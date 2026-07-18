Megvan, mikor csapódott be a Föld legidősebb aszteroidája

A North Pole Dome kráter rejtélye már évtizedek óta tartja lázban a kutatókat, az ausztrál tudósok azonban most egyszer s mindenkorra pontot tettek a vitatott tudományos felfedezés végére. Kiszámolták, pontosan mikor történt a Föld történetének legősibb aszteroida becsapódása.

A North Pole Dome mikroszkopikus ásványaiból igazolták, hogy a területen egykor egy gigantikus aszteroida csapódott a felszínbe.

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A North Pole Dome kráter pontos keletkezését évtizedekig vitatták a kutatók.

A Föld természeti változásai miatt ugyanis szinte lehetetlen megállapítani a pontos időpontot a kőzetmaradványokból.

Egy kutatócsoport azonban most szinte pontosan kiszámolta mikor csapódott a be az aszteroida.

A legrégebbi aszteroida állapota mindmáig vitatott volt

Bár sokan nem is gondolnák, a Földet ért aszteroida becsapódások valójában mindennaposak, viszont a légkörbe érve ezek az űrsziklák szinte azonnal porrá égnek, így mi semmit sem érzékelünk a jelenlétükből. A kutatók szerint azonban a múltban, a Föld fejlődése során alkalmanként akadtak olyan hatalmas becsapódások is, amelyek óriási krátereket hagytak maguk után.

Ezek feltérképezése során a szakembereknek azonban rendkívül nehéz dolguk van, hiszen a vulkánkitörések, a földmozgások és az időjárás az évmilliárdok során szinte teljesen lerombolták ezeket az ősi becsapódási helyszíneket.

Éppen ezért van az, hogy a ma ismert kráterek többsége 2 milliárd évnél is fiatalabb, vagyis bolygónk élettartamának kevesebb mint a feléből tudják a tudósok mérni a kozmikus eseményeket. A valaha talált legrégebbi ilyen helyszínt ráadásul hosszú időn át tartó vita övezte a tudományos világban, mert a Föld természeti változásai miatt nehezen tudták megállapítani a pontos korát. Most azonban egy forradalmi kutatásnak köszönhetően végre kiszámolták, mikor történt pontosan a Föld valaha volt legidősebb aszteroida becsapódása.

A kutatók most kiszámolták a pontos eredményt

A nyugat-ausztráliai North Pole Dome becsapódási kráter pontos idejét már évek óta igyekeznek pontosan meghatározni a szakemberek. A kutatók még akkor jöttek rá, hogy egyedülálló leletre bukkantak, amikor a felszíni kőzetekben olyan különleges, kúpos mintázatú töréseket találtak, amelyek kizárólag egy hatalmas erejű becsapódás hatására jönnek létre. A felfedezést végző kutatócsoport kezdetben 3,47 milliárd évesre becsülte a helyszínt, amivel az messze a legöregebb ismert aszteroida-nyom lett volna a bolygón. Nem sokkal később azonban egy másik tudóscsoport vitatni kezdte ezeket az adatokat, és azt állították, hogy a képződmény sokkal fiatalabb, legfeljebb 2,77 milliárd éves lehet.

A viták lezárása érdekében a Curtin Egyetem munkatársai most a kőzetekben található apró cirkonkristályokat is megvizgsálták, amelyek a becsapódáskor keletkezett extrém hő és nyomás hatására átkristályosodtak, rögzítve a kozmikus esemény pontos időpontját.

Ezzel az elemzéssel a kutatóknak végül sikerült kiszámolniuk a becsapódás idejét, és megállapítaniuk a kráter pontos keletkezését, ami szinte pontosan 3,024- évvel ezelőtt történt. Ezzel a felfedezéssel a hivatalosan is az archaikum földtörténeti időszakába helyezték a keletkezését, és végérvényesen megerősítették, hogy a North Pole Dome a Föld valaha talált legidősebb igazolt aszteroida-becsapódási krátere.