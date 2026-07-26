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Szókereső – Csak a legmagasabb IQ-val rendelkezők tudják megoldani ezt a rejtvényt

IQ-teszt szókereső fejtörő
Life.hu
2026.07.26.
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Csak a legjobb megfigyelők tudják megoldani ezt a szókereső rejtvényt 7 másodperc alatt.

A különféle fejtörők és szókeresők remekül tornáztatják az agyat, fejlesztik a megfigyelő- és a problémamegoldó képességet és a logikus gondolkodást. Az alábbi betűhalmazban elrejtettünk egy négybetűs szót, amit csak a legszemfülesebbek találnak meg. Felkészültél? Óra indul, 7 másodperced van! 

Szókereső: megtalálod a négybetűs szót 7 másodperc alatt?
Szókereső: megtalálod a négybetűs szót 7 másodperc alatt?

Figyeld meg alaposan a képet, nézd végig soronként a betűket. Fogy az idő! 3… 2… 1… lejárt!

Aki megtalálta az elrejetett szót, annak az átlagnál magasabb az IQ-ja, büszke lehet.  Akinek most nem ment, annak sem kell aggódnia, az ilyen típusú rejtvények megoldását is gyakorolni kell.

A szókereső megoldása:

Az elrejtett szó az OKOS. Ha alaposan megnézed a képet, az ötödik sorban, vízszintesen láthatod.

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A fejjel lefelé fordított Z betűk között kell megtalálni az egyetlen fordított 2-est, és erre mindössze hét másodperc áll rendelkezésre. Meg tudod oldani a feladányt?

Csak a 140 feletti IQ-val rendelkezők találják meg az elrejtett nyolcast a hármasok rengetegében

Egy újabb optikai illúziós IQ-teszt terjed az interneten: a fejjel lefelé fordított 023-asok között kell megtalálni az egyetlen 028-ast. Aki 11 másodperc alatt kiszúrja az eltérést, annak kivételesen jó a megfigyelőképessége.

 

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