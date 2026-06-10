Ez lehet Lionel Messi utolsó világbajnoksága: 13 érdekesség a focistáról, aki meghódította a világot

A futballrajongók szerint a 2026-os világbajnokság Lionel Messi utolsó nagy tornája lehet az argentin válogatott mezében. A 38 éves klasszis a rekordot jelentő hatodik vb-szereplésére készül, és bár még mindig elképesztő formában játszik, sokan úgy vélik, hamarosan lezárul minden idők egyik legnagyobb sportolójának páratlan pályafutása. Ennek apropóján összegyűjtöttünk róla néhány érdekességet.

Lionel Messi egyik legnagyobb támasza felesége, Antonela Roccuzzo.

Forrás: Getty Images North America

Lionel Messi lezárhatja az örök vitát Maradonával

A 38 éves bajnok különleges módon készül a foci-vb-re. Szponzora, az Adidas egy exkluzív cipőt tervezett számára, amely az „Utolsó Tangó” nevet kapta. A különleges modell az argentin zászló színeit idézi, miközben a 20 évvel ezelőtti első Messi-cipő előtt is tiszteleg.

A 2026-os világbajnokság nemcsak azért lehet történelmi, mert Messi hatodszor játszik a futball-világbajnokságon, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a Diego Maradonával folytatott örök összehasonlításban. A 2022-es világbajnoki címig sokan azzal érveltek Maradona mellett, hogy ő vezette világbajnoki győzelemre Argentínát. Messi Katarban ezt a hiányzó darabot is megszerezte, ám ha 2026-ban ismét csúcsra érne a válogatottal, sokak szemében végleg lezárhatná a vitát. A világon a legtöbben a rekordjairól és a trófeáiról ismerik, de Lionel Messi nem csak futballista: férj, háromgyermekes édesapa és családcentrikus ember is.

Következzen néhány érdekesség a legendáról, amelyet talán még a legnagyobb rajongói sem tudnak.

Nagymamája nélkül talán sosem lett volna világsztár

Messi pályafutásának egyik legfontosabb alakja a nagymamája, Celia volt. Ő vitte rendszeresen edzésekre és mérkőzésekre, és elsőként hitte el, hogy unokájából egyszer világhírű futballista lesz. Messi a mai napig neki ajánlja góljait, amikor az ég felé mutat.

Már négyévesen focizni kezdett

Első csapata a Grandoli volt, ahol édesapja, Jorge Messi dolgozott edzőként. A kis Lionel már egészen fiatalon kitűnt társai közül.

Közel 500 gólt rúgott gyerekként

Hétévesen a Newell's Old Boys akadémiájára került, ahol elképesztő számokat produkált. Mielőtt Barcelonába igazolt volna, már közel 500 gólt szerzett utánpótlás-játékosként.

Súlyos egészségügyi problémával küzdött

Tízéves korában növekedési hormonhiányt diagnosztizáltak nála. Hosszú éveken át speciális kezeléseken vett részt, amelyek nélkül valószínűleg nem válhatott volna profi sportolóvá.

A Barcelona megváltoztatta az életét

2000-ben került a katalán klubhoz, amely vállalta a kezelésének költségeit is. Innen indult az a karrier, amely végül futballtörténelmet írt.

Ő a Barcelona valaha volt legeredményesebb játékosa

778 mérkőzésen 672 gólt szerzett a klub színeiben, amivel minden idők legeredményesebb Barcelona-játékosa lett.

Megdöntött egy 40 éves rekordot

2012-ben 91 gólt szerzett egyetlen naptári év alatt, amivel megdöntötte a német legenda, Gerd Müller rekordját.

A Real Madrid ellen is történelmet írt

Az El Clásicók történetében senki sem szerzett több gólt nála: 26 alkalommal talált be a madridi rivális kapujába.

Könnyek között búcsúzott Barcelonától

2021-ben a klub pénzügyi problémái miatt kénytelen volt távozni. A búcsúzásként szolgáló sajtótájékoztatóján nem tudta visszatartani a könnyeit.

Még mindig képes meglepni a világot

Bár már az amerikai Inter Miami játékosa, továbbra is az argentin válogatott egyik legfontosabb embere. Sokan úgy vélik, a 2026-os világbajnokság lesz pályafutása utolsó nagy felvonása, de Messit ismerve senki sem meri biztosan kijelenteni, hogy ne lenne képes még egyszer történelmet írni. Ha valóban ez lesz az utolsó világbajnoksága, a futballrajongók egy olyan korszak végét láthatják majd, amely több mint két évtizeden át meghatározta a sportág történetét.

A gyerekkori szerelmével alapított családot

Messi és felesége, Antonela Roccuzzo gyerekkoruk óta ismerik egymást. Bár az élet egy időre külön utakra sodorta őket, kapcsolatuk végül szerelemmé alakult. 2017-ben házasodtak össze Rosarióban.

Három fiú édesapja

A futballsztár és Antonela három gyermeket nevelnek együtt: Thiagót, Mateót és Cirót. Messi többször elmondta, hogy az apaság teljesen megváltoztatta az életét, és ma már a családja az első.

Kifejezetten visszahúzódó ember

Miközben a pályán milliók figyelik minden mozdulatát, a magánéletben kerüli a botrányokat és a reflektorfényt. A családjával töltött időt sokkal fontosabbnak tartja a sztáréletnél.