Egy koncertért bármit? Ildi másnap már megbánta
Ildi hónapok óta várta a nyár legnagyobb fesztiválját. A barátaival már délután elfoglalták a helyüket a nagyszínpad előtt, hiszen mindenképpen az első sorból akarták látni a kedvenc zenekarukat. Tudta, hogy a mosdóknál hosszú sorok lesznek, ezért úgy döntött, inkább kevesebbet iszik, és ameddig csak lehet, nem megy el vécére.
A nap folyamán egyre melegebb lett, sokat táncolt, izzadt, de továbbra sem pótolta megfelelően a folyadékot. Mire véget ért az utolsó koncert, már fáradt volt, és csak a sátrába szeretett volna visszajutni.
Másnap reggel azonban valami nem stimmelt. Folyton úgy érezte, hogy mosdóba kell mennie, mégis kevés vizelet ürült, amit kellemetlen, csípő érzés kísért. Először azt hitte, csak a fáradtság vagy a kevés alvás okozza a panaszokat, de hamar rájött, hogy ennél többről van szó.
Miért nem jó ötlet visszatartani a vizeletet?
Fesztiválokon sokan követik ugyanazt a stratégiát, mint Ildi: kevesebbet isznak és tartogatják a vizeletüket, hogy ritkábban kelljen mosdót keresniük. Rövid távon ez kényelmes megoldásnak tűnhet, valójában azonban éppen az ellenkező hatást érheti el.
A megfelelő mennyiségű folyadékbevitel segíti a húgyutak természetes átmosását. Amikor keveset iszunk, a vizelet koncentráltabbá válik, és ritkábban ürül.
Ha ehhez még az is társul, hogy hosszú ideig visszatartjuk a vizeletet, a kórokozó baktériumok könnyebben túlszaporodhatnak.
A nyári hőség tovább fokozza a problémát. Izzadással jelentős mennyiségű folyadékot veszítünk, amelyet folyamatosan pótolni kellene. Ha ez elmarad, nemcsak a szervezet hidratáltsága csökken, hanem a húgyutak egészséges működése is kedvezőtlenül változhat.
Milyen tünetekre érdemes figyelni?
Az enyhe hólyaghurut leggyakoribb tünetei közé tartozhat:
- gyakori vizelési inger,
- sürgető vizelési kényszer,
- csípő vagy égő érzés vizelés közben,
- kis mennyiségű vizelet ürülése,
- alhasi kellemetlen érzés.
Ha a panaszokhoz láz, hidegrázás, deréktáji fájdalom vagy véres vizelet társul, illetve a tünetek nem enyhülnek vagy súlyosbodnak, mindenképpen orvosi vizsgálatra van szükség, mert ezek a tünetek már arra utalhatnak, hogy a fertőzés a felső húgyúti traktus irányába terjedhet.
Így előzhetjük meg a kellemetlenségeket fesztiválon
A jó hír az, hogy néhány egyszerű szokás sokat segíthet.
Mindenekelőtt, fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A legjobb választás ilyenkor is a víz, amelyet nem egyszerre, hanem kisebb adagokban, egész nap érdemes inni.
Akkor is menjünk el a mosdóba, amikor még nem sürgető a helyzet. Egy jó koncert vagy program miatt csábító lehet halogatni, de ha órákon át visszatartjuk a vizeletet, azzal kockáztatjuk a hólyaghurut kialakulását.
A fesztiválkörnyezet sajátosságai miatt a higiénére is fontos odafigyelni. Hasznos, ha mindig van nálunk kézfertőtlenítő, papírzsebkendő és váltás tiszta alsónemű is, lehetőleg pamut. Az átizzadt vagy nedves ruhadarabokat célszerű minél hamarabb szárazra cserélni, mert ennek hiánya szintén hozzájárulhat a hólyaghurut kialakulásához.
Az utazópatika sem csak sebtapaszból áll
Sokan gondosan összekészítik a fesztiválos túlélőcsomagjukat: naptej, fájdalomcsillapító, sebtapasz, kullancscsipesz és fertőtlenítő mindig kerül a táskába. Ugyanilyen praktikus előre gondolni azokra a problémákra is, amelyek ugyan nem mindenkit érintenek, de ha mégis jelentkeznek, jelentősen megnehezíthetik a kikapcsolódást.
Az enyhe hólyaghurut tüneteinek kezelésére érdemes gyógynövény alapú készítményt is elhelyezni az utazópatikában, így szükség esetén kéznél lehet a megfelelő segítség.
Persze nem utolsó szempont, hogy olyan terméket válasszunk, ami valóban hatékony és biztonságosan alkalmazható.
Emellett továbbra is fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a rendszeres vizeletürítés, hiszen ezek támogatják a húgyutak természetes tisztulását.
A legjobb emlék ne a kellemetlenség legyen
Egy fesztivál rengeteg élményt tartogat, és senki sem szeretné, hogy néhány rossz döntés elrontsa az önfeledt szórakozást.
Ildi története jól mutatja, hogy a mosdóhasználat halogatása és a szándékosan csökkentett folyadékbevitel nem jó megoldás. Ha odafigyelünk a rendszeres folyadékfogyasztásra, nem tartogatjuk feleslegesen a vizeletet, és egy jól átgondolt utazópatikával indulunk útnak, sokat tehetünk azért, hogy a fesztivál után is csak a legjobb koncertélményekre emlékezzünk.
A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.
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