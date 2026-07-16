Öt hónappal a balesete után még mindig el van törve Lindsey Vonn bokája

Az olimpiai bajnok Lindsey Vonn július 15-én, szerdán vett részt az ESPYS díjátadó vörös szőnyeges eseményén a New Yorkban. Az itt adott interjújában mesélte el, hogy halad a felépülése.

Lindsey Vonn-nak még mindig nehézséget okoz a járás

Forrás: Getty Images Europe

Lindsey Vonn felépülése lassan halad

„Ez egy nagyon lassú folyamat. Öt hónap telt el, mire kicsit vissza tudtam térni az edzőterembe. A járás még mindig nagyon nehezen megy, a bokám pedig még minidg el van törve" – mondta.

Lindsey Vonn február 8-án, a 2026-os téli olimpia női lesiklódöntőjében szenvedett súlyos balesetet az olaszországi Cortinában. Mindössze 13 másodperccel a rajt után elvesztette az uralmát a lécei felett, a levegőbe repült, majd a pályára zuhant. Helikopterrel szállították kórházba. Az ütközés következtében durva sípcsonttörést szenvedett, és az elülső keresztszalagja is elszakadt. Helyzetét súlyosbította, hogy alig több mint egy héttel az olimpiai bukása előtt egy világkupaversenyen teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja. Erről néhány nappal a baleset után, egy sajtótájékoztatón beszélt. Vonn jelenleg annak is örül, hogy ismét képes önállóan állni és járni.

„Nagyon sokáig voltam kerekesszékben, és hosszú ideig mankóval közlekedtem. Majdnem három és fél hónapon keresztül egyáltalán nem tudtam segítség nélkül járni. Elérzékenyültem, amikor először sikerült ismét egyedül mennem" – árulta el.

A sportoló a hét elején az Instagramon is megmutatta, hogyan haladt a rehabilitációja az elmúlt öt hónapban.

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