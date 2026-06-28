Tanuljunk az oszágoktól, amelyek már régen hőséggel küzdenek! Ezt csinálják másképp

Olaszországban júniustól szeptemberig az iskolák zárva vannak, az irodák üresek, a legtöbb üzlet bezár. Az olasz családok ilyenkor inkább a tengerparton töltik az idejüket, mint a felforrósodott városokban, ahol a hőmérő higanyszála 35 fok fölé kúszik. Ez azonban már nálunk sem ritkaság. Aki teheti, tópartokon, fürdőkben tölti az idejét, vagy éppen elutazik a tengerhez. De mit tanulhatunk mi, magyarok azoktól, akik már évszázadok óta küzdenek a hőséggel?

Róma utcáin a déli órákban csak turistákat látunk, a helyiek elbújnak a hőség elől

Forrás: AFP

1. A napi rutint a hőséghez igazítják

Európa déli országaiban a forró nyár megszokott dolog. A napi ritmus ehhez igazodik: kora reggel vagy késő este aktívak az emberek. A közösségi létesítmények, mint például az edzőtermek, már hajnali négykor nyitnak, vagy akár egész éjjel nyitva tartanak. 13 és 17 óra között pedig csend uralkodik az utcákon. A „szieszta” nem a munkamorál hiányának jele, a lakosok magukat óvják ezzel. Az idősek, a terhes nők és a gyermekek számára különösen veszélyes lehet a déli hőség: csökken a vérnyomás, lelassul a vérkeringés, a test folyadékot veszít. Aki sziesztát tart, az a saját egészségét óvja - ezt sajnos a teljesítményorientált társadalmakban tévesen összekeverik a lustasággal.

A déli hőségben légkondicionált helyiségekben találkoznak az emberek a mediterrán országokban, vagy egyszerűen hazamennek aludni; a legtöbb szupermarket bezár, mert úgysem megy senki vásárolni. Az élet este indul újra. Az olasz városok terein 21 órakor gyakran látni olyan családokat, akiknek a gyerekei éppen akkor ébredtek fel a délutáni alvásból.

2. Passzos ruha helyett oversize

Ha a hőmérő 30 fok felett jár, örömmel vesszük elő a rövidnadrágokat, miniszoknyákat. A japán nők viszont oversize ruhákban járnak ilyenkor. Hagyományosan a yukatát viselik, egy pamutból készült nyári kimonót. A hosszú ruha védelmet nyújt a napsugárzás ellen, és megelőzi a megfázást is - a forró kinti hőmérséklet és a légkondicionált terek közötti különbség megterhelő lehet az immunrendszernek. A napernyők (higasa) és a legyezők (uchiwa) nem csupán divatos kiegészítők Japánban, hanem a hőség elleni védekezés fontos eszközei.