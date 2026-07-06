Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 6., hétfő Csaba

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
viselkedés

5 meglepő jel, hogy intelligensebb vagy az átlagnál – A sztárpszichológus pasi szerint

123rf -
viselkedés Pszichológus Pasi pszichológia intelligens
Váradi Melinda
2026.07.06.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az IQ nem mindig csak a logikában vagy a tesztek során mutatkozik meg. Egy sztárpszichológus szerint olyan hétköznapi szokások is utalhatnak magas intelligenciára, amelyekről elsőre nem is gondolnád.

Sokan úgy gondolják, hogy az intelligencia könnyen mérhető, pedig a szakértők szerint ennél jóval összetettebb dologról van szó. Nem kellenek feltétlenül hosszas IQ-tesztek ahhoz, hogy megjósolhasd a szintjét. Elég csupán néhány viselkedési mintát megfigyelni.

intelligencia
A pszichológus szerint meglepő jelek is mutathatnak magas intelligenciát.
Forrás: 123rf.
  • Nemcsak a tudás, hanem a gondolkodásmód és a viselkedés is sokat elárul az IQ-ról. 
  • Meglepő hétköznapi szokások utalnak rá. 
  • Lehet, hogy te is intelligensebb vagy az átlagnál, csak eddig nem tudtad.

Az átlagosnál magasabb intelligencia jelei

A magas intelligenciával rendelkező emberek gyakran egészen hétköznapi viselkedésmintákat mutatnak, amelyek első pillantásra akár furcsának is tűnhetnek. A TikTok és az Insta sztárpszichológusa, dr. Ali Fenwick szerint az alábbi öt jel arra utalhat, hogy az átlagnál intelligensebb vagy. A videóját is megnézheted ide kattintva.

Éjszakai bagoly vagy

A magasabb gyermekkori IQ előre jelezte egy kutatásban , hogy az illető felnőttként inkább késő estig fennmaradó, úgynevezett „éjszakai bagoly” lesz.

Hajlamos vagy a túlgondolásra és a rágódásra

A magasabb verbális intelligenciával rendelkező emberek nagyobb valószínűséggel hajlamosak az aggódásra és a dolgok túlgondolására.

Jól érzed magad egyedül is

Az intelligensebb emberek nagyobb elégedettségről számoltak be a tanulmányok során akkor is, ha kevesebb társas érintkezésben volt részük.

Az életet egy nagy tanulási folyamatnak látod

Azok, akik a nehézségeket tanulási lehetőségként tudták értelmezni, stresszes helyzetekben kevesebb depresszív tünetet tapasztaltak.

Tudatában vagy annak, hogy nem tudsz mindent

Az intelligensebb emberek általában jobban felismerik saját tudásuk korlátait – vagyis kevésbé jellemző rájuk a túlzott önbizalom.

Ezek is érdekelhetnek:

A mutatóujjad hossza elárulja, mennyire vagy intelligens: nézd meg, melyik csoportba tartozol

Sokan kíváncsiak arra, hogy a testünk egyes jellemzői milyen összefüggésben állhatnak a személyiségünkkel.

Ez a 4 biztos jele, hogy valaki magas érzelmi intelligenciával rendelkezik

A magas EQ-val rendelkező emberek közös vonása, hogy megfelelően viselkednek az embertársaikkal. Íme a kiemelkedően magas érzelmi intelligencia 4 jele.

Ha ilyen színű cipőt viselsz, intelligensebbnek tűnsz: ez az 5 legjobb árnyalat

Reggeli cipőválasztásunk nem csak az összhatás miatt fontos. A színpszichológia szerint ugyanis a rólunk alkotott képet is jelentősen befolyásolja, hogy milyen árnyalatú a lábbelink.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu