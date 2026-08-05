Újabb fordulat Brad Pitt és Angelina Jolie csatájában: most a bíróságtól kér segítséget a színész

A Brad Pitt és Angelina Jolie közötti jogi konfliktus évek óta nem csillapodik. Bard Pitt bíróság ügyében ezúttal a színész azt szeretné elérni, hogy volt felesége további pénzügyi iratokat adjon át a bíróságnak, amelyek szerinte fontos szerepet játszhatnak az ügy megítélésében.

Brad Pitt és Angelina Jolie egykor álompár voltak.

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Brad Pitt bírósági ügye: újabb pénzügyi dokumentumokat követel a színész

Brad Pitt jogi csapata azt kérte a bíróságtól, hogy kötelezze Angelina Jolie-t a 2017 és 2019 közötti időszakra vonatkozó jövedelmi dokumentumok átadására.

A színész ügyvédei szerint Jolie korábban azt állította, hogy a 2016-os különválás után nagyrészt háttérbe szorította munkáját, ezért éveken át jelentős bevételektől esett el.

A kereset szerint ugyan beleegyezett abba, hogy a 2017 és 2021 közötti időszak pénzügyi iratait rendelkezésre bocsátja, végül azonban csak a 2020-as és 2021-es dokumentumokat adta át. Brad Pitt jogi képviselői úgy vélik, a korábbi évek bevételei is lényegesek annak megállapításához, hogy mennyire pontosak Jolie állításai az elvesztett jövedelmekről és pénzügyi helyzetéről.

Angelina Jolie szerint félremagyarázták a szavait

Angelina Jolie jogi csapata határozottan vitatja Brad Pitt érvelését. Álláspontjuk szerint a színésznő kijelentéseit kiragadták a kontextusból, amikor arra hivatkoztak, hogy pénzügyi függetlenségre törekedett. Ügyvédei szerint Jolie nem általános anyagi nehézségekről beszélt, hanem kizárólag arról, hogy szeretett volna pénzügyileg is leszakadni volt férjétől.

Angelina Jolie soha nem állította, hogy pénzügyi nehézségekkel küzdött. Azt állította, hogy pénzügyi függetlenséget szeretett volna volt férjétől.

A jogi képviselők azt is hangsúlyozták, hogy Angelina Jolie már átadta a 2020-as és 2021-es adóbevallásait, valamint a nyereségrészesedésből származó bevételeit igazoló dokumentumokat, noha szerintük erre nem is lett volna köteles. Szerintük a 2017 és 2019 közötti pénzügyi adatok bekérése már súlyosan sértené a színésznő magánélethez való jogát.

Angelina Jolie karrierje is a vita középpontjába került

Az ügy egyik legfontosabb kérdése az, hogy valóban visszaesett-e az Angelina Jolie karrierje a különválást követő években. Brad Pitt ügyvédei szerint nem elegendő azt bizonyítani, hogy a színésznő kevesebb filmszerepet vagy rendezői munkát vállalt ebben az időszakban. Azt szeretnék látni, hogy ez a gyakorlatban milyen bevételkiesést eredményezett, hiszen Jolie korábban maga hivatkozott arra, hogy éveken át jelentős kompenzációról mondott le.