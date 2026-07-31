Tom Jones fia hajléktalanként él, az énekes mégsem akar segíteni rajta: ezért nem akar róla hallani sem

Míg ő évtizedek óta a világ egyik legsikeresebb előadója, addig Tom Jones fia hosszú ideje súlyos anyagi és lelki nehézségekkel küzd, és a brit sajtó beszámolói szerint hajléktalanszállókon, illetve az utcán is élt.

Tom Jones fia hajléktalanként él, az énekes mégsem akar segíteni neki.

Forrás: Northfoto/PA Wire

Egy háromnapos viszonyból született meg Tom Jones vér szerinti fia.

Jonathan Berkery évek óta súlyos anyagi és személyes nehézségekkel küzd.

Az énekes a DNS-vizsgálat után sem épített ki kapcsolatot a fiával.

Tom Jones fia hajléktalanként él

A történet még az 1980-as évek végén kezdődött, amikor a házas Tom Jones egy amerikai koncertturné során rövid viszonyba bonyolódott Catherine Burkett szállodamenedzserrel. A mindössze néhány napig tartó kapcsolatból gyermek született: Jonathan 1988-ban jött világra.

Amikor Catherine Burkett közölte a hírt az énekessel, a sztár kezdetben nem ismerte el, hogy ő lenne a gyermek apja. Hosszú jogi eljárás következett, amely végül DNS-vizsgálattal zárult. A teszt egyértelműen igazolta az apaságot. A felek végül peren kívül megegyeztek: az énekes gyermektartást fizetett Jonathan nagykorúságáig, ám a hírek szerint a kapcsolat itt véget is ért. Apa és fia soha nem épített ki valódi kapcsolatot, és a nyilvánosság előtt Tom Jones később is úgy nyilatkozott, hogy a gyermek érkezése nem volt tervezett, csak elragadta a flört.

Jonathan Berkery az elmúlt években hajléktalanszállókon lakott.

Forrás: NORTHFOTO

Az utcán és szállókon húzza meg magát

Fia később több interjúban is beszélt arról, hogy egész életében hiányzott számára az édesapja jelenléte. Az apai szeretet hiánya és az elutasítás komoly lelki terhet jelentett számára, amely saját bevallása szerint is végigkísérte a felnőttkorát. A brit lapok szerint fiatalon rossz társaságba keveredett, drogproblémákkal is küzdött, és törvénnyel is összeütközésbe került. Élete hosszú időre kisiklott, és többször került olyan helyzetbe, hogy nem volt állandó lakhatása.

A sajtóinformációk az elmúlt években hajléktalanszállókon lakott, korábban pedig előfordult, hogy parkok padjain töltötte az éjszakát. Időnként zenéléssel és utcai fellépésekkel próbált pénzt keresni, máskor pedig adományokra szorult, hogy ételhez jusson. Bár többször is próbált új életet kezdeni, helyzete továbbra is bizonytalan. A története sokakat megérintett, hiszen nehéz elképzelni, hogy egy világhírű, jelentős vagyonnal rendelkező sztár fiának ilyen körülmények között kelljen élnie. A beszámolók szerint Tom Jones a mai napig nem tart kapcsolatot Jonathan Berkeryvel, és nem kíván részt venni az életében.