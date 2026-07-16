Halálos bőrrák jele is lehet: ezt az elváltozást a körmödön semmiképp ne hagyd figyelmen kívül

A körmeink nemcsak a kezünket védik, hanem olykor fontos jelzéseket is adhatnak az egészségi állapotunkról. Bár a köröm alatt megjelenő sötét elszíneződést legtöbben egy korábbi ütés vagy sérülés következményének gondolják, a bőrgyógyászok arra figyelmeztetnek: bizonyos esetekben ennél sokkal komolyabb problémára, akár halálos bőrrákra is utalhat.
A bőrrák jelei a köröm alatt
- A köröm alatt megjelenő sötét csík legtöbbször ártalmatlan okból alakul ki.
- Ha azonban sérülés nélkül jelenik meg, vagy fokozatosan változik, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.
- Ritkán a melanoma, a bőrrák egyik legveszélyesebb formája is okozhat hasonló tünetet.
- A korai felismerés jelentősen javítja a gyógyulás esélyeit.
Nem minden sötét csík ártalmatlan
Előfordulhat, hogy a köröm alatt egy ütés vagy becsípődés után sötét folt vagy csík jelenik meg. Ez a legtöbb esetben egy apró bevérzés, amely a köröm növekedésével együtt fokozatosan eltűnik. A szakemberek szerint azonban különös figyelmet érdemel az a barna vagy fekete, hosszanti csík, amely látható sérülés nélkül alakul ki, vagy idővel szélesebbé, sötétebbé válik.
A melanoma, a legveszélyesebb bőrrák típus is kezdődhet a köröm alatt
A melanoma a bőrrák egyik legagresszívebb típusa, amely nemcsak anyajegyből indulhat ki, hanem ritkább esetben a kéz- vagy lábköröm alatt is kialakulhat. Ilyenkor gyakran egy függőleges, sötét elszíneződés az első figyelmeztető jel.
Mivel ez a tünet rendszerint nem jár fájdalommal, sokan egyszerű sérülésnek vagy bevérzésnek gondolják, ezért későn fordulnak orvoshoz. Ez azért jelenthet problémát, mert a melanoma korai felismerése jelentősen növeli a sikeres kezelés esélyét.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
Bőrgyógyászati vizsgálat javasolt, ha a körmön megjelenő sötét csík:
- nem köthető ismert sérüléshez;
- újonnan jelent meg;
- idővel szélesebbé vagy sötétebbé válik;
- csak egyetlen körmöt érint;
- nem nő ki a körömmel együtt.
Bár ezek a tünetek önmagukban még nem jelentik azt, hogy daganatról van szó, kivizsgálásuk fontos.
A korai felismerés életet menthet
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a köröm alatt kialakuló melanoma ritka, de annál veszélyesebb lehet. Éppen ezért érdemes időnként a körmeinket is alaposan megfigyelni, és minden szokatlan, tartós elváltozást komolyan venni.
Mit az a melanoma?
A melanoma a festéktermelő sejtekből kiinduló rosszindulatú daganat. Leggyakrabban a bőrön jelenik meg, de ritkán a köröm alatt is kialakulhat. A betegség korai felismerése kulcsfontosságú, mert a kezdeti stádiumban felfedezett melanoma jó eséllyel sikeresen kezelhető.
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