Szókereső – Csak a legmagasabb IQ-val rendelkezők tudják megoldani ezt a rejtvényt

A különféle fejtörők és szókeresők remekül tornáztatják az agyat, fejlesztik a megfigyelő- és a problémamegoldó képességet és a logikus gondolkodást. Az alábbi betűhalmazban elrejtettünk egy négybetűs szót, amit csak a legszemfülesebbek találnak meg. Felkészültél? Óra indul, 7 másodperced van!

Szókereső: megtalálod a négybetűs szót 7 másodperc alatt?

Figyeld meg alaposan a képet, nézd végig soronként a betűket. Fogy az idő! 3… 2… 1… lejárt!

Aki megtalálta az elrejetett szót, annak az átlagnál magasabb az IQ-ja, büszke lehet. Akinek most nem ment, annak sem kell aggódnia, az ilyen típusú rejtvények megoldását is gyakorolni kell.

A szókereső megoldása:

Az elrejtett szó az OKOS. Ha alaposan megnézed a képet, az ötödik sorban, vízszintesen láthatod.

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