Megvan, mi szabja meg az emberi élet végső határát − És azt is tudjuk, miért nem érjük el

Orosz kutatók szerint, ha az öregedés szinte minden folyamatát sikerülne megállítani, az emberek átlagosan akár 146–194 évig is élhetnének. Egy biológiai folyamat azonban így is határt szabna az élettartamnak.

Ha megállítható lenne az öregedés, meddig élne az ember?

Forrá: 123rf

Lassú öregedés igen, örök élet nem lehetséges

A kutatás szerint ennek oka az úgynevezett szomatikus mutációk felhalmozódása. Ezek apró DNS-hibák, amelyek minden sejtosztódás során keletkezhetnek. Bár a szervezet folyamatosan kijavítja a legtöbbet, idővel egyre több marad fenn, ami fokozatosan rontja a sejtek működését, végül pedig a szövetek és szervek károsodásához vezet.

A kutatók olyan modellt készítettek, amelyben kizárólag ezeknek a mutációknak a hatását vizsgálták. Számításaik szerint, ha az öregedés minden más ismert mechanizmusát sikerülne kiküszöbölni, az ember átlagos élettartama 146 és 194 év közé emelkedhetne, attól függően, melyik modellt veszik alapul.

A tanulmány vezető szerzője, Dmitrij Krjukov szerint ez nem jelenti azt, hogy az emberi élet felső határa elérhetetlen lenne, ugyanakkor rámutat arra, hogy a szomatikus mutációk önmagukban is komoly akadályt jelentenek, különösen akkor, amikor más öregedési folyamatokkal együtt fejtik ki hatásukat.

Több mint 600 év is lehet egy emberi élet?

A kutatók szerint elméletileg akadnak olyan rendkívül ritka esetek is, amikor a maximális élettartam akár 627 év is lehetne, ezt azonban kizárólag matematikai modell alapján számították ki, és jelenleg semmilyen gyakorlati lehetőség nincs ennek megközelítésére.

A vizsgálat arra is rávilágított, hogy nem minden szerv öregszik egyformán.

A bőr és a máj sejtjei folyamatosan megújulnak, ezért hosszabb ideig képesek ellensúlyozni a károsodást. Ezzel szemben az agy és a szív sejtjei alig vagy egyáltalán nem cserélődnek, így bennük a mutációk évről évre felhalmozódnak.

Az örök élet illúzió, de a hosszabb élettartam érhető lehet Az eredmények némileg lehűthetik azok lelkesedését, akik az örök élet lehetőségét kutatják. Az Egyesült Államokban például a Life Biosciences már engedélyt kapott egy részleges „fiatalító” kezelés klinikai vizsgálatára, míg a techvállalkozó Bryan Johnson évente több millió dollárt költ öregedéslassító programjára. A kutatók szerint azonban még a legmodernebb terápiák mellett is létezhet egy biológiai határ, amelyet az emberi szervezet egyszerűen nem tud átlépni.

Az alábbi cikkek is érdekelhetnek: