2026. ápr. 22., szerda

Lindsey Vonn vasból van: erre készül hatodik műtétje után az olimpiai bajnok

A milánói-cortinai téli ötkarikás játékokon elszenvedett súlyos balesetét követő hatodik műtétje után az ősszel ismét sílécre akar állni Lindsey Vonn olimpiai és világbajnok amerikai alpesi síző.

A 41 éves Lindsey Vonn azt nem árulta el, hogy a világkupa-sorozatba akar visszatérni, vagy csupán a sportág szeretete miatt, hobbiból szeretne újra síelni. „Akár a versenypályán, akár nem, de mindenképpen újra meg fogom tenni" – fogalmazott.

Lindsey Vonn a téli olimpián szenvedett súlyos balesetet
Forrás: OBS/OIS/IOC

Lindsey Vonn balesete: a lábát majdnem amputálni kellett

A női lesiklás 2010-es olimpiai bajnoka Cortinában - ahol eleve súlyos térdsérüléssel állt rajthoz - óriásit bukott, komolyan megsérült, húsz percig a helyszínen ápolták, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Azóta öt műtéten esett át, elmondása szerint kis híján amputálni kellett a lábát, de most úgy érzi, jól halad a felépülése. A hatodik operáció előtt hosszabb nyári vakációt tervez, amelynek során búvárkodni és kite-szörfözni szeretne.

„Nem a síelés az egyetlen dolog, amit örömmel csinálok" - nyilatkozta erről Lindsey Vonn.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
