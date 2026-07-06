Az univerzum elárulta: ekkor kapod meg az igaz szerelem csókját

„Csókból születik a boldogság” – üvöltve énekelnénk együtt a Bűbáj mesefilmkaraktereivel. De ne aggódj, nem sokáig fogsz dalolászni erről, az ajkaid túl elfoglaltak lesznek már hozzá! Hiszen a várva várt igaz szerelem csókja hamarosan megérkezik!

Te is úgy várod, hogy elcsattanjon az igaz szerelem csókja, mint Giselle a Bűbájban?

Forrás: Northfoto

Az igaz szerelem csókja: a legnagyobb varázslat a világon

Mindenki azt a pillanatot várja, amikor betoppan az a bizonyos szőke herceg. Szinte hallod George Michael Careless Whisperének ikonikus szaxofonjátékát, miközben jelentőségteljesen egymásra pillantotok a hercegeddel, ő közelebb jön, felemeli az állad, és olyan térdrogyasztóan édes csókot lehell az ajkaidra, hogy abba majd’ bele kell halni. Már csak egyetlen kérdésünk van: hol marad ez a herceg?

Létezik igaz szerelem?

Persze, azt sem szabad kihagyni az egyenletből, hogy egyesek szerint egyáltalán nem létezik egyetlen, igaz szerelem. Hiszen minden szerelem kicsit más, de mindegyik érzésnek valahogy más színe és zamata van.

Ha viszont hiszel a tündérmesékben, és arra vársz, hogy a végzeted végre rád leljen, akkor most örülhetsz! Ugyanis olyan személy érkezik az életedbe, akivel a görög androgün-mítoszból ismert ragaszkodást is megtapasztalhatod. Hogy mit jelent ez? Olyan érzésed lesz vele kapcsolatban, mintha ő lenne a másik feled, egymás nélkül pedig aligha találtok boldogságot!

Szóval felejtsd el az exedet, ugyanis a nagy Ő most végre kiemel az üvegkoporsóból, és végre megkapod az igaz szerelem csókját! És itt az sem számít, ha a herceg 40 fölött érkezik el hozzád!

Amikor elcsattan az igaz szerelem csókja

Az univerzum most elárulta a legnagyobb titkot! A csillagjegyed szerint ugyanis már közel van az a térdrogyasztóan jó smár! Mutatjuk, hogy ki mikor várhatja! Jobb, ha felkészülsz!

Kos (március 21. – április 19.)

Az ősz elhozza neked a felhőtlen szerelmet! Úgyhogy készülj, mert közelebb van már az a csók, mint hinnéd!

Bika (április 20. – május 20.)

Egy teljesen random nyári buli során kapod meg az IGAZI csókot. Igen, ez nem olyan mesébe illő, de a csók íze annál finomabb lesz!

Ikrek (május 21. – június 20.)

Igazán szerencsés vagy! Hiszen lehet, hogy már ezen a héten készítheted az ajkaidat a világ legjobb csókjára!