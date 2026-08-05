Újabb fordulat Brad Pitt és Angelina Jolie csatájában: most a bíróságtól kér segítséget a színész

A Brad Pitt és Angelina Jolie közötti jogi konfliktus évek óta nem csillapodik. Bard Pitt bíróság ügyében ezúttal a színész azt szeretné elérni, hogy volt felesége további pénzügyi iratokat adjon át a bíróságnak, amelyek szerinte fontos szerepet játszhatnak az ügy megítélésében.
Brad Pitt bírósági ügye: újabb pénzügyi dokumentumokat követel a színész
Brad Pitt jogi csapata azt kérte a bíróságtól, hogy kötelezze Angelina Jolie-t a 2017 és 2019 közötti időszakra vonatkozó jövedelmi dokumentumok átadására.
A színész ügyvédei szerint Jolie korábban azt állította, hogy a 2016-os különválás után nagyrészt háttérbe szorította munkáját, ezért éveken át jelentős bevételektől esett el.
A kereset szerint ugyan beleegyezett abba, hogy a 2017 és 2021 közötti időszak pénzügyi iratait rendelkezésre bocsátja, végül azonban csak a 2020-as és 2021-es dokumentumokat adta át. Brad Pitt jogi képviselői úgy vélik, a korábbi évek bevételei is lényegesek annak megállapításához, hogy mennyire pontosak Jolie állításai az elvesztett jövedelmekről és pénzügyi helyzetéről.
Angelina Jolie szerint félremagyarázták a szavait
Angelina Jolie jogi csapata határozottan vitatja Brad Pitt érvelését. Álláspontjuk szerint a színésznő kijelentéseit kiragadták a kontextusból, amikor arra hivatkoztak, hogy pénzügyi függetlenségre törekedett. Ügyvédei szerint Jolie nem általános anyagi nehézségekről beszélt, hanem kizárólag arról, hogy szeretett volna pénzügyileg is leszakadni volt férjétől.
Angelina Jolie soha nem állította, hogy pénzügyi nehézségekkel küzdött. Azt állította, hogy pénzügyi függetlenséget szeretett volna volt férjétől.
A jogi képviselők azt is hangsúlyozták, hogy Angelina Jolie már átadta a 2020-as és 2021-es adóbevallásait, valamint a nyereségrészesedésből származó bevételeit igazoló dokumentumokat, noha szerintük erre nem is lett volna köteles. Szerintük a 2017 és 2019 közötti pénzügyi adatok bekérése már súlyosan sértené a színésznő magánélethez való jogát.
Angelina Jolie karrierje is a vita középpontjába került
Az ügy egyik legfontosabb kérdése az, hogy valóban visszaesett-e az Angelina Jolie karrierje a különválást követő években. Brad Pitt ügyvédei szerint nem elegendő azt bizonyítani, hogy a színésznő kevesebb filmszerepet vagy rendezői munkát vállalt ebben az időszakban. Azt szeretnék látni, hogy ez a gyakorlatban milyen bevételkiesést eredményezett, hiszen Jolie korábban maga hivatkozott arra, hogy éveken át jelentős kompenzációról mondott le.
Jolie jogi csapata ezzel szemben úgy véli, hogy Pitt olyan állításokra próbál bizonyítékot keresni, amelyeket a színésznő valójában soha nem tett.
Egy évtizede tart a hollywoodi sztárpár jogi csatája
Brad Pitt és Angelina Jolie kapcsolata a 2005-ös Mr. és Mrs. Smith forgatásán kezdődött, 2014-ben pedig titokban összeházasodtak Franciaországban. Hat gyermeket neveltek együtt – akik szinte már mind elfordultak apjuktól –, mielőtt kapcsolatuk 2016-ban drámai körülmények között véget ért.
Brad Pitt és Angelina Jolie válása óta a felek több nagy horderejű jogi vitába is keveredtek. A gyermekelhelyezés mellett hosszú ideje zajlik a közös tulajdonban lévő Château Miraval borászat körüli pereskedés is.
A különválást követően Angelina Jolie súlyos vádakat fogalmazott meg egy magángépen történt incidenssel kapcsolatban, amelyek szerint Brad Pitt bántalmazóan viselkedett vele és gyermekeikkel. A színész képviselői ezeket a vádakat következetesen tagadták, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Pitt vállalja a felelősséget azokért a dolgokért, amelyeket valóban elkövetett.
A volt házaspár jogi csatája immár közel tíz éve tart, és a mostani fejlemények alapján továbbra sem látszik, hogy a felek a közeljövőben pontot tehetnének az egyik legismertebb hollywoodi válóper végére.
Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei
- Maddox Chivan: 2001. augusztus 5. – Maddox már hivatalosan kérelmezte a Pitt név elhagyását.
- Pax Thien: 2003. november 29. – Pax még nem kérelmezte a Pitt név eltávolítását, és bár a hírek szerint csak ő van valamiféle kapcsolatban az apjával, korábban „világklasszis s*ggfejnek" nevezte Brad Pitt-tet.
- Zahara Marley: 2005. január 8. – Zahara szintén kérelmezte már hivatalosan is, hogy a Pitt vezetéknév ne szerepeljen a nevében.
- Shiloh Nouvel: 2006. május 27. – Shiloh volt az első, aki hivatalosan is kérte a Pitt név elhagyását, a folyamat azóta már le is zajlott.
- Knox Léon: 2008. július 12. – Knox szintén tett már szimbolikus lépéseket, állítólag az egyik bizonyítványán elhagyta már a Pitt nevet, de annak ellenére, hogy már betöltötte a 18. életévét, egyelőre hivatalosan nem adott be kérelmet.
- Vivienne Marcheline: 2008. július 12. – Vivienne már korábban sem használta apja vezetéknevét, és miután betöltötte a 18. életévét, ő is kérvényezte a hivatalos névváltoztatást.
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