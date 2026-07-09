Ha ezt a 4 mondatot mondja a párod, azonnal menekülj! – Önimádó férfira vallanak

4 mondat, ami hallatán jobb, ha menekülsz

Az önimádó, sokszor nárcisztikus férfiaknak van egy sajátos, szinte láthatatlan forgatókönyvük. Olyan mondatokat és kifejezéseket használnak, amelyek elsőre teljesen ártatlannak, sőt, néha kifejezetten hízelgőnek tűnnek – a színfalak mögött azonban kőkemény manipulációs fegyverként működnek.

Ha a párod száját rendszeresen elhagyja az alábbi négy mondat, akkor nincs mire várnod: itt az ideje, hogy nagyon komolyan elgondolkozz.

„Végre egy olyan partner van mellettem, aki felér hozzám.”

Sokan, ha meghallják ezt a mondatot, úgy érezhetik, hogy végre egy olyan társ mellett lehetnek, aki tisztában van az értékeikkel. Büszkeséggel tölthet el, hiszen azt sugallja, hogy elég jó vagy. A valóság azonban messze nem ilyen pozitív, és jobb, ha tudod: ez a kijelentés egyáltalán nem téged dícsér.

Ha egy férfi így vélekedik, az valójában azt mutatja, hogy önmagát tekinti a tökéletesség abszolút mércéjének.

Az pedig, hogy szerinte „felérsz hozzá”, csak arról szól, hogy saját magát akarja elismerésben részesíteni, amiért talált egy hozzá méltó embert. Ezzel ráadásul burkoltan még azt is üzeni, hogy csak addig maradsz mellette, míg meg tudod ugrani a szintet, amit elvár, ha hibázol pedig nyugodt szívvel fog megválni tőled.

„Fogalmad sincs, milyen szerencsés vagy, hogy velem lehetsz.”

Ezt a mondatot sokan letudják egy kézlegyintéssel, gondolván, hogy a pasi biztosan csak viccelődik, és nem gondolhatja komolyan. Sajnos a valóságban az önimádó férfiak ezt véresen komolyan mondják; nem csupán a poénkodás vagy az egészséges magabiztosság beszél belőlük. Ezzel a kijelentéssel többnyire egy olyan alá-fölérendeltségi viszonyt alakítanak ki, amivel azt sulykolják beléd, hogy a szeretetük nem egy alapvető, egyenrangú dolog, hanem csupán az ő puszta jószívüknek köszönhető.

Elvárják, hogy folyamatos hálát érezz feléjük, amiért téged választottak és veled vannak, pedig egy egészséges kapcsolatban egyáltalán nem kellene ezt érezned.

Az egoista férfiak ezzel a mondattal voltaképp csak azt a hamis képet erősítik a nőkben, hogy senki másnak nem kellenének, ha ők elhagynák őket, hiszen nem elegek.

„Ezt te úgysem értenéd.”

Ha egy olyan területről van szó, amihez nem értünk, hajlamosak vagyunk csendben maradni, és elfogadni, hogy a másik jártasabb a témában, mint mi. Ez valahol normális is, hiszen vannak olyan dolgok, amikhez a férfiak értenek jobban, és olyanok is, amikhez a nők. Ha azonban kíváncsiságból rákérdezel valamire, és ő magyarázat helyett csupán ezzel az egy mondattal zárja le a beszélgetést, az egy komoly figyelmeztető jel.

Valójában azért sem akarja elmagyarázni neked a dolgokat, mert görcsösen kapaszkodik ahhoz, hogy azt érezze, ő az okosabb fél köztetek.

Ezzel a mondattal igyekszik burkoltan éreztetni veled, hogy túl buta vagy a témához, és esélyt sem ad arra, hogy érdemben beleszólhass a dolgokba. Idővel ez a lekezelő stílus arra késztet majd, hogy inkább teljesen visszahúzódj. Legközelebb már bele sem fogsz fogni a beszélgetésbe, csak azért, nehogy újra megkapd, hogy kevesebb vagy, és elkerüld a folyamatos degradálást.

„Igazából ez az én érdemem.”

Ismerős az az érzés, amikor főzöl egy jó vacsorát, vagy éppen egyedül érsz el sikereket a munkádban, a párod viszont megjegyzi, hogy mivel ő támogatott a háttérből, ez az eredmény valójában nem is a tiéd, hanem az övé? Egy önimádó férfi gyakran csinál ilyet, hiszen képtelen elviselni, ha a reflektorfény éppen nem rá irányul.

Ezzel a mondattal azt sugallja, hogy az ő tanácsai és támogatása nélkül te egyedül semmire sem lennél képes.

Azt akarja elérni, hogy mindenért is köszönettel tartozz neki, miközben ezzel a technikával folyamatosan a te hátadon igyekszik feljebb kapaszkodni. Ez a módszer teljesen semmivé teszi mindazt, amit letettél az asztalra, és eléri, hogy a saját eredményeidnek se tudj örülni, mert a végén elhiszed: nélküle képtelen lettél volna megcsinálni.