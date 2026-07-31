Ha klímázol, akkor nem a hideg levegő a legnagyobb veszély: erre figyelmeztetnek a szakemberek

Akik allergiával, asztmával vagy más légúti betegséggel élnek, a helytelen klímahasználattal csak rontanak a már meglévő kellemetlen, sőt kínzó tüneteiken. Azonban kánikulában sokszor nincs más vagy jobb lehetőség, mint bekapcsolni a légkondicionálót. Nincs is ezzel semmi baj, ha tudod, hogy használd jól. Ám ha te is azok közé tartozol, akik csak bekapcsolják a légkondit, és csak élvezik, ahogy ontja magából a hideg levegőt, akkor figyelj, mert eláruljuk, hogyan tedd ezt úgy, hogy ne árts vele magadnak.

A légkondicionáló hasznos találmány, ha tudod úgy használni, hogy ne, ártasz vele magadnak.

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Légkondicionáló kánikulában: így használd! Mi okozza a kellemetlen tüneteket?

Kell-e tisztítani a szűrőket és mikor?

Mekkora az ideális hőmérséklet-különbség?

Hogyan használd jól?

A hideg, száraz levegő is irritálhat

A légkondicionáló működése során csökkenhet a levegő páratartalma, ami kiszáríthatja az orr és a torok nyálkahártyáját. Emiatt egyesek torokkaparásról, száraz köhögésről vagy orrdugulásról számolhatnak be.

Asztmásoknál a túl hideg levegő akár a tünetek rosszabbodását is előidézheti, ezért nem ajánlott túl alacsony hőmérsékletre állítani a készüléket.

A szűrők tisztítása sem maradhat el

A szakemberek szerint a légkondicionáló rendszeres karbantartása legalább olyan fontos, mint maga a használata. Ha a szűrőkben por, pollen vagy penész halmozódik fel, ezek a levegőbe kerülve irritálhatják a légutakat, és fokozhatják az allergiás tüneteket.

Éppen ezért ajánlott a szűrőket rendszeresen tisztítani vagy cserélni, különösen az intenzív nyári használat előtt és közben.

A túl nagy hőmérséklet-különbség sem ideális

Sokan 20–21 Celsius-fokra állítják a klímát, miközben odakint 35 fok is lehet. Az orvosok szerint azonban a túl nagy különbség megterheli a szervezetet, és kellemetlen tüneteket – például fejfájást, izomfeszülést vagy torokirritációt – is okozhat.

Általában elegendő, ha a benti hőmérséklet 6–8 fokkal alacsonyabb a kintinél.

Így használhatod a klímát kíméletesebben

Néhány egyszerű szabállyal csökkenthető a kellemetlen panaszok kialakulásának esélye.

Ne irányítsd közvetlenül magadra a hideg levegőt. Tisztítsd vagy cseréld rendszeresen a szűrőket. Ügyelj arra, hogy ne legyen túl nagy a kinti és benti hőmérséklet közötti különbség. Ha a levegő nagyon száraz, gondoskodj a megfelelő párásításról. Időnként természetes szellőztetéssel is frissítsd fel a helyiség levegőjét.

Nem a légkondicionáló az ellenség

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a légkondicionáló megfelelő használat mellett biztonságos, sőt a nagy nyári hőségben kifejezetten fontos lehet, különösen idősek, kisgyermekek és krónikus betegek számára.