Egy koncertért bármit? Ildi másnap már megbánta

Ildi hónapok óta várta a nyár legnagyobb fesztiválját. A barátaival már délután elfoglalták a helyüket a nagyszínpad előtt, hiszen mindenképpen az első sorból akarták látni a kedvenc zenekarukat. Tudta, hogy a mosdóknál hosszú sorok lesznek, ezért úgy döntött, inkább kevesebbet iszik, és ameddig csak lehet, nem megy el vécére.

A nap folyamán egyre melegebb lett, sokat táncolt, izzadt, de továbbra sem pótolta megfelelően a folyadékot. Mire véget ért az utolsó koncert, már fáradt volt, és csak a sátrába szeretett volna visszajutni.

Másnap reggel azonban valami nem stimmelt. Folyton úgy érezte, hogy mosdóba kell mennie, mégis kevés vizelet ürült, amit kellemetlen, csípő érzés kísért. Először azt hitte, csak a fáradtság vagy a kevés alvás okozza a panaszokat, de hamar rájött, hogy ennél többről van szó.

Ildi számára a fesztiválozás kellemetlen élménnyé vált.

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Miért nem jó ötlet visszatartani a vizeletet?

Fesztiválokon sokan követik ugyanazt a stratégiát, mint Ildi: kevesebbet isznak és tartogatják a vizeletüket, hogy ritkábban kelljen mosdót keresniük. Rövid távon ez kényelmes megoldásnak tűnhet, valójában azonban éppen az ellenkező hatást érheti el.

A megfelelő mennyiségű folyadékbevitel segíti a húgyutak természetes átmosását. Amikor keveset iszunk, a vizelet koncentráltabbá válik, és ritkábban ürül.

Ha ehhez még az is társul, hogy hosszú ideig visszatartjuk a vizeletet, a kórokozó baktériumok könnyebben túlszaporodhatnak.

A nyári hőség tovább fokozza a problémát. Izzadással jelentős mennyiségű folyadékot veszítünk, amelyet folyamatosan pótolni kellene. Ha ez elmarad, nemcsak a szervezet hidratáltsága csökken, hanem a húgyutak egészséges működése is kedvezőtlenül változhat.

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Milyen tünetekre érdemes figyelni?

Az enyhe hólyaghurut leggyakoribb tünetei közé tartozhat:

gyakori vizelési inger,

sürgető vizelési kényszer,

csípő vagy égő érzés vizelés közben,

kis mennyiségű vizelet ürülése,

alhasi kellemetlen érzés.

Ha a panaszokhoz láz, hidegrázás, deréktáji fájdalom vagy véres vizelet társul, illetve a tünetek nem enyhülnek vagy súlyosbodnak, mindenképpen orvosi vizsgálatra van szükség, mert ezek a tünetek már arra utalhatnak, hogy a fertőzés a felső húgyúti traktus irányába terjedhet.