd jól?

A hideg, száraz levegő is irritálhat

A légkondicionáló működése során csökkenhet a levegő páratartalma, ami kiszáríthatja az orr és a torok nyálkahártyáját. Emiatt egyesek torokkaparásról, száraz köhögésről vagy orrdugulásról számolhatnak be.

Asztmásoknál a túl hideg levegő akár a tünetek rosszabbodását is előidézheti, ezért nem ajánlott túl alacsony hőmérsékletre állítani a készüléket.

A szűrők tisztítása sem maradhat el

A szakemberek szerint a légkondicionáló rendszeres karbantartása legalább olyan fontos, mint maga a használata. Ha a szűrőkben por, pollen vagy penész halmozódik fel, ezek a levegőbe kerülve irritálhatják a légutakat, és fokozhatják az allergiás tüneteket.

Éppen ezért ajánlott a szűrőket rendszeresen tisztítani vagy cserélni, különösen az intenzív nyári használat előtt és közben.

A túl nagy hőmérséklet-különbség sem ideális

Sokan 20–21 Celsius-fokra állítják a klímát, miközben odakint 35 fok is lehet. Az orvosok szerint azonban a túl nagy különbség megterheli a szervezetet, és kellemetlen tüneteket – például fejfájást, izomfeszülést vagy torokirritációt – is okozhat.

Általában elegendő, ha a benti hőmérséklet 6–8 fokkal alacsonyabb a kintinél.

Így használhatod a klímát kíméletesebben

Néhány egyszerű szabállyal csökkenthető a kellemetlen panaszok kialakulásának esélye.

  1. Ne irányítsd közvetlenül magadra a hideg levegőt.
  2. Tisztítsd vagy cseréld rendszeresen a szűrőket.
  3. Ügyelj arra, hogy ne legyen túl nagy a kinti és benti hőmérséklet közötti különbség.
  4. Ha a levegő nagyon száraz, gondoskodj a megfelelő párásításról.
  5. Időnként természetes szellőztetéssel is frissítsd fel a helyiség levegőjét.

Nem a légkondicionáló az ellenség

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a légkondicionáló megfelelő használat mellett biztonságos, sőt a nagy nyári hőségben kifejezetten fontos lehet, különösen idősek, kisgyermekek és krónikus betegek számára.

Ha azonban a klíma használata mellett rendszeresen jelentkezik köhögés, torokfájás, szemirritáció vagy más tartós panasz, érdemes ellenőrizni a készülék állapotát, és szükség esetén orvoshoz fordulni.

 

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