Az univerzum elárulta: ekkor kapod meg az igaz szerelem csókját

„Csókból születik a boldogság” – üvöltve énekelnénk együtt a Bűbáj mesefilmkaraktereivel. De ne aggódj, nem sokáig fogsz dalolászni erről, az ajkaid túl elfoglaltak lesznek már hozzá! Hiszen a várva várt igaz szerelem csókja hamarosan megérkezik!
Az igaz szerelem csókja: a legnagyobb varázslat a világon
Mindenki azt a pillanatot várja, amikor betoppan az a bizonyos szőke herceg. Szinte hallod George Michael Careless Whisperének ikonikus szaxofonjátékát, miközben jelentőségteljesen egymásra pillantotok a hercegeddel, ő közelebb jön, felemeli az állad, és olyan térdrogyasztóan édes csókot lehell az ajkaidra, hogy abba majd’ bele kell halni. Már csak egyetlen kérdésünk van: hol marad ez a herceg?
Létezik igaz szerelem?
Persze, azt sem szabad kihagyni az egyenletből, hogy egyesek szerint egyáltalán nem létezik egyetlen, igaz szerelem. Hiszen minden szerelem kicsit más, de mindegyik érzésnek valahogy más színe és zamata van.
Ha viszont hiszel a tündérmesékben, és arra vársz, hogy a végzeted végre rád leljen, akkor most örülhetsz! Ugyanis olyan személy érkezik az életedbe, akivel a görög androgün-mítoszból ismert ragaszkodást is megtapasztalhatod. Hogy mit jelent ez? Olyan érzésed lesz vele kapcsolatban, mintha ő lenne a másik feled, egymás nélkül pedig aligha találtok boldogságot!
Szóval felejtsd el az exedet, ugyanis a nagy Ő most végre kiemel az üvegkoporsóból, és végre megkapod az igaz szerelem csókját! És itt az sem számít, ha a herceg 40 fölött érkezik el hozzád!
Amikor elcsattan az igaz szerelem csókja
Az univerzum most elárulta a legnagyobb titkot! A csillagjegyed szerint ugyanis már közel van az a térdrogyasztóan jó smár! Mutatjuk, hogy ki mikor várhatja! Jobb, ha felkészülsz!
Kos (március 21. – április 19.)
Az ősz elhozza neked a felhőtlen szerelmet! Úgyhogy készülj, mert közelebb van már az a csók, mint hinnéd!
Bika (április 20. – május 20.)
Egy teljesen random nyári buli során kapod meg az IGAZI csókot. Igen, ez nem olyan mesébe illő, de a csók íze annál finomabb lesz!
Ikrek (május 21. – június 20.)
Igazán szerencsés vagy! Hiszen lehet, hogy már ezen a héten készítheted az ajkaidat a világ legjobb csókjára!
Rák (június 21. – július 22.)
Nyár, szerelem, szabadság – talán magad sem lepődsz meg azon, ha az igaz szerelem csókja egy fesztiválon csattan el.
Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)
A te szerelmed még várat magára. Ha hagynád, hogy a szárnyaid kinyíljanak, akkor váratlan közelségből lepnének meg azok az ajkak.
Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)
Amikor őszi falevelek lehullanak, akkor te a szerelem meleg tüzébe fogsz bekuckózni, a nagy csók után.
Mérleg (szeptember 23. – október 22.)
Azt hiszed, hogy neked már megvolt a csókod, pedig tévedsz! Az igazi szerelem csak karácsony előtt talál majd rád.
Skorpió (október 23. – november 21.)
Ha a nyár végén felmerülő lehetőséget nem szalasztod el, akkor te is megtudod, hogy valóban „csókból születik a boldogság”.
Nyilas (november 22. – december 21.)
A születésnapod nem várt meglepetéseket tartogathat. A bulid előtt használj fogselymezd...
Bak (december 22. – január 19.)
Egy csodálatos táncból bátorságot merítve hagyod, hogy elcsattanjon az örök szerelmet megpecsételő csók.
Vízöntő (január 20. – február 18.)
Nem hiába vagy te Vízöntő! Egy nem várt nyári strandolás új izgalmakat hozhat a nyaralásba. De vigyázz, a hullámok veszélyesek lehetnek!
Halak (február 19. – március 20.)
Az igaz szerelem csókját minden nap megkapod a párodtól. Ezt pedig értékelni kell!
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