Elég 4 illóolaj, és messziről elkerüli a darázs a kertedet – A legtöbben ezt a hibát mégis elkövetik

A nyári hónapokban sokan tapasztalják, hogy egyre több darázs jelenik meg a kertben, a teraszon vagy a kerti étkezések környékén. Bár tavasszal és nyár elején még hasznos szerepet töltenek be, hiszen más kártevőket is fogyasztanak, a szezon végéhez közeledve megváltozik a viselkedésük.
A darázs augusztusban válik igazán kellemetlenné
Augusztusra a darázskolóniák életében jelentős átalakulás történik: a táplálékkészletek csökkennek, a dolgozók pedig egyre kitartóbban kutatnak új élelem után. Ilyenkor különösen vonzó számukra minden, amit az emberek a kertben hagynak – az édes italok, az ételmaradékok vagy akár a lehullott gyümölcsök is.
Így tarthatod távol a darazsat a kertedtől
Ha szeretnéd, hogy a kerted kevésbé legyen csábító a darazsak számára, érdemes néhány egyszerű szabályt betartani. A szabadban fogyasztott ételeket és cukros italokat mindig takard le, a gyümölcsfák alól rendszeresen szedd össze a lehullott terméseket, a szemeteseket pedig gyakran ürítsd, és mindig gondosan zárd le.
Emellett természetes védekezésként az erős illatú illóolajok is segíthetnek. Mivel a darazsak nagyrészt a szaglásukra támaszkodnak a táplálék felkutatásában, bizonyos intenzív illatok megzavarhatják őket, így kevésbé lesz vonzó számukra az adott terület.
A leggyakrabban ajánlott illóolajok:
- borsmenta
- szegfűszeg
- citronella
- eukaliptusz
Ezeket az illatokat számos kültéri rovarriasztó termékben is alkalmazzák.
A legtöbben ugyanazt a hibát követik el
Sokan úgy gondolják, hogy elég egyszer kitenni vagy kifújni az illóolajokat, és azok hosszú időn át távol tartják a rovarokat. Ez azonban nem így működik.
A meleg, a napsütés és a szél miatt az illóolajok illata gyorsan elillan, ezért a hatásuk is hamar csökken. Ahhoz, hogy a természetes védekezés valóban eredményes legyen, az illóolajos keverékeket két-három naponta érdemes újra alkalmazni vagy cserélni.
Az is segíthet, ha az illóolajokat árnyékos helyekre – például asztalok alá, székek közelébe vagy fedett teraszokra – helyezed, így lassabban párolognak el. A szakértők szerint a legjobb eredményt akkor érheted el, ha az illóolajokat a megfelelő megelőző lépésekkel együtt használod, vagyis nem hagysz könnyen hozzáférhető élelmiszert vagy hulladékot a kertben – írja az Express.
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