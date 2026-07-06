5 meglepő jel, hogy intelligensebb vagy az átlagnál – A sztárpszichológus pasi szerint

Sokan úgy gondolják, hogy az intelligencia könnyen mérhető, pedig a szakértők szerint ennél jóval összetettebb dologról van szó. Nem kellenek feltétlenül hosszas IQ-tesztek ahhoz, hogy megjósolhasd a szintjét. Elég csupán néhány viselkedési mintát megfigyelni.
- Nemcsak a tudás, hanem a gondolkodásmód és a viselkedés is sokat elárul az IQ-ról.
- Meglepő hétköznapi szokások utalnak rá.
- Lehet, hogy te is intelligensebb vagy az átlagnál, csak eddig nem tudtad.
Az átlagosnál magasabb intelligencia jelei
A magas intelligenciával rendelkező emberek gyakran egészen hétköznapi viselkedésmintákat mutatnak, amelyek első pillantásra akár furcsának is tűnhetnek. A TikTok és az Insta sztárpszichológusa, dr. Ali Fenwick szerint az alábbi öt jel arra utalhat, hogy az átlagnál intelligensebb vagy. A videóját is megnézheted ide kattintva.
Éjszakai bagoly vagy
A magasabb gyermekkori IQ előre jelezte egy kutatásban , hogy az illető felnőttként inkább késő estig fennmaradó, úgynevezett „éjszakai bagoly” lesz.
Hajlamos vagy a túlgondolásra és a rágódásra
A magasabb verbális intelligenciával rendelkező emberek nagyobb valószínűséggel hajlamosak az aggódásra és a dolgok túlgondolására.
Jól érzed magad egyedül is
Az intelligensebb emberek nagyobb elégedettségről számoltak be a tanulmányok során akkor is, ha kevesebb társas érintkezésben volt részük.
Az életet egy nagy tanulási folyamatnak látod
Azok, akik a nehézségeket tanulási lehetőségként tudták értelmezni, stresszes helyzetekben kevesebb depresszív tünetet tapasztaltak.
Tudatában vagy annak, hogy nem tudsz mindent
Az intelligensebb emberek általában jobban felismerik saját tudásuk korlátait – vagyis kevésbé jellemző rájuk a túlzott önbizalom.
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