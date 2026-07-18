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méregtelenítés

Kétösszetevős ital reggelre, ami gyorsan beindítja a fogyást − Imádja a világ

méregtelenítés reggeli ital fogyás
Váradi Melinda
2026.07.18.
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Sokan természetes fogyasztó és méregtelenítő csodaszerként emlegetik. Így segíthet a reggeli fogyasztó ital a kilók leadásában.

Az interneten újra és újra felbukkannak olyan házi praktikák, amelyek gyors fogyást és méregtelenítést ígérnek. Az egyik legismertebb ezek közül az olívaolaj és a frissen facsart citromlé keveréke, amelyet sokan reggel, éhgyomorra fogyasztanak abban a reményben, hogy beindítja az anyagcserét és támogatja a fogyást. Tudj meg mindent a fogyasztó italról! 

Két összetevős fogyasztó ital
Kétösszetevős fogyasztó italra esküsznek most a netezők.
Forrás: Shutterstock
  • Miért isszák egyre többen az olívaolaj és citromlé keverékét?
  • Olvasd el, milyen hatásokat tulajdonítanak ennek a népszerű italnak! 
  • Van, amit érdemes tudni, mielőtt te is kipróbálnád.

2 összetevős fogyasztó ital reggelre

A jó minőségű, extraszűz olívaolaj jelentős mennyiségű, telítetlen zsírsavat, köztük olajsavat tartalmaz. Emellett polifenolok és más növényi eredetű vegyületek is megtalálhatók benne. A keverék rajongói szerint az ital serkentheti az emésztést, hozzájárulhat a teltségérzet kialakulásához, és segíthet a szervezet természetes méregtelenítő folyamataiban. Az olívaolaj egészséges, egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmaz, míg a citromlé C-vitaminban gazdag, ezért sokan úgy gondolják, hogy a két összetevő együtt különösen jótékony hatású, ráadásul a kollagéntermelést is serkenti.

Bár az extra szűz olívaolaj és a citrom is része lehet egy kiegyensúlyozott étrendnek, jelenleg nincs hivatalos tudományos bizonyíték arra, hogy a kettő keveréke önmagában fogyasztó vagy méregtelenítő csodaszer lenne, bár az internetezők rajonganak érte. A szakemberek szerint a szervezet méregtelenítését elsősorban a máj és a vesék végzik, ezt pedig egyetlen ital sem képes helyettesíteni.

Ez a keverék kis mennyiségben várhatóan nem jelent veszélyt, nem mindenkinek tesz jót. A citromlé savas, ezért gyomorégést vagy refluxos panaszokat válthat ki, különösen akkor, ha valaki éhgyomorra fogyasztja.

Ha szereted az olívaolajat és a citromot, kis mennyiségben beillesztheted őket az étrendedbe, hiszen mindkettő értékes tápanyagokat tartalmaz. A tartós fogyás kulcsa azonban továbbra is a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a megfelelő életmód.

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