Ne fazékban főzd a tésztát! Ez a módszer gyorsabb és mosogatni is alig kell utána

Van a hagyományos módszernél gyorsabb és egyszerűbb megoldás is a tészta elkészítésére. Az Allrecipes szakértői azt javasolják, hogy a fazék helyett vegyük elő a serpenyőt. A módszer lényege, hogy a tészta és a szósz egyszerre készül el, ugyanabban az edényben. Így kevesebb a macera, kevesebbet kell mosogatni, az étel pedig rövid idő alatt az asztalra kerül.

A tészta elkészítésére létezik gyorsabb módszer is, mint hogy vízben kifőzzük

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Tészta serpenyőben: ezzel a recepttel próbáld ki

Az interneten már rengeteg egyserpenyős tésztarecept közül lehet válogatni, de aki kipróbálná, tényleg működik-e a módszer, annak jó választás lehet a „valaha volt legegyszerűbb paradicsomos tészta”.

Hozzávalók:

350 gramm spagettitészta

400 gramm konzervparadicsom

egy nagy, felszeletelt vöröshagyma

4 gerezd megtisztított és felaprított fokhagyma

2 evőkanál olívaolaj

4 evőkanál pesto

3 evőkanál paradicsompüré

egy liter zöldségalaplé

egy teáskanál só

fél teáskanál frissen őrölt fekete bors

200 gramm koktélparadicsom

75 gramm reszelt parmezán

Az elkészítéshez olyan serpenyőt válasszunk, aminek van fedele. Ebbe tegyük bele a spagettit, a konzervparadicsomot, a hagymát, a fokhagymát, az olívaolajat, a pestót, a sót, a borsot és az alaplevet. Ezután fedjük le, majd közepes lángon nagyjából 10 percig főzzük, amíg a tészta majdnem megpuhul. Ekkor tegyük bele a koktélparadicsomokat. A tésztát további három-négy percig kell főzni, amíg teljesen megpuhul, a koktélparadicsom pedig átfő. Szedjük az ételt tányérokba, szórjuk meg reszelt parmezánnal, és ehetünk is!

Nem kell tehát külön vizet forralni, leszűrni a tésztát, majd külön edényben elkészíteni a szószt. Minden egyetlen serpenyőben készül, így az étel gyorsabban elkészül, és mosogatni is alig kell.

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