Gyakran használod? Ezzel a 6 mondattal azonnal felfeded az önbizalomhiányod

A mindennapi kommunikációnk rengeteg mindent képes elárulni az önbizalmunkról. A szavaink ráadásul még akkor is azonnal leleplezik a belső bizonytalanságunkat, amikor görcsösen próbálunk magabiztosnak tűnni. Mutatjuk azt a 6 mondatot, amit az önbizalomhiányos emberek a leggyakrabban kimondanak.
- Az embereket az egészséges önbizalmuk viszi előre az életben, ami miatt akkor is bíznak magukban, ha lehetetlen helyzet elé érkeznek.
- Vannak azonban, akik gyerekkori traumák vagy a maguk felé támasztott túlzott elvárások miatt kevésbé hisznek abban, hogy egyedül is elegek.
- Mutatjuk azt a 6 mondatot, amivel szinte azonnal elárulod az önbizalomhiányod.
Az önbizalomhiány a belső hitünket is képes megingatni
Az önbizalmunk az egyik legárulkodóbb dolog arról, hogyan viszonyulunk önmagunkhoz az életünk során. Ennek a belső meggyőződésnek a segítségével vagyunk képesek előrehaladni, megbirkózni a kihívásokkal, és bízni a saját képességeinkben, lényegében ez adja meg a mi belső erőnket.
Ez a fajta egészséges önbizalom sosem a hibátlanságról szól, hanem arról a tudatról, hogy akkor is képesek vagyunk elfogadni és tisztelni magunkat, ha éppen nem a legjobb döntéseket hoztuk.
Vannak azonban olyan emberek, akikben a dolgok egészen mély nyomot hagynak, ez pedig könnyen megingathatja a belső hitüket önmaguk felé, vagy olyan elvárásokat támaszthatnak magukkal szemben, amiket nemhogy ők, de senki más sem tudna megugrani. Ez az önbizalomhiány többnyire gyerekkori traumákból, kudarcokból, a folyamatos összehasonlításból, vagy akár a túlzott önkritikánkból is adódhat, és bár sokan igyekeznek eltitkolni mások elől, egy-két meggondolatlan mondatukból azonnal kiderülhet, ha ezzel a belső bizonytalansággal küzdenek.
6 mondat, ami belső bizonytalanságra utal
A belső bizonytalanság egy olyan szabotőr, ami akár a legrosszabb pillanatokban is képes átvenni az irányítást felettünk. Ez a viselkedésminta lassan, észrevétlenül alakul ki bennünk, és azt tükrözi, hogy képtelenek vagyunk elhinni azt, hogy egyedül is képesek vagyunk a legnagyobb akadályok leküzdésére is. A bizonytalan emberek ráadásul ritkán állnak ki magukért, hiszen úgy érezhetik, hogy nem elegek, vagy a szavaiknak nincs elég súlya ahhoz, hogy elvárásaik legyenek másokkal szemben.
Gyakran érzik értéktelennek magukat, még akkor is, ha a környezetük ennek az ellenkezőjét bizonygatja.
Emiatt a gátlás miatt ráadásul gyakran képesek egyfajta burokba zárkózni, hogy megóvják önmagukat és másokat is a csalódásoktól.
Ezeket a mondatokból azonnal kiderül az önbizalomhiány:
- Biztos lenne jobb dolgod annál, minthogy velem beszélgess
Ezzel a mondattal akarva-akaratlanul is unalmasnak és értéktelennek bélyegezzük magunkat, ráadásul szinte előre felmentjük a másikat az alól, hogy figyeljen ránk, és komolyan foglalkozzon a kommunikációnkkal. Ráadásul nemcsak magunkat, de a beszélgetőpartnerünket is kellemetlen helyzetbe hozhatjuk vele, hiszen kénytelen lesz magyarázkodni, elnézést kérni, és bizonygatni nekünk, hogy tényleg érdekeljük őt.
- Csak túlreagálom, nem nagy ügy
Nyomós oka van annak, hogyan reagálunk bizonyos helyzetekre, ám ezzel a mondattal már azelőtt elértéktelenítjük a saját érzéseinket, hogy a másik megszólalhatna.
Sokan csupán azért használják, mert attól rettegnek, hogy túlérzékenynek vagy hisztisnek bélyegzik őket, emiatt inkább elhallgatják, ha valaki durván átlépte a határaikat, vagy mélységesen megbántotta őket.
Ez a reakció legtöbbször a feleslegesnek hitt konfrontáció elkerülésére szolgál, miközben mélyen belül elhitetjük magunkkal, hogy senkit sem érdekel az, mi az ami fáj.
- Ismertek, nekem ez úgysem fog menni
Ha úgy kezdünk neki a dolgoknak, hogy úgysem fog menni, akkor már előre megbélyegeztük a folyamat végkimenetelét. Ez a belső szabotázs ráadásul arra szolgál, hogy már az elején felmentsük magunkat a kudarc alól – még akkor is, ha valójában simán képesek lennénk a sikerre.
- Ezt bárki meg tudta volna csinálni
Ha egy sikeres eredményünk után azt mondjuk, hogy erre bárki képes lett volna, akkor valójában a saját teljesítményünket söpörjük le az asztalról. Ahelyett, hogy büszkén kihúznánk magunkat és elismernénk a sikereinket, gyakran inkább a szerencsének tulajdonítjuk azt, amit valójában önerőből vittünk véghez. Nem merjük elhinni, hogy a tehetségünk vagy a belefektetett munkánk gyümölcsét tudhatjuk most magunkénak, ezért inkább elbagatellizáljuk az egészet, és úgy teszünk, mintha erre tényleg bárki képes lett volna.
- Nekem teljesen mindegy, dönts te, nekem minden jó
Bár elsőre úgy tűnhet, mintha csak rendkívül rugalmasak és jófejek lennénk, ez a mondat valójában nem másról, mint a teljes konfliktuskerülésről szól.
Sokszor ugyanis rettegünk attól, hogy a véleményünk vagy vágyunk miatt belemenjünk egy feszültebb helyzetbe, ezért inkább teljesen lemondunk a döntési jogunkról, és áthárítjuk a felelősséget másra.
Ezzel azonban csak azt érhetjük el, hogy megfosztjuk magunkat az egyenrangú kapcsolatoktól, hiszen félünk megtenni az első lépéseket vagy meghozni a fontos döntéseket, mert félünk a következményektől.
- Bocsi, lehet butaság amit mondok, de…
Ezzel a mondattal már azelőtt bocsánatot kérünk a véleményünkért vagy a gondolatainkért, mielőtt még kimondtuk volna őket. Úgy teszünk, mintha előre szólnánk, hogy a mondandónk talán tényleg hülyeség lesz – ezzel pedig felmentjük magunkat a kudarc alól még akkor is, ha a dolog végül pozitívan sül el, ráadásul garantáljuk, hogy a környezetünk se vegyen komolyan minket.
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