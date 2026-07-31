Rejtély a világ egyik legveszélyesebb hegyén: eltűnt a Netflix sztárja és több hegymászó a lavina után

Újabb drámai baleset történt a világ egyik legmagasabb csúcsán. A pakisztáni Broad Peaken egy hegymászó csapatot ért lavina, az expedícióval pedig azóta sem sikerült felvenni a kapcsolatot. Nirmal Purja, a Netflix sztárja is az eltűntek között van.

A Netflix sztárja is a 10 eltűnt hegymászó között van.

Forrás: Shutterstock/Hussain Warraich

Lavina csapott le a hegymászókra

A lavina július 30-án, helyi idő szerint dél körül zúdult a Pakisztán és Kína határvidékén fekvő Broad Peakre, amely a Karakorum-hegység része, és a világ 12. legmagasabb hegye, több mint 8000 méteres magasságával. A Pakisztáni Alpesi Klub szerint az expedíció tíz tagjával szakadt meg a kapcsolat. A csapatban egy amerikai, hat nepáli, valamint egy-egy kínai, pakisztáni és ománi mászó vett részt.

A Netflix sztárja, Nirmal Purja is az eltűntek között van

Az eltűntek között van Nirmal Purja expedícióvezető is, aki a 2021-es 14 Peaks: Nothing Is Impossible című Netflix-dokumentumfilm révén vált világszerte ismertté. A korábban a brit hadseregben szolgáló nepáli hegymászó nyomkövetője péntek reggel még mozgást jelzett, de egyelőre nem tudni, hogy ez valóban Purja életjele volt-e. Az expedíció tagja volt az amerikai Mallory Geis is, aki első 8000 méteres pakisztáni csúcsmászására készült. Korábban közösségi oldalán arról írt, hogy bezárja pilatesstúdióját, és „egy hatalmas ugrással az ismeretlenbe” vág bele új kalandjába.

Négy holttestet már megtaláltak

A rendőrség tájékoztatása szerint eddig négy holttestet emeltek ki a hegyről, köztük az ománi Nadhira Al Harthyét és a nepáli Pur Bahadur Gurungét. A kutatást két katonai helikopter is segíti, de a rendkívül zord terep és a kedvezőtlen időjárás jelentősen megnehezíti a mentőalakulatok munkáját. A Broad Peak hosszú ideje a világ egyik legveszélyesebb csúcsa: első megmászása óta számos hegymászó vesztette életét a hegyen, miközben a csúcs elérésére tett kísérletet.

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