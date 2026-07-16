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melanóma

Halálos bőrrák jele is lehet: ezt az elváltozást a körmödön semmiképp ne hagyd figyelmen kívül

Shutterstock - irishe4kaaa
melanóma korai felismerés köröm
Simon Péter
2026.07.16.
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A köröm alatt megjelenő tüneteket sokan egy korábbi sérülésnek tulajdonítják. Pedig, ha nem is olyan gyakran, de a melanoma, azaz a bőrrák egyik legsúlyosabb formájának korai jele is lehet. Mutatjuk, mire figyelj!

A körmeink nemcsak a kezünket védik, hanem olykor fontos jelzéseket is adhatnak az egészségi állapotunkról. Bár a köröm alatt megjelenő sötét elszíneződést legtöbben egy korábbi ütés vagy sérülés következményének gondolják, a bőrgyógyászok arra figyelmeztetnek: bizonyos esetekben ennél sokkal komolyabb problémára, akár halálos bőrrákra is utalhat.

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Érdemes odafigyelni a körmeinkre is, mert a bőrrák tünetei is megjelenhetnek alattuk.
Forrás: 123rf

A bőrrák jelei a köröm alatt

  • A köröm alatt megjelenő sötét csík legtöbbször ártalmatlan okból alakul ki.
  • Ha azonban sérülés nélkül jelenik meg, vagy fokozatosan változik, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.
  • Ritkán a melanoma, a bőrrák egyik legveszélyesebb formája is okozhat hasonló tünetet.
  • A korai felismerés jelentősen javítja a gyógyulás esélyeit.

Nem minden sötét csík ártalmatlan

Előfordulhat, hogy a köröm alatt egy ütés vagy becsípődés után sötét folt vagy csík jelenik meg. Ez a legtöbb esetben egy apró bevérzés, amely a köröm növekedésével együtt fokozatosan eltűnik. A szakemberek szerint azonban különös figyelmet érdemel az a barna vagy fekete, hosszanti csík, amely látható sérülés nélkül alakul ki, vagy idővel szélesebbé, sötétebbé válik.

A melanoma, a legveszélyesebb bőrrák típus is kezdődhet a köröm alatt

A melanoma a bőrrák egyik legagresszívebb típusa, amely nemcsak anyajegyből indulhat ki, hanem ritkább esetben a kéz- vagy lábköröm alatt is kialakulhat. Ilyenkor gyakran egy függőleges, sötét elszíneződés az első figyelmeztető jel.

Mivel ez a tünet rendszerint nem jár fájdalommal, sokan egyszerű sérülésnek vagy bevérzésnek gondolják, ezért későn fordulnak orvoshoz. Ez azért jelenthet problémát, mert a melanoma korai felismerése jelentősen növeli a sikeres kezelés esélyét.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Bőrgyógyászati vizsgálat javasolt, ha a körmön megjelenő sötét csík:

  • nem köthető ismert sérüléshez;
  • újonnan jelent meg;
  • idővel szélesebbé vagy sötétebbé válik;
  • csak egyetlen körmöt érint;
  • nem nő ki a körömmel együtt.

Bár ezek a tünetek önmagukban még nem jelentik azt, hogy daganatról van szó, kivizsgálásuk fontos.

A korai felismerés életet menthet

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a köröm alatt kialakuló melanoma ritka, de annál veszélyesebb lehet. Éppen ezért érdemes időnként a körmeinket is alaposan megfigyelni, és minden szokatlan, tartós elváltozást komolyan venni.

Mit az a melanoma?

A melanoma a festéktermelő sejtekből kiinduló rosszindulatú daganat. Leggyakrabban a bőrön jelenik meg, de ritkán a köröm alatt is kialakulhat. A betegség korai felismerése kulcsfontosságú, mert a kezdeti stádiumban felfedezett melanoma jó eséllyel sikeresen kezelhető.

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