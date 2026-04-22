Lindsey Vonn vasból van: erre készül hatodik műtétje után az olimpiai bajnok

A 41 éves Lindsey Vonn azt nem árulta el, hogy a világkupa-sorozatba akar visszatérni, vagy csupán a sportág szeretete miatt, hobbiból szeretne újra síelni. „Akár a versenypályán, akár nem, de mindenképpen újra meg fogom tenni" – fogalmazott.

Lindsey Vonn a téli olimpián szenvedett súlyos balesetet

Lindsey Vonn balesete: a lábát majdnem amputálni kellett

A női lesiklás 2010-es olimpiai bajnoka Cortinában - ahol eleve súlyos térdsérüléssel állt rajthoz - óriásit bukott, komolyan megsérült, húsz percig a helyszínen ápolták, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Azóta öt műtéten esett át, elmondása szerint kis híján amputálni kellett a lábát, de most úgy érzi, jól halad a felépülése. A hatodik operáció előtt hosszabb nyári vakációt tervez, amelynek során búvárkodni és kite-szörfözni szeretne.

„Nem a síelés az egyetlen dolog, amit örömmel csinálok" - nyilatkozta erről Lindsey Vonn.

