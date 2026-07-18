Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 18., szombat Frigyes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
világegyetem

Megvan, mikor csapódott be a Föld legidősebb aszteroidája

Shutterstock - Triff
világegyetem kráter aszteroida maradvány Föld
Klusovszki Kíra
2026.07.18.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A North Pole Dome kráter keletkezését évtizedek óta vitatják a tudósok. A terület ásványaiból azonban most pontosan meállapították, mikor csapódott be az aszteroida a területre.

A North Pole Dome kráter rejtélye már évtizedek óta tartja lázban a kutatókat, az ausztrál tudósok azonban most egyszer s mindenkorra pontot tettek a vitatott tudományos felfedezés végére. Kiszámolták, pontosan mikor történt a Föld történetének legősibb aszteroida becsapódása. 

A North Pole Dome kráter keletkezése a kutatások szerint egy aszteroida becsapóásának következménye.
A North Pole Dome mikroszkopikus ásványaiból igazolták, hogy a területen egykor egy gigantikus aszteroida csapódott a felszínbe.
Forrás: Shutterstock
  • A North Pole Dome kráter pontos keletkezését évtizedekig vitatták a kutatók. 
  • A Föld természeti változásai miatt ugyanis szinte lehetetlen megállapítani a pontos időpontot a kőzetmaradványokból. 
  • Egy kutatócsoport azonban most szinte pontosan kiszámolta mikor csapódott a be az aszteroida. 

A legrégebbi aszteroida állapota mindmáig vitatott volt

Bár sokan nem is gondolnák, a Földet ért aszteroida becsapódások valójában mindennaposak, viszont a légkörbe érve ezek az űrsziklák szinte azonnal porrá égnek, így mi semmit sem érzékelünk a jelenlétükből. A kutatók szerint azonban a múltban, a Föld fejlődése során alkalmanként akadtak olyan hatalmas becsapódások is, amelyek óriási krátereket hagytak maguk után.

Ezek feltérképezése során a szakembereknek azonban rendkívül nehéz dolguk van, hiszen a vulkánkitörések, a földmozgások és az időjárás az évmilliárdok során szinte teljesen lerombolták ezeket az ősi becsapódási helyszíneket.

Éppen ezért van az, hogy a ma ismert kráterek többsége 2 milliárd évnél is fiatalabb, vagyis bolygónk élettartamának kevesebb mint a feléből tudják a tudósok mérni a kozmikus eseményeket. A valaha talált legrégebbi ilyen helyszínt ráadásul hosszú időn át tartó vita övezte a tudományos világban, mert a Föld természeti változásai miatt nehezen tudták megállapítani a pontos korát. Most azonban egy forradalmi kutatásnak köszönhetően végre kiszámolták, mikor történt pontosan a Föld valaha volt legidősebb aszteroida becsapódása.

A kutatók most kiszámolták a pontos eredményt 

A nyugat-ausztráliai North Pole Dome becsapódási kráter pontos idejét már évek óta igyekeznek pontosan meghatározni a szakemberek. A kutatók még akkor jöttek rá, hogy egyedülálló leletre bukkantak, amikor a felszíni kőzetekben olyan különleges, kúpos mintázatú töréseket találtak, amelyek kizárólag egy hatalmas erejű becsapódás hatására jönnek létre. A felfedezést végző kutatócsoport kezdetben 3,47 milliárd évesre becsülte a helyszínt, amivel az messze a legöregebb ismert aszteroida-nyom lett volna a bolygón. Nem sokkal később azonban egy másik tudóscsoport vitatni kezdte ezeket az adatokat, és azt állították, hogy a képződmény sokkal fiatalabb, legfeljebb 2,77 milliárd éves lehet. 

A viták lezárása érdekében a Curtin Egyetem munkatársai most a kőzetekben található apró cirkonkristályokat is megvizgsálták, amelyek a becsapódáskor keletkezett extrém hő és nyomás hatására átkristályosodtak, rögzítve a kozmikus esemény pontos időpontját. 

Ezzel az elemzéssel a kutatóknak végül sikerült kiszámolniuk a becsapódás idejét, és megállapítaniuk a kráter pontos keletkezését, ami szinte pontosan 3,024- évvel ezelőtt történt. Ezzel a felfedezéssel a hivatalosan is az archaikum földtörténeti időszakába helyezték a keletkezését, és végérvényesen megerősítették, hogy a North Pole Dome a Föld valaha talált legidősebb igazolt aszteroida-becsapódási krátere.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ekkor jön el a világvége: a matematikusok konkrét időpontot neveztek meg

A legújabb világvége forgatókönyv már egy olyan konkrét dátumot vetít előre, ami a számítások szerint ténylegesen meghatározza mikor éri az emberiséget a vég.

Óriási a veszély Európa tengerpartjain: húsevő baktérium jelent meg a Földközi-tenger strandjain

Elkezdődött a nyár, turisták milliói készülnek a tengerpartra, a felhőtlen pihenést azonban több európai partszakaszon is megzavarhatja a Vibrio baktérium, melynek szaporodását a melegedő tengervíz segíti. Spanyolországban már több strandot is bezártak.

Megvan a dátum: ekkor hervadhat el a Föld utolsó növénye

m egy meteortól vagy egy atomkatasztrófától kell félnünk, az emberiség pusztulásához egy új kutatás szerint valami teljesen természetes változás vezethet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu