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Ne fazékban főzd a tésztát! Ez a módszer gyorsabb és mosogatni is alig kell utána

konyhai praktika főzés tészta
Horváth Angéla
2026.07.03.
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A tészta sokunknak jelent mentőövet a rohanós hétköznapokon: sokféleképpen variálható, és bármilyen szósszal jól működik. A főzés mégis tovább tarthat a kelleténél, ha előbb egy nagy fazék vizet kell felforralni hozzá.

Van a hagyományos módszernél gyorsabb és egyszerűbb megoldás is a tészta elkészítésére. Az Allrecipes szakértői azt javasolják, hogy a fazék helyett vegyük elő a serpenyőt. A módszer lényege, hogy a tészta és a szósz egyszerre készül el, ugyanabban az edényben. Így kevesebb a macera, kevesebbet kell mosogatni, az étel pedig rövid idő alatt az asztalra kerül.

A tészta elkészítésére létezik gyorsabb módszer is, mint hogy vízben kifőzzük
A tészta elkészítésére létezik gyorsabb módszer is, mint hogy vízben kifőzzük
Forrás: Shutterstock

Tészta serpenyőben: ezzel a recepttel próbáld ki

Az interneten már rengeteg egyserpenyős tésztarecept közül lehet válogatni, de aki kipróbálná, tényleg működik-e a módszer, annak jó választás lehet a „valaha volt legegyszerűbb paradicsomos tészta”.

Hozzávalók:

350 gramm spagettitészta
400 gramm konzervparadicsom
egy nagy, felszeletelt vöröshagyma
4 gerezd megtisztított és felaprított fokhagyma
2 evőkanál olívaolaj
4 evőkanál pesto
3 evőkanál paradicsompüré
egy liter zöldségalaplé
egy teáskanál só
fél teáskanál frissen őrölt fekete bors
200 gramm koktélparadicsom
75 gramm reszelt parmezán

Az elkészítéshez olyan serpenyőt válasszunk, aminek van fedele. Ebbe tegyük bele a spagettit, a konzervparadicsomot, a hagymát, a fokhagymát, az olívaolajat, a pestót, a sót, a borsot és az alaplevet. Ezután fedjük le, majd közepes lángon nagyjából 10 percig főzzük, amíg a tészta majdnem megpuhul. Ekkor tegyük bele a koktélparadicsomokat. A tésztát további három-négy percig kell főzni, amíg teljesen megpuhul, a koktélparadicsom pedig átfő. Szedjük az ételt tányérokba, szórjuk meg reszelt parmezánnal, és ehetünk is!

Nem kell tehát külön vizet forralni, leszűrni a tésztát, majd külön edényben elkészíteni a szószt. Minden egyetlen serpenyőben készül, így az étel gyorsabban elkészül, és mosogatni is alig kell.

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